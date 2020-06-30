«Нет наградных листов»: школьник добивается награждения орденом Мужества погибшего во время ВОВ лётчика

Семиклассник Сергей Боженов из Ленинградской области добивается посмертного награждения Орденом Мужества лётчика Александра Мочалова. Пилот погиб во время Великой Отечественной войны в Молдавии недалеко от села Окланда. По воспоминаниям очевидцев, советский лётчик был сбит зенитной артиллерией, но сумел посадить повреждённую машину. На земле он вступил в неравный бой с противником и, чтобы не сдаваться в плен, лётчик покончил собой. В селе Окланда Мочалову поставлен памятник, однако в России он лишь числится без вести пропавшим. Подробности — в материале RT.

Семиклассник из Ленинградской области Сергей Боженов добивается посмертного награждения Орденом Мужества лётчика Александра Борисовича Мочалова, погибшего в ВОВ под селом Окланда в Молдавии.

О подвиге лётчика мальчик узнал от своего деда — историка и краеведа Александра Козырева. Мужчина уже несколько десятков лет собирает информацию о своих земляках — уроженцах Кировской области, погибших во время Великой отечественной войны.

Козырев рассказал внуку о советском лётчике Мочалове, который в России числится без вести пропавшим, а в Молдавии ему установлен обелиск.

Подвиг пилота

Согласно архивным данным, Александр Борисович Мочалов родился в 1917 году. При этом существуют разные данные о его месте рождения — одни документы свидетельствуют, что он родился в Новосибирске, а в других утверждается, что в деревне Большие Одинцы Черновского района на территории современной Кировской области. Сейчас ни этой деревни, ни района уже не существует. На службу Мочалов поступил в 1938 году из Кировоградской области, где у него осталась жена. Когда началась война он был командиром звена в 55-ом истребительном авиаполку (позднее стал 16-м гвардейскии истребительным авиаполком) 20-ой смешанной авиадивизии.

В этом же полку служил будущий лётчик ас Александр Иванович Покрышкин, и Мочалов был его ведомым.

Уже после войны, в своих мемуарах «Небо войны» Покрышкин вспоминал о подвиге Мочалова:

«...Когда я смотрю на русоволосого крепкого Сашу Мочалова, мне вспоминается его однофамилец, пропавший без вести в начале войны. Я хорошо помню этот последний для него вылет на боевое задание. Мы вместе ходили на штурмовку за Днестр. Над целью его самолет подбили вражеские зенитки. Он развернулся на обратный курс. Но в нескольких километрах от реки, уже над расположением наших войск, мотор его машины сдал, и он совершил вынужденную посадку в поле. Я видел, как он, посматривая вверх, ходил вокруг своего самолета. Решил сесть где-нибудь рядом с ним, забрать его и улететь. Но где приземлиться? Прямо на пшеничном поле — опасно: колосья могут забить радиатор, мотор перегреется и выйдет из строя. Можно угодить и в яму. Я сделал несколько кругов, ища подходящую полянку. Мочалов тем временем выбрался на дорогу, которая вела к деревне. Как только я начал снижаться, он взмахами рук просигналил мне не садиться здесь и лететь на восток. Убедившись еще раз, что в селе, к которому шел летчик, стоят наши, я полетел домой. Но Мочалов в часть не возвратился. Что с ним случилось, где он теперь — не знаю. До сих пор не могу простить себе, что не сел тогда и не вывез его...»

На сайте Минобороны России «Память народа», где размещается архивная информация о солдатах ВОВ, есть сведения и о Мочалове.

Так, согласно донесению о безвозвратных потерях 1941 года, написано, что лейтенант Александр Борисович Мочалов попал в плен 14 июля 1941 года в районе деревни Кременчуг Бельцкого уезда Молдавской ССР.

Сейчас Бельцкого уезда нет. Кременчуг так же, как и село Окланда входят в Сорокский район в Молдавии. Расстояние между этими населёнными пунктами — чуть более трёх километров.

Между тем в более поздних записях о безвозвратных потерях, размещённых на сайте «Память народа» лётчик Александр Мочалов значится не попавшим в плен, а пропавшим без вести.

Руководитель Русско-славянской общины Сорокского района Молдавии Людмила Витковская рассказала RT, что сразу после войны жители села Окланда предоставляли другую версию гибели лётчика. Все их показания, по её словам, были задокументированы.

Как сообщила Витковская, очевидцы свидетельствовали, что лётчик был якобы сбит не зенитной артиллерией, а во время воздушного боя, когда его атаковали сразу несколько самолётов. При этом сам Мочалов уничтожил два самолёта противника, а потом сумел посадить свою повреждённую машину в поле.

