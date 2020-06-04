«Нет доверия»: Электронного голосования по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге не будет

Всего два голоса получил Санкт-Петербург в поддержку электронного голосования по поправкам в Конституцию России, которое должно пройти в течение шести дней до основного, назначенного на 1 июля 2020 года. Пять членов ЦИК проголосовали против нашего города, шестеро - воздержались.

- В Санкт-Петербурге потрясающая электронная база, - прокомментировала результат глава ЦИК Элла Памфилова. - Именно Петербург в свое время предоставил нам технологию QR-кодирования, без которой теперь уже не представить систему. Но при этом есть серьезные риски. И они не технического характера. В Петербурге есть очень серьезная проблема: там пока не получается у городской избирательной комиссии организовать процесс так, чтобы у электората было доверие и консенсус. И нам надо сейчас вместе думать, как эту проблему решить.

Напомним, на то, чтобы организовать у себя электронное голосование претендовали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Нижегородская области и Красноярский край. В ЦИК изначально предупредили: выберут максимум три - максимально подготовленных с технической точки зрения.

- Очень важно не ошибиться в подборе регионов, - подчеркнул Зампредседателя ЦИК Николай Булаев. - Если выберем регион, а он будет не готов в полной мере, то будет дискредитирована сама система электронного голосования. Руководствоваться надо не эмоциями, а здравым смыслом.

Здравый смысл - это критерии, которые были определены для регионов. Среди них: количество граждан, имеющих учетные записи на Портале Госуслуг, готовность самих местных жителей к новому формату голосования, количество услуг, которые уже сейчас можно получить в электронном виде, возможность организовать наблюдение Общественной палаты за выборами, работу муниципальных комиссий, активную информационно-разъяснительную работу, и так далее.

Чтобы организовать у себя электронное голосование претендовали пять регионов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Вне сомнений была Москва - там в прошлом году уже был опыт электронных выборов. За нее проголосовали практически единогласно. Вторым регионом стала Нижегородская область. Карелия вызвала множество споров, набрав 6 голосов в свою поддержку и столько же воздержавшихся. Но единственный голос против все же лишил республику права на участие в эксперименте.

ЧТО БЫЛ ГОТОВ ПРЕДЛОЖИТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ?

Заявку Санкт-Петербурга на заседании представляла вице-губернатор Ирина Потехина.

- Есть три причины, по которым Санкт-Петербург обратился с заявкой на участие в электронном голосовании, - пояснила чиновница. – Во, первых, как крупный мегаполис, город в полной мере принял удар пандемии. У нас действует режим повышенной готовности, обстановка остается сложной, ограничения, которые введены снимаются крайне осторожно. И, хотя мы готовы соблюсти все санитарно-эпидемические меры предосторожности: обработать помещения, провести тестирование на COVID-19 всех членов избирательных комиссий и наблюдателей, есть множество людей, которые тревожатся по этому поводу.

Второй причиной вице-губернатор назвала разгар дачного сезона. По подсчетам Смольного на участки в Ленобласть уехали более миллиона петербуржцев, которым тоже надо дать возможность проголосовать. Третий пункт – «хороший опыт гражданской активности в цифровой среде».

- Электронные сервисы для многих стали удобными, - говорит Ирина Потехина.

Что касается критериев, то, как рассказала Потехина из более, чем 3,8 миллиона избирателей в Петербурге, доступ к Госуслугам имеют 1,8 миллиона. Город занимает четвертое место в общенациональном рейтинге по количеству оказываемых федеральных услуг и 15-е по «региональному» набору.

- В целом порядка 70% петербуржцев используют Интернет, чтобы получить ту или иную государственную услугу, - резюмировала Потехина. – При этом 75% жителей города готовы принимать участие в Интернет-голосованиях, тогда как бумажные анкеты хотят заполнять лишь 44%.

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