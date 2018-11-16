Нет денег: В США власти города Гарден-Сити сократили всех полицейских

В США власти города Гарден-Сити без объяснения причин уволили всех полицейских. Подробности сообщает телеканал FOX 4. Журналисты подозревают, что у городских властей просто не хватило денег на содержание полицейского департамента.

Отмечается, что население города составляет 1,6 тысячи человек. Их покой и сон охраняли семь офицеров полиции, а также пять волонтеров. В среду 14 ноября главе полиции пришло уведомление с требованием уволить всех сотрудников, что он и сделал на следующий же день.

Причины увольнения не сообщаются, однако журналисты полагают, что причиной стали финансовые проблемы городского бюджета. Телеканал ссылается на слова мэра Гарден-Сити, который заявил, что содержание полиции городу больше не по карману.