«Покрышкин убедился, что Мочалов успешно посадил самолёт и не стал приземляться, думая, что лётчик сам доберётся до командования. Однако, он не знал, что в селе находились румынские солдаты, в бой с которыми Мочалову пришлось вступить в одиночку», — рассказывает собеседница RT.

Потом, по словам Витковской, лётчик покончил с собой, лишь бы не сдаться в плен. Уже потом местные жители тайно от румын похоронили его.

Памятник герою

Людмила Витковская рассказывает, что после войны героя не забыли. В 1983 году местные жители добились перезахоронения Мочалова у школы, на его могиле принимали школьников в пионеры и в комсомол.

© Фото из личного архива

Кроме того, по словам Витковской, на могилу лётчика неоднократно приезжали его мама и жена. На данный момент связь с ними утеряна. Собеседница RT предполагает, что их уже нет в живых, так как обе женщины были преклонного возраста.

В 2005 году местные жители на собственные средства установили Мочалову памятник в центре села.

В 2010 году они направили коллективное обращение на имя Президента РФ Дмитрия Медведева с просьбой посмертно наградить лётчика в России, однако получили отказ.

RT попытался разыскать родственников Мочалова. Однако в Шабалинском районе заявили, что данных о родственниках Александра Мочалова у них нет. RT удалось выяснить, что у пилота могла быть сестра, которая проживала на Украине. Однако её следы также затерялись.

Не удалось найти родственников и по месту жительства матери пилота в Новосибирске.

Обращения к чиновникам

Серёжа Боженов рассказывает, что очень удивился, когда узнал, что о подвиге лётчика Мочалова фактически ничего не знают на родине, и решил помочь деду восстановить справедливость.

В январе 2020 года школьник написал обращение в МИД РФ и прикрепил все документы, которые ему отправила молдавская сторона. Подростку пришёл ответ, что после его обращения была организована работа по паспортизации захоронения в селе Окланда и внесение биографических данных лейтенанта Мочалова в учётную карточку захоронения.

Это значит, что лётчик Мочалов перестанет числиться без вести пропавшим.

А вот добиться награждения героя мальчику пока не удалось. Он показывает стопку ответов от чиновников.

«Меня благодарят за любовь к Родине и активную позицию, но в итоге сообщают, что «нереализованных за годы войны наградных листов нет и присвоить Мочалову Орден Мужества посмертно возможности нет. Однако других героев награждают. Например, Александру Печерскому — организатору восстания в лагере смерти Собибор — присвоили Орден Мужества в 2016 году. Считаю, что Мочалов тоже достоин награды», — говорит Боженов.

Недавно школьник получил ответ на своё обращение в Совет Федерации. Как следует из письма, сенаторы попросили Национальный координационный комитет «Победа» Республики Молдова обратиться к президенту страны Игорю Додону, чтобы он в свою очередь ходатайствовал перед российским лидером Владимиром Путиным о награждении лётчика Мочалова. Почему следует действовать по такой длинной схеме, подросток не понимает.

В Шабалинском районе Кировской области не стали ходатайствовать о награждении земляка, хотя и и решили увековечить память героя после обращения школьника.

«Ходатайствовать о присвоении государственной награды мы не могли — это выходит за рамки наших полномочий, — рассказывает RT заместитель председателя Законодательного Собрания Кировской области Герман Гончаров. — Но, поскольку вопрос не рядовой, то председатель Заксобрания Владимир Бакин поручил проработать вопрос об увековечивании памяти Александра Мочалова на территории Кировской области. В настоящее время совместно с администрацией Шабалинского района прорабатывается вопрос о том, чтобы именем Мочалова была названа улица в районном центре или в одном из населенных пунктов Шабалинского района».

Дед школьника Александр Козырев не понимает, почему официальные власти не идут им со внуком на встречу.

«Я увидел с каким почтением к моему земляку относятся в Молдавии. А с российской стороны глухая непробиваемая стена, — вздыхает Козырев. — И на самом деле, Серёжа уже немного отчаялся, получая везде отказы. Но пока он не сдаётся и говорит, что будет писать до тех пор, пока не получит внятного ответа, почему одних героев награждают, а другие будто не достойны».

Главный научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генштаба Вооружённых сил РФ полковник Мирослав Морозов пояснил что по действующему законодательству наградить Мочалова невозможно.

«Существует положение, в соответствии с которым за войну награждают только тех, на кого писались во время войны представления к награде. Это сделано для того, чтобы не было случаев, чтобы задним числом награждали того, кого в годы войны героями не считали. Награждают после войны только тех, у кого есть нереализованные наградные листы. Человека, к примеру, представили к награде, а в штабе кто-то написал, что недостоин. Это будет считаться нереализованным наградным листом. Соответственно, на Мочалова никто в годы войны представления к награде не писал», — рассказал RT Морозов.

RT направил запрос в Министерство Обороны РФ, однако ответа пока не получил.