″Нет ни одной причины жалеть Макрона″: Эксперт о протестах во Франции

″Потому что я не вижу никаких причин, по которым крупные державы другие хотели бы вот такого поворота событий во Франции, - отмечает Бабич. - Ну, если, скажем, события 1968 года – там был интерес Соединенных Штатов, в том чтобы ослабить Де Голля, и тогда это было более или менее видно, так сказать, участие англосаксов в этом деле, то сейчас такой ситуации нет. Даже, обратите внимание, когда в 1968-м были эти бунты студенческие, был создан такой позитивный миф об этих манифестантах, об их драках с полицией. Там появилось даже такое выражение – «поколение 68-го года».

Эксперт говорит, что сегодняшних демонстрантов жалеют сами французы.

Бабич напоминает, что Фийон был устранен из гонки через ″просто мерзкий скандал″. Когда газеты обнаружили, что якобы он способствовал росту зарплаты своей жены.

″Это мелочь по сравнению с теми вещами, которые на самом деле творятся в западных странах, где огромное количество людей просто живут на не заработанные деньги. Тем не менее этот скандал постарались раздуть, и Фийона просто убрали. Вернее, понизили его рейтинг. В результате против Макрона шли три достаточно сильных кандидата. Но они буквально поделили между собой протестный электорат. И в итоге Макрон победил, - говорит Бабич. - Но мировая пресса и сам Макрон – они интерпретировали его победу как победу честную. Хотя честной она не была. И Макрон, как только пришел к власти, очень рьяно взялся за дело. Он стал вводить вот эти ультралиберальные налоги, включая так называемый эконалог, налог на экологию, на этот самый пресловутый углеводородный след″.

Эксперт подчеркивает: все эти, так сказать, реформы, - полный бред. Это осознали и сами французы. И это вылилось вот в массовые протесты.

″Конечно, это вовсе не значит, что мы должны поддерживать насилие или оправдывать его, сожжение машин и прочее. Но с другой стороны, нет никакой причины жалеть Макрона. Политик абсолютно чудовищный, антироссийский, - рассказывает Бабич. - Мне абсолютно непонятны были восторги по поводу того, что он предложил создать общеевропейскую армию. Я бы напомнил два абсолютно точно известных исторических факта. Европейская армия создавалась два раза в течение всей европейской истории. Первый раз при Наполеоне, второй раз при Гитлере. И оба раза эта европейская армия принесла на землю России страшные трагедии. Да, эта европейская армия и при Наполеоне, и при Гитлере в том числе была настроена негативно к англосаксам. При Наполеоне - к Британии, при Гитлере - к Британии и Соединенным Штатам. Макрон, когда он объявлял этот свой проект, он в качестве главной угрозы назвал Россию″.

"End of the protest or start of the night? A lot of young people here, near the fields. To the cries of "Macron resignation"." -- @MoctarKane pic.twitter.com/Np4vdVA1Ik