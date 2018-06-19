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«Нет морального права»: посольство России ответило на претензии США о «несправедливых» приговорах террористам

19 июня 2018, 14:09  •  70 • В мире
Вашингтон не имеет морального права вмешиваться во внутренние дела Москвы и тем более требовать освобождения лиц, осуждённых за различные тяжкие преступления, заявили в посольстве РФ в США. Как отметили дипломаты, американская сторона ведёт «постоянную охоту за российскими гражданами в третьих странах». Также диппредставительство призвало Соединённые Штаты освободить неправомерно осуждённых россиян. По мнению опрошенных RT экспертов, американцы пытаются вклиниться в процесс обмена заключёнными между Россией и Украиной.
 
globallookpress.com © Yang Chenglin
 

Соединённые Штаты не имеют морального права требовать от России освобождения осуждённых за различные тяжкие преступления, включая терроризм. Об этом говорится в заявлении посольства в Вашингтоне. Российские дипломаты отвергли любые попытки вмешательства во внутренние дела государства.

«Никакого — даже морального — права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах», — говорится в сообщении российских дипломатов.

В этом контексте был озвучен настойчивый призыв к США о возвращении в РФ российских граждан «неправомерно осуждённых — зачастую по приговорам, вынесенным на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов». В первую очередь требование касается Константина Ярошенко и Виктора Бута.

По их словам, американские политики «не могут не знать нашу принципиальную позицию» при попытке западных стран затронуть какие бы то ни было вопросы, связанные с ситуацией внутри РФ. «Россия неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские призывы с Запада освободить тех или иных подследственных, подсудимых или осуждённых в соответствии с нашим законодательством за различные тяжкие преступления», — добавили в диппредставительстве.

По мнению дипломатов, гражданам США было бы интересно узнать, кого призывает освободить официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

  • Официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт.
  • globallookpress.com
  • © Evan Walker

«Перечисленные ею фигуранты осуждены в том числе за терроризм. Разве могут быть оправдания террористической деятельности? Разве на территории США это допускается? Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России. Так мы никогда не победим терроризм...

Стремление создать островок безопасности в своей стране за счёт других государств — бессмысленная затея. Мы знаем об ужасных терактах в Америке и всегда решительно их осуждали. Почему же Вашингтон сейчас не поддерживает наши усилия в борьбе с терроризмом?» — отмечают в посольстве.

В заявлении указывается, что Вашингтон использует такие понятия, как борьба за свободу совести, вероисповедания и демократические ценности, только когда необходимо оправдать структуры, признанные в других странах экстремистскими, занимающимися незаконным предпринимательством, возбуждением ненависти, вражды и организацией экстремистских сообществ.

18 июня в американском Госдепартаменте заявили об обеспокоенности в связи с якобы растущим числом «политзаключённых» в России. Отметим, что Соединённые Штаты призывают освободить лиц, обвинённых, в частности, в терроризме и экстремизме, а также в участии в боевых действиях против РФ.

«Внешнее давление ничего хорошего не принесёт»

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Соединённым Штатам следует заняться вопросом освобождения заключённых, которые незаконно содержатся в подконтрольных им тюрьмах, в том числе секретных. Такое мнение выразил в разговоре с RT член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.

«Америка имеет несколько тюрем под иностранной юрисдикцией, где без суда и следствия содержатся заключённые, которые просто подозреваются в участии в террористической деятельности. Это касается и пресловутой тюрьмы Гуантанамо, которую обещал закрыть ещё Обама (но воз и ныне там). В Европе тоже есть секретные тюрьмы ЦРУ», — заявил депутат.

По его словам, практика США по аресту граждан различных государств по всему миру и потом предание их суду является нарушением прав человека.

«Сейчас идёт вмешательство во внутренние дела государства. Я думаю, что этим посольство и аргументирует своё заявление», — отметил Морозов.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT связал заявление представителей США с желанием включиться в процесс обмена заключёнными между Россией и Украиной.

«Повестку с освобождением заключённых сейчас активно продвигают наши украинские коллеги. Понятно, что подключение к этому представителей США — попытка определённого давления на Российскую Федерацию. Делать это поверх договорённостей между Москвой и Киевом достаточно странно. Был разговор между Порошенко и Путиным, в ходе которого приняли решение по совместному мониторингу этого вопроса. Понятно, что какое-то дополнительное внешнее давление ничего хорошего для взаимодействия России и Украины в этом вопросе не принесёт. Из двусторонних отношений сейчас пытаются сделать трёхсторонние. Вашингтон не имеет никакого отношения ни к заключённым, ни к договорённостям», — объяснил Абзалов.

Напомним, 9 июня президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с украинским лидером Петром Порошенко. Одной из основных тем стали вопросы гуманитарного характера, в том числе обмен удерживаемых лиц. В частности, была достигнута договорённость о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в РФ.

18 июня Татьяна Москалькова и Людмила Денисова в ходе встречи выработали «дорожную карту» посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы.

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