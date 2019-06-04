Нет денег на ремонт, нет денег на зарплаты. Не у России, а в ПАСЕ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в рамках которой он рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации не участвуют в работе, представить полномочия на июньской сессии ассамблеи. Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Организация ссылается на решение министров стран СЕ, которое было принято по итогам заседания в Хельсинки 17 мая, а также на контекст вокруг этой ситуации. Данное решение позволит участвовать в заседаниях делегациям от России и Боснии и Герцеговины.

"Комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить парламенты стран-участниц, которые не представлены делегациями в ