Нет идеи – нет России или есть варианты? • 18 • Аналитика









Скажем прямо, в этом есть определенный смысл. Сравнивать нужно, особенно в свете того, что наше благосостояние (имею в виду основное большинство жителей России, а не избранной кучки) планомерно идет вниз. Потому и все чаще вспоминают времена, когда жить, может быть, было не так богато, но стабильно.



Действительно, кто старое помянет, тому глаз вон, кто старое забудет, тому два вон.



В нашем случае вон вышла целая империя, то есть, СССР. Можно много говорить о том, что все это работа внешних врагов, обрушивших нефтяной рынок и прочие глупости. Почему глупости? Потому, что в мировой истории была куча примеров, когда страны падали вне зависимости от нефтяных цен, и наоборот, самый жестокий кризис не «уронил» страны, которым сам бог велел упасть и забиться в конвульсиях. В качестве примера одной Украины, если что, выше крыши.



Ну скажите, вот США уронили цены на нефть, перенапрягли экономику СССР с гонкой вооружений, разрушили советскую идеологию сложными штуками типа «социализма с человеческим лицом». А с Кубой было еще хуже, там было тотальное эмбарго, блокада, и нефти на Кубе не было, но…



Но почему-то кубинцы, показав средний палец на север, выстояли, а вот СССР, где все население дружно рвануло за западными ценностями, приказал долго жить.



Конечно, возможно, что фетиши в виде американских джинсов, жевательной резинки и прочего на Кубе были более известны, чем в СССР. География…



Однако, я имел в виду, что тут дело в смысле. Точнее, в его отсутствии. Потеряли смысл – потеряли страну. Горбачев и Ельцин, понятное дело, до братьев Кастро не дотягивали ни в чем.



Совершенно не имею в виду номенклатуру последних советских лет, как раз они-то вполне себе вписались в рынок. И до сих пор они по уши в этом рынке сидят, и неплохо так себя чувствуют.



Но сегодня в России хоть медленно, но происходит Осознание. Осознание того, что всей этой мишурой из цифр, диаграмм, графиков, таблиц и прочего мозги все сложнее обмануть. Мы живем по разные стороны границы, и факты последних лет (особенно в исполнении именно тех, о ком выше сказано) говорят о том, что у них какая-то своя Россия.



И в этой России жизнь, понятное дело, идет. Для кого-то своим чередом, а для кого-то – просто мимо сознания, которое уже отказывается воспринимать происходящее вокруг с известной долей адекватности.



Понятно, что тем, «кто в танке», глубоко наплевать на то, что говорят внизу. На земле. Все издевательства над программой «В гостях у сказки», как говорится, мимо кассы. Потому что касса надежно в руках тех, кто принимает участие в этой программе.



Так что жизнь - сама по себе, а ведомственные отчёты для президента - сами по себе… равно как и те, кто собирает материалы, составляет и кладет на стол. Все логично.





Почему логично, ведь должно быть совершенно наоборот?



А от отсутствия той самой идеи. Я выше сказал: нет идеи – нет страны.



Сейчас должны по идее начать рождаться в головах вопросы типа «А что делать?», но на этот раз вот возьмем и отступим от правил. Ну не то чтобы правила, просто обычно хочется, чтобы читатели сами сделали для себя выводы и так далее. Но не в этот раз.



Итак, почему все идет не туда, куда нам хотелось бы, почему мы все чаще оглядываемся на советское прошлое?



Нет идеи. В России больше нет идеи. Совсем.



Много умнейших людей говорили о необходимости Идеи. Отто фон Бисмарк, Адольф Гитлер, Шарль де Голль, Дональд Трамп в конце концов.



Простая фраза «У меня есть четкая идея для Франции» сделала весьма противоречивого человека и генерала де Голля президентом. У Трампа была фраза «Сделаем Америку великой снова». И она его сделала президентом.



Про Гитлера вообще молчу, это кладезь цитат, которые здесь приводить несколько неуместно. Но в этом случае главное не цитаты, а результаты. А на уши поставить Германию и Австрию, а потом задурить головы всей Европе у Гитлера получилось.



Но одну цитату приведу. Очень злободневную.



