Нет, мы бомбили: Израиль на словах пытается доказать превосходство над российскими С-300

Высокопоставленный израильский источник заявил, что израильская авиация продолжала совершать авианалеты в Сирии и после инцидента с российским военным бортом.

Израиль, несмотря на поставку в Сирию российских С-300, продолжил совершать атаки в Сирии. Как заявил высокопоставленный израильский источник, Израиль продолжил наносить удары по целям в САР, несмотря на сентябрьский инцидент со сбитым по ошибке российским Ил-20.

По информации источника, даже после случившегося крушения российская и израильская стороны по-прежнему сотрудничают в плане военной координации.

При этом в СМИ ранее появилась информация, что еврейское государство отказом ответило на призыв России заранее уведомлять Москву о военных операциях Тель-Авива на территории Сирии.

«Армия обороны Израиля наносила удары в Сирии, в том числе после того, как был сбит российский самолет, - цитирует Reuters слова израильского источника. - Военная координация с россиянами продолжается, как прежде».

Напомним, в Минобороны России ранее заявили, что израильская авиация прикрылась российским Ил-20 во время атаки на Сирию. В результате сработавшие системы ПВО сбили не израильские борты, а военный самолет РФ.

После этого для усиления обороноспособности и защиты Сирии РФ направила в арабскую республику комплексы С-300.