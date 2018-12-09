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″Нет ни одной причины жалеть Макрона″: Эксперт о протестах во Франции

09 декабря 2018, 09:54  •  206 • Политика
Политический обозреватель Sputnik International Дмитрий Бабич в беседе с Царьградом заявил о том, что основные причины французских протестов - внутри страны. Он также отметил, что сегодняшний президент республики ″политик чудовищный″, а потому ″нет ни одной причины жалеть Макрона″.
″Потому что я не вижу никаких причин, по которым крупные державы другие хотели бы вот такого поворота событий во Франции, - отмечает Бабич. - Ну, если, скажем, события 1968 года – там был интерес Соединенных Штатов, в том чтобы ослабить Де Голля, и тогда это было более или менее видно, так сказать, участие англосаксов в этом деле, то сейчас такой ситуации нет. Даже, обратите внимание, когда в 1968-м были эти бунты студенческие, был создан такой позитивный миф об этих манифестантах, об их драках с полицией. Там появилось даже такое выражение – «поколение 68-го года».
Эксперт говорит, что сегодняшних демонстрантов жалеют сами французы.
Но почему начались эти демонстрации? Потому что это провал глобалистской политики, экономической политики Эмманюэля Макрона, - рассуждает он. - Этого следовало ожидать. Макрон – ставленник глобалистских ультралиберальных кругов. Он абсолютно нечестно выиграл выборы в прошлом году. Мы с вами видели, как все это происходило. То есть симпатии большей части населения и перевес первоначально был на стороне Франсуа Фийона, как раз «правого» политика и сторонника нормальных связей с Россией.
Бабич напоминает, что Фийон был устранен из гонки через ″просто мерзкий скандал″. Когда газеты обнаружили, что якобы он способствовал росту зарплаты своей жены.
″Это мелочь по сравнению с теми вещами, которые на самом деле творятся в западных странах, где огромное количество людей просто живут на не заработанные деньги. Тем не менее этот скандал постарались раздуть, и Фийона просто убрали. Вернее, понизили его рейтинг. В результате против Макрона шли три достаточно сильных кандидата. Но они буквально поделили между собой протестный электорат. И в итоге Макрон победил, - говорит Бабич. - Но мировая пресса и сам Макрон – они интерпретировали его победу как победу честную. Хотя честной она не была. И Макрон, как только пришел к власти, очень рьяно взялся за дело. Он стал вводить вот эти ультралиберальные налоги, включая так называемый эконалог, налог на экологию, на этот самый пресловутый углеводородный след″.
Эксперт подчеркивает: все эти, так сказать, реформы, - полный бред. Это осознали и сами французы. И это вылилось вот в массовые протесты.
″Конечно, это вовсе не значит, что мы должны поддерживать насилие или оправдывать его, сожжение машин и прочее. Но с другой стороны, нет никакой причины жалеть Макрона. Политик абсолютно чудовищный, антироссийский, - рассказывает Бабич. - Мне абсолютно непонятны были восторги по поводу того, что он предложил создать общеевропейскую армию. Я бы напомнил два абсолютно точно известных исторических факта. Европейская армия создавалась два раза в течение всей европейской истории. Первый раз при Наполеоне, второй раз при Гитлере. И оба раза эта европейская армия принесла на землю России страшные трагедии. Да, эта европейская армия и при Наполеоне, и при Гитлере в том числе была настроена негативно к англосаксам. При Наполеоне - к Британии, при Гитлере - к Британии и Соединенным Штатам. Макрон, когда он объявлял этот свой проект, он в качестве главной угрозы назвал Россию″.
"End of the protest or start of the night? A lot of young people here, near the fields. To the cries of "Macron resignation"." -- @MoctarKane pic.twitter.com/Np4vdVA1Ik
— St. Nick Monroe (@nickmon1112) 8 декабря 2018 г.

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