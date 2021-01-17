«Нет доказательств наличия группировок для убийств или захвата»: как идёт следствие по делу о штурме Капитолия в США

У правоохранителей США нет прямых доказательств того, что участники штурма Капитолия планировали захват или убийства членов конгресса. Об этом заявил и. о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин. Ранее обвинители включили в своё обращение к суду утверждение о том, что такие доказательства существуют, однако во время слушаний вычеркнули этот пункт, сообщили американские СМИ. Вместе с тем в ФБР заявили, что уже установлены личности более 270 подозреваемых, вовлечённых в преступные действия, более 100 человек арестованы. По мнению экспертов, последние сообщения прокуроров пока не стоит расценивать как полноценный отказ от ранее предъявленных обвинений.

В настоящее время у правоохранителей США нет прямых доказательств того, что участники штурма Капитолия планировали захват или убийства членов конгресса. Об этом заявил исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин во время телефонной пресс-конференции.

«У нас нет прямых доказательств наличия группировок для убийств или захвата (законодателей. — RT)», — сказал он.

По словам Шервина, ввиду сложности расследования и большого числа вовлечённых лиц между некоторыми обвинителями могло, по всей видимости, возникнуть недопонимание.

Ранее, как сообщали американские СМИ, федеральные прокуроры утверждали, что участники беспорядков в Капитолии намеревались захватить и убить конгрессменов. Подобное обвинение, по данным прессы, содержалось в заявлении, которое прокуроры подали в четверг в суд города Финикс на Джейкоба Ченсли — мужчину из штата Аризона, принимавшего участие в беспорядках, расхаживая по зданию конгресса с голым торсом, раскрашенным лицом и с рогатой меховой шапкой на голове.

«Имеются убедительные доказательства, в том числе слова и действия самого Ченсли, что в намерения штурмовавших Капитолий лиц входили захват и убийство избранных служащих государственной власти США», — говорилось в обращении прокурора, где также содержится призыв оставить обвиняемого под стражей. Его цитирует ABC News.

Однако на слушаниях по делу Ченсли в Финиксе, по данным издания, обвинение отказалось от такой трактовки событий. Тем не менее судья всё равно решил оставить обвиняемого за решёткой до начала судебного процесса.

При этом задержания участников беспорядков в конгрессе продолжаются. Минюст США регулярно публикует соответствующую информацию.

Минюст США

Reuters

© Andrew Kelly/File

Как уточнил заместитель руководителя регионального отделения ФБР в Вашингтоне Стивен Д’Антуоно, уже установлены «личности более 270 подозреваемых, вовлечённых в преступные действия на территории Капитолия и в его окрестностях».

«При поддержке наших партнёров по всей стране нам удалось взять под стражу более 100 лиц, — отметил он во время телефонной пресс-конференции. — Если сравнить это расследование с американским футболом, мы всё ещё в первой четверти матча».

Захват Капитолия

Напомним, 6 января, в день, когда конгресс должен был ратифицировать результаты президентских выборов, сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа провели в Вашингтоне митинг против утверждения победы демократа Джо Байдена.

До этого глава Белого дома многократно призывал своих людей приходить на эту акцию, а уже 6 января выступил с речью, в очередной раз назвав результаты выборов сфальсифицированными.

Позже митинг перерос в осаду Капитолия, в котором проходило заседание конгресса. Участники акции прорвались в здание и устроили там погром. В ходе инцидента погибли пять человек, пострадали более 50 полицейских.

После этого члены Демпартии заявили о необходимости объявить Трампу импичмент. Байден, в свою очередь, сообщил, что с участниками осады Капитолия нужно поступать как с «внутренними террористами», обвинив 45-го президента США в сознательном поощрении беспорядков.

На этой неделе палата представителей американского конгресса большинством голосов утвердила резолюцию, которая позволит отстранить действующего главу Белого дома от власти по статье «Подстрекательство к мятежу».

Однако лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл уже заявил, что верхняя палата не вынесет вердикт по импичменту до инаугурации Байдена.

