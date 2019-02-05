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«Нет ли тут чьего-то злого умысла?»: В Сети шутят над очередным прорывом американского туалета на МКС
05 февраля 2019, 09:54 • 160 • В мире
На МКС снова сломался туалет в американском сегменте, из-за чего в отсек вылилось 10 литров жидкости. «Нет ли тут чьего-то злого умысла?» - подтрунивают над американцами в Сети.
На международной космической станции сломался туалет в секции американского экипажа.
Десять литров жидкости астронавты собирали полотенцами.
Это не первая поломка туалета у американцев. Злой рок преследует их со времен первых миссий, базирующихся на междунвродной станции.
В Сети шутят: "Почему в американской секции МКС постоянно толчок ломается? Нет ли тут чьего-то злого умысла?"
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