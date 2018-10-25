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«Нет хороших и плохих террористов»: в Минобороны объяснили, почему Россия помогает Сирии

25 октября 2018, 10:54  •  70 • Политика
Россия считает, что террористов нужно уничтожать на дальних подступах, поэтому помогает Сирии, пояснил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
В Москве полагают, что с террористами нельзя договариваться, их нужно только уничтожать, причем «на дальних подступах», поэтому когда Дамаск обратился за помощью, она была немедленно оказана, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Замглавы российского военного ведомства напомнил, что «нет хороших и плохих террористов», есть только террористы, которых нужно уничтожать, не вступая с ними в переговоры и не дожидаясь, когда они «размножатся и придут к нам в дом».
Поэтому, подчеркнул Фомин в своем выступлении на Восьмом международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в КНР, когда легитимное правительство Сирии в сентябре 2015 года обратилось к России за помощью в ликвидации международных террористических групп, в Москве «ни секунды не сомневались».
Напомним, ранее Москва неоднократно обвиняла западные страны, прежде всего США, в содействии международному терроризму, в том числе в Сирии. Так, российские ВКС и сирийские правительственные войска столкнулись с препятствованием полному уничтожению террористических группировок в сирийских провинциях со стороны международной коалиции во главе с США.
Комментарий Александра Фомина приводит РИА «Новости».

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