Стоит отметить, что с 11 января в Вашингтоне введён режим чрезвычайной ситуации. Чтобы не допустить новых волнений, в столицу продолжают направлять подразделения Нацгвардии. Пентагон согласился предоставить до 25 тыс. военнослужащих для обеспечения мер безопасности во время инаугурации Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии США в Twitter.

The @DeptofDefense has agreed to provide up to 25,000 service members to support the Presidential Inauguration National Special Security Event federal law enforcement mission and security preparations, as led by the @SecretService. Full media release: https://t.co/WODp0mjt7hpic.twitter.com/gRydFahTgj — NGB-PA Press Desk (@NGBPA1636) January 15, 2021

«Каток американской правовой машины»

Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, последние действия прокуроров Соединённых Штатов свидетельствуют о том, что у них нет доказательств какого-то предварительного сговора участников на штурм Капитолия.

«Это очень важно для тех, кому уже вынесены обвинения. Ведь одно дело, если они действовали по стечению обстоятельств, и совсем другое, если они готовились к осаде и хотели осуществить её преднамеренно. В американском праве последняя ситуация квалифицируется как преступный коллективный заговор, который имеет гораздо более серьёзные последствия с точки зрения уголовного права, чем стихийный штурм», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Осада Капитолия, 6 января

Reuters

© Mike Theiler/File

По мнению Рогулёва, обвинители сейчас стоят перед непростым выбором.

«Если они будут говорить, что это заранее спланированное организованное действие, о котором спецслужбы не знали и не смогли его предотвратить, это могут расценить как прокол разведсообщества. Если же речь пойдёт именно о стихийном выступлении, то тогда ФБР и другим ведомствам не смогут предъявить обвинения в каких-то недоработках. Поэтому сейчас они крутятся как ужи на сковородке и пытаются вывернуться из сложной ситуации», — заявил аналитик.

По его мнению, в ближайшее время от прокуроров и других официальных лиц американцы ещё не раз услышат противоречивые заявления.

При этом Рогулёв не исключил, что Минюст в конечном счёте всё-таки может «выявить каких-то главарей или организаторов осады Капитолия».

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, отметил, что действия американских прокуроров «не стоит расценивать как ход назад или отказ от ранее предъявленных обвинений».

«Это было сделано, чтобы снять напряжённость среди сторонников Трампа, часть из которых не оставляют своих планов восстановить справедливость перед инаугурацией Байдена. А правоохранителям нужно, чтобы инаугурация прошла тихо, чтобы во время её проведения не повторились уличные события 6 января. Ведь американцы могут устроить, например, митинг в защиту людей, которым грозят серьёзные преследования после участия в осаде Капитолия», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Асафов добавил, что после 20 января, когда власть окажется в руках Байдена, прокуроры наверняка найдут «доказательства» планировавшегося вооружённого восстания.

«Ведь американская правовая система может обвинять человека не только в высказанных намерениях, но даже в намерениях, которые устанавливаются по каким-то косвенным признакам. Поэтому, учитывая, что найдены различные предметы и вещи участников штурма, которые можно трактовать как оружие, подбор доказательств — это вопрос времени. Протестующие, оказавшиеся внутри Капитолия, в любом случае получат достаточно строгие наказания, включая тюремное заключение», — считает аналитик.

По его мнению, судьба этих людей, которые «попадут под каток американской правовой машины, будет незавидной».

В свою очередь, Юрий Рогулёв считает, что желающих преследовать сторонников Трампа и его самого после прихода Байдена к власти будет немало.

«В дело пойдут судебные преследования и другие инструменты. Twitter и многие американские соцсети будут продолжать блокировать аккаунты сторонников 45-го президента США. В итоге накал страстей, конечно, спадёт, горячие головы отойдут в тень и, будем надеяться, наконец возобладает обычный правовой подход. Однако Соединённым Штатам ещё нужно пережить инаугурацию нового президента», — заключил эксперт.