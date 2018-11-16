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Нет денег: В США власти города Гарден-Сити сократили всех полицейских

16 ноября 2018, 02:54  •  29 • В мире
Власти американского города уволили всех полицейских из-за нехватки бюджета, сообщают местные СМИ.
В США власти города Гарден-Сити без объяснения причин уволили всех полицейских. Подробности сообщает телеканал FOX 4. Журналисты подозревают, что у городских властей просто не хватило денег на содержание полицейского департамента.
Отмечается, что население города составляет 1,6 тысячи человек. Их покой и сон охраняли семь офицеров полиции, а также пять волонтеров. В среду 14 ноября главе полиции пришло уведомление с требованием уволить всех сотрудников, что он и сделал на следующий же день.
Причины увольнения не сообщаются, однако журналисты полагают, что причиной стали финансовые проблемы городского бюджета. Телеканал ссылается на слова мэра Гарден-Сити, который заявил, что содержание полиции городу больше не по карману.
«Мы не можем позволить себе этих офицеров и полноценное полицейское управление», - цитирует FOX 4 высказывание градоначальника.

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