«Люди бывают склонны приносить жертвы лишь тогда, когда они могут действительно ждать успеха, а не тогда, когда бесцельность этих жертв очевидна» (Адольф Гитлер)



Намек, если он тут и присутствует, то чисто номинально. Человек, что бы не говорили отдельные представители, всегда нуждается в жизнеопределяющей идее, которая элементарно придает какое-то поступательное движение жизни вообще и человека в частности.



Да, сегодня потребительство и шмоточничество очень сильно влияют на это явление, но, пожалуй, (уверен, многие с этим согласятся) в России пока это проявляется в меньшей степени. Русскому человеку особенно необходимо видеть, куда и понимать, зачем он идет. Иначе жизнь становится не жизнью, а существованием.



Да, наверное, потому мы и продержались, в отличие от европейских соседей изрядно подольше в борьбе за самобытность.



Я уже не один раз говорил на тему того, что нам нужна идеология. Именно потому, что мы русские, и нам обязательно надо понимать те два пункта: куда идем и зачем.



Не быть стадом – это исконная и вековечная суть той самой загадочной русской души, которую так и не смогли понять на Западе. А все весьма и весьма просто. Просто не хотим быть стадом.



Вот почему нужна эта самая если не идеология, то хотя бы идея.



И не просто идея, а Идея. Та самая, во имя которой много лет собиралась Российская империя, потом прирастал и развивался Советский Союз… Теперь? Да, конечно, Крым… Но Крым на идею ну никак не тянет. Так, разовая акция, не более того. Под флагом с надписью «Крымнаш» особо никуда не ушагаешь, а нас интересует именно путь вперед.



Строить и приумножать.



Но строить и приумножать в первую очередь для себя, любимых, а не для кучки олигархов и их прислужников из числа политиков и законодателей. Презрительно сплевывающих в микрофоны и объективы камер в сторону распоясавшегося плебса.



Именно потому эта (или всерьез рассчитываю на то, что другая) кучка правителей просто обязана дать остальной массе эту идею/идеологию. Обязана, ибо без нее количество выходящих на митинги недоверия будет расти год от года, и вообще эту реакцию уже не остановить ни дубинками, ни ударами в живот двадцатилетним девчонкам. Процесс пошел.



Да, процесс недоверия пошел, пусть сегодня его возглавляют не самые приятные представители рода человеческого типа Л. Н., но «будут новые победы, встанут новые бойцы».



А количество дураков, тупо колотящихся кастрюльной головой о портрет Великого и Непогрешимого все равно будет медленно, но уверенно уменьшаться.



Кто-то (не исключено) поумнеет и прозреет, а кого-то наши социальные реформы медленно, но уверенно сведут в могилу.



Но рано или поздно основная часть людей придет к пониманию того, что нужна идея. Нужна цель. А человекообразным будет достаточно просто кормушки с теплой ботвиньей. Ну или очередной подачки от правителей в виде повышения минимального уровня зарплаты.



Почему я сказал о том, что идею/идеологию будут разрабатывать какие-то другие силы?



Все просто. Нынешних все устраивает и так.



Очень заметно, что все происходящее в стране сегодня шарашится под копирку, совершенно без каких-либо импровизаций. Начиная от ежегодного шоу «ответов на вопросы» и заканчивая любым шоу по ТВ.



Пожалуй, пенсионная грабиловка не укладывалась в общий сценарий, но тут да, сымпровизировали от души. Просто в лицо всем признали, что деньги уже растрачены и разворованы, и на этом все. Нормальный такой джаз получился.

Коррупция и оппозиция. Как на Украине?

Но на таком не уехать далеко, ведь правда?



Потому и есть мнение, и оно не только мое, что следующими правителями и хозяевами страны станут те, кто сможет предложить Идею. Не эту откровенную ерунду, рассчитанную на людей недалеких, с заигранной пластинки о злобном мире, желающем нас завоевать и отобрать у нас наши ресурсы. Ресурсы давно уже принадлежат сами знаете кому, и отнять уже отнятое просто невозможно.



Необходима смена социально-экономической модели или, говоря современным языком, парадигмы развития. Почему? Потому что в той либеральной парадигме, что правит современным миром и навязана нам, люди не нужны. В привычном уже нам, количестве и качестве.



Нужна немногочисленная каста элиты - квалифицированных управляющих и благоприобретателей, эти самые, из «Ассоциации Менеджеров России» и стадо, которое будет пахать за еду на благо управляющих.



Люди с большой буквы в этой модели - издержки. «Социалка» - обременение. Депопуляция - то, что выгодно, а значит - экономически целесообразно и эффективно. И в этой, сегодняшней парадигме, я вижу только стремление к постепенному вымиранию.



Ах, как рьяно сегодняшние «патриоты» голосят на все лады о том, как наши недруги из США стремятся нас уничтожить разными способами…



Смешно уже, но там можно найти сегодня просто шедевральные положения. Например, что мировую гегемонию США пытаются сохранить сокращением рождаемости в мире путём внедрения в массовое сознание представлений, отрицающих естественное продолжение рода (ЛГБТ, «child-free», пять или более полов).



Прелестно, но почему Китай и Индию это не останавливает? Возможно, что на все эти пляски может быть только один ответ: четкая поддержка государством системы репродукции. Нет? Ладно, пойдем дальше. Благо, можно накопать еще много интересного, если просто порыться в современных отечественных публикациях.



Разрушение института семьи, слом системы базовых моральных принципов, массовое бескультурье, деградация системы образования…



Я правильно озвучил? Во всем этом виноваты США? Ну вот хотелось бы увидеть хоть один документ, подтверждающий это, где стоит подпись американца.



Нет, все эти бумаги, на основании которых была разрушена система школьного (и дошкольного тоже) образования, кошмар, которые сегодня происходит в здравоохранении, полнейший бардак в министерстве бескультурья – все было подписано исключительно гражданами Российской Федерации.



Можно очень долго говорить о коварной руке Запада, но увы, подписывала все рука россиянина.



Да, мы очень сильно рассчитывали (многие по крайней мере), что на свой последний срок Путин пойдет не боясь никого и ничего, поэтому будут перестановки в правительстве, будет хоть какое-то движение вперед и вверх.



Нет, все та же шарманка «Крымнаш» и «Лишь бы не как в Украине». Не впечатляет, правда?



Но главное – это не раскачивать лодку, правда? А то рулевым будет некомфортно. И прислушиваться к тому, о чем вещают на ТВ: не действовать рефлексивно, не пытаться реагировать на кризис, не суетиться, уметь терпеть и ждать своего часа, не слушать чужих и не играть в чужие игры, навязанные…



Впрочем, навязанные своими игры ничуть не лучше. Причем, результат абсолютно одинаков – на выходе послушное и легкоуправляемое стадо.



Кто сможет предложить внятную идею дальнейшего развития России – тот и будет на окне.



Причем, идея эта должна будет сочетать в себе всего несколько вещей: безопасность (личную и государственную), закон и его исполнение, здоровье нации, образование и культуру. Достаточно на первое время.



И все добываемые и продаваемые ресурсы должны будут работать именно на это.



Ничего, что Сечин, Миллер и прочие лишаться 5 миллионов в месяц зарплаты. Как там сказал их друг? «Мы должны им платить, а не то они разбегутся»? Да только скатертью дорога, интересно, в какой стране мира можно зашибать такие деньги, на чужом? Только в России, однозначно. Для «внуков и правнуков разорённых держателей». Французский депутат Веркамер и русские облигации



Деньги найдены. Да они есть, просто вконец обнаглевшие олигархи, которых, опять-таки по заверениям Путина, у нас нет (ну, у нас много чего в стране нет, и ничего, живем), слишком хорошо живут. Чересчур хорошо.



Никаких расстрелов, нет. Никаких конфискаций, действительно, у нас не 37-й год. Просто все надо положить на алтарь новой Идеи Русского Мира. Добровольно.



Повторюсь, кто сможет предложить внятную картину, тот в итоге и встанет у руля России. Нам нужна идея, не просто сплачивающая народ против какого-то эфемерного и придуманного врага. Россияне если и должны сплотиться, то не против, а за. За социальное государство, за своих детей, родившихся и тех, которым предстоит еще родиться, за охрану жизни, свободы и здоровья.



Вот какая идея нужна России. Той России, которая из россиян.



Перефразируя великого диктатора, хочу заметить, что да, лично сам я готов приносить жертвы, затягивать пояс и все прочее, о чем вещают на ТВ все высокопоставленные лица, но действительно, тогда, когда я буду уверен в успехе. не ради очередной яхты/дворца/команды очередного Ротенберга.



Все остальное - действительно, просто бесцельные жертвы и откровенный грабеж.



Без какой-либо идеи. Сегодня все чаще и чаще наблюдаются эффекты «назад, в будущее», то есть, воспоминания о том, как все неплохо было в Советском Союзе, оценки жизни сегодняшней и той, различного плана сравнения.Скажем прямо, в этом есть определенный смысл. Сравнивать нужно, особенно в свете того, что наше благосостояние (имею в виду основное большинство жителей России, а не избранной кучки) планомерно идет вниз. Потому и все чаще вспоминают времена, когда жить, может быть, было не так богато, но стабильно.Действительно, кто старое помянет, тому глаз вон, кто старое забудет, тому два вон.В нашем случае вон вышла целая империя, то есть, СССР. Можно много говорить о том, что все это работа внешних врагов, обрушивших нефтяной рынок и прочие глупости. Почему глупости? Потому, что в мировой истории была куча примеров, когда страны падали вне зависимости от нефтяных цен, и наоборот, самый жестокий кризис не «уронил» страны, которым сам бог велел упасть и забиться в конвульсиях. В качестве примера одной Украины, если что, выше крыши.Ну скажите, вот США уронили цены на нефть, перенапрягли экономику СССР с гонкой вооружений, разрушили советскую идеологию сложными штуками типа «социализма с человеческим лицом». А с Кубой было еще хуже, там было тотальное эмбарго, блокада, и нефти на Кубе не было, но…Но почему-то кубинцы, показав средний палец на север, выстояли, а вот СССР, где все население дружно рвануло за западными ценностями, приказал долго жить.Конечно, возможно, что фетиши в виде американских джинсов, жевательной резинки и прочего на Кубе были более известны, чем в СССР. География…Однако, я имел в виду, что тут дело в смысле. Точнее, в его отсутствии. Потеряли смысл – потеряли страну. Горбачев и Ельцин, понятное дело, до братьев Кастро не дотягивали ни в чем.Совершенно не имею в виду номенклатуру последних советских лет, как раз они-то вполне себе вписались в рынок. И до сих пор они по уши в этом рынке сидят, и неплохо так себя чувствуют.Но сегодня в России хоть медленно, но происходит Осознание. Осознание того, что всей этой мишурой из цифр, диаграмм, графиков, таблиц и прочего мозги все сложнее обмануть. Мы живем по разные стороны границы, и факты последних лет (особенно в исполнении именно тех, о ком выше сказано) говорят о том, что у них какая-то своя Россия.И в этой России жизнь, понятное дело, идет. Для кого-то своим чередом, а для кого-то – просто мимо сознания, которое уже отказывается воспринимать происходящее вокруг с известной долей адекватности.Понятно, что тем, «кто в танке», глубоко наплевать на то, что говорят внизу. На земле. Все издевательства над программой «В гостях у сказки», как говорится, мимо кассы. Потому что касса надежно в руках тех, кто принимает участие в этой программе.Так что жизнь - сама по себе, а ведомственные отчёты для президента - сами по себе… равно как и те, кто собирает материалы, составляет и кладет на стол. Все логично.Почему логично, ведь должно быть совершенно наоборот?А от отсутствия той самой идеи. Я выше сказал: нет идеи – нет страны.Сейчас должны по идее начать рождаться в головах вопросы типа «А что делать?», но на этот раз вот возьмем и отступим от правил. Ну не то чтобы правила, просто обычно хочется, чтобы читатели сами сделали для себя выводы и так далее. Но не в этот раз.Итак, почему все идет не туда, куда нам хотелось бы, почему мы все чаще оглядываемся на советское прошлое?Нет идеи. В России больше нет идеи. Совсем.Много умнейших людей говорили о необходимости Идеи. Отто фон Бисмарк, Адольф Гитлер, Шарль де Голль, Дональд Трамп в конце концов.Простая фраза «У меня есть четкая идея для Франции» сделала весьма противоречивого человека и генерала де Голля президентом. У Трампа была фраза «Сделаем Америку великой снова». И она его сделала президентом.Про Гитлера вообще молчу, это кладезь цитат, которые здесь приводить несколько неуместно. Но в этом случае главное не цитаты, а результаты. А на уши поставить Германию и Австрию, а потом задурить головы всей Европе у Гитлера получилось.Но одну цитату приведу. Очень злободневную.(Адольф Гитлер)Намек, если он тут и присутствует, то чисто номинально. Человек, что бы не говорили отдельные представители, всегда нуждается в жизнеопределяющей идее, которая элементарно придает какое-то поступательное движение жизни вообще и человека в частности.Да, сегодня потребительство и шмоточничество очень сильно влияют на это явление, но, пожалуй, (уверен, многие с этим согласятся) в России пока это проявляется в меньшей степени. Русскому человеку особенно необходимо видеть, куда и понимать, зачем он идет. Иначе жизнь становится не жизнью, а существованием.Да, наверное, потому мы и продержались, в отличие от европейских соседей изрядно подольше в борьбе за самобытность.Я уже не один раз говорил на тему того, что нам нужна идеология. Именно потому, что мы русские, и нам обязательно надо понимать те два пункта: куда идем и зачем.Не быть стадом – это исконная и вековечная суть той самой загадочной русской души, которую так и не смогли понять на Западе. А все весьма и весьма просто. Просто не хотим быть стадом.Вот почему нужна эта самая если не идеология, то хотя бы идея.И не просто идея, а Идея. Та самая, во имя которой много лет собиралась Российская империя, потом прирастал и развивался Советский Союз… Теперь? Да, конечно, Крым… Но Крым на идею ну никак не тянет. Так, разовая акция, не более того. Под флагом с надписью «Крымнаш» особо никуда не ушагаешь, а нас интересует именно путь вперед.Строить и приумножать.Но строить и приумножать в первую очередь для себя, любимых, а не для кучки олигархов и их прислужников из числа политиков и законодателей. Презрительно сплевывающих в микрофоны и объективы камер в сторону распоясавшегося плебса.Именно потому эта (или всерьез рассчитываю на то, что другая) кучка правителей просто обязана дать остальной массе эту идею/идеологию. Обязана, ибо без нее количество выходящих на митинги недоверия будет расти год от года, и вообще эту реакцию уже не остановить ни дубинками, ни ударами в живот двадцатилетним девчонкам. Процесс пошел.Да, процесс недоверия пошел, пусть сегодня его возглавляют не самые приятные представители рода человеческого типа Л. Н., но «будут новые победы, встанут новые бойцы».А количество дураков, тупо колотящихся кастрюльной головой о портрет Великого и Непогрешимого все равно будет медленно, но уверенно уменьшаться.Кто-то (не исключено) поумнеет и прозреет, а кого-то наши социальные реформы медленно, но уверенно сведут в могилу.Но рано или поздно основная часть людей придет к пониманию того, что нужна идея. Нужна цель. А человекообразным будет достаточно просто кормушки с теплой ботвиньей. Ну или очередной подачки от правителей в виде повышения минимального уровня зарплаты.Почему я сказал о том, что идею/идеологию будут разрабатывать какие-то другие силы?Все просто. Нынешних все устраивает и так.Очень заметно, что все происходящее в стране сегодня шарашится под копирку, совершенно без каких-либо импровизаций. Начиная от ежегодного шоу «ответов на вопросы» и заканчивая любым шоу по ТВ.Пожалуй, пенсионная грабиловка не укладывалась в общий сценарий, но тут да, сымпровизировали от души. Просто в лицо всем признали, что деньги уже растрачены и разворованы, и на этом все. Нормальный такой джаз получился.Но на таком не уехать далеко, ведь правда?Потому и есть мнение, и оно не только мое, что следующими правителями и хозяевами страны станут те, кто сможет предложить Идею. Не эту откровенную ерунду, рассчитанную на людей недалеких, с заигранной пластинки о злобном мире, желающем нас завоевать и отобрать у нас наши ресурсы. Ресурсы давно уже принадлежат сами знаете кому, и отнять уже отнятое просто невозможно.Необходима смена социально-экономической модели или, говоря современным языком, парадигмы развития. Почему? Потому что в той либеральной парадигме, что правит современным миром и навязана нам, люди не нужны. В привычном уже нам, количестве и качестве.Нужна немногочисленная каста элиты - квалифицированных управляющих и благоприобретателей, эти самые, из «Ассоциации Менеджеров России» и стадо, которое будет пахать за еду на благо управляющих.Люди с большой буквы в этой модели - издержки. «Социалка» - обременение. Депопуляция - то, что выгодно, а значит - экономически целесообразно и эффективно. И в этой, сегодняшней парадигме, я вижу только стремление к постепенному вымиранию.Ах, как рьяно сегодняшние «патриоты» голосят на все лады о том, как наши недруги из США стремятся нас уничтожить разными способами…Смешно уже, но там можно найти сегодня просто шедевральные положения. Например, что мировую гегемонию США пытаются сохранить сокращением рождаемости в мире путём внедрения в массовое сознание представлений, отрицающих естественное продолжение рода (ЛГБТ, «child-free», пять или более полов).Прелестно, но почему Китай и Индию это не останавливает? Возможно, что на все эти пляски может быть только один ответ: четкая поддержка государством системы репродукции. Нет? Ладно, пойдем дальше. Благо, можно накопать еще много интересного, если просто порыться в современных отечественных публикациях.Разрушение института семьи, слом системы базовых моральных принципов, массовое бескультурье, деградация системы образования…Я правильно озвучил? Во всем этом виноваты США? Ну вот хотелось бы увидеть хоть один документ, подтверждающий это, где стоит подпись американца.Нет, все эти бумаги, на основании которых была разрушена система школьного (и дошкольного тоже) образования, кошмар, которые сегодня происходит в здравоохранении, полнейший бардак в министерстве бескультурья – все было подписано исключительно гражданами Российской Федерации.Можно очень долго говорить о коварной руке Запада, но увы, подписывала все рука россиянина.Да, мы очень сильно рассчитывали (многие по крайней мере), что на свой последний срок Путин пойдет не боясь никого и ничего, поэтому будут перестановки в правительстве, будет хоть какое-то движение вперед и вверх.Нет, все та же шарманка «Крымнаш» и «Лишь бы не как в Украине». Не впечатляет, правда?Но главное – это не раскачивать лодку, правда? А то рулевым будет некомфортно. И прислушиваться к тому, о чем вещают на ТВ: не действовать рефлексивно, не пытаться реагировать на кризис, не суетиться, уметь терпеть и ждать своего часа, не слушать чужих и не играть в чужие игры, навязанные…Впрочем, навязанные своими игры ничуть не лучше. Причем, результат абсолютно одинаков – на выходе послушное и легкоуправляемое стадо.Кто сможет предложить внятную идею дальнейшего развития России – тот и будет на окне.Причем, идея эта должна будет сочетать в себе всего несколько вещей: безопасность (личную и государственную), закон и его исполнение, здоровье нации, образование и культуру. Достаточно на первое время.И все добываемые и продаваемые ресурсы должны будут работать именно на это.Ничего, что Сечин, Миллер и прочие лишаться 5 миллионов в месяц зарплаты. Как там сказал их друг? «Мы должны им платить, а не то они разбегутся»? Да только скатертью дорога, интересно, в какой стране мира можно зашибать такие деньги, на чужом? Только в России, однозначно.Деньги найдены. Да они есть, просто вконец обнаглевшие олигархи, которых, опять-таки по заверениям Путина, у нас нет (ну, у нас много чего в стране нет, и ничего, живем), слишком хорошо живут. Чересчур хорошо.Никаких расстрелов, нет. Никаких конфискаций, действительно, у нас не 37-й год. Просто все надо положить на алтарь новой Идеи Русского Мира. Добровольно.Повторюсь, кто сможет предложить внятную картину, тот в итоге и встанет у руля России. Нам нужна идея, не просто сплачивающая народ против какого-то эфемерного и придуманного врага. Россияне если и должны сплотиться, то не против, а за. За социальное государство, за своих детей, родившихся и тех, которым предстоит еще родиться, за охрану жизни, свободы и здоровья.Вот какая идея нужна России. Той России, которая из россиян.Перефразируя великого диктатора, хочу заметить, что да, лично сам я готов приносить жертвы, затягивать пояс и все прочее, о чем вещают на ТВ все высокопоставленные лица, но действительно, тогда, когда я буду уверен в успехе. не ради очередной яхты/дворца/команды очередного Ротенберга.Все остальное - действительно, просто бесцельные жертвы и откровенный грабеж.Без какой-либо идеи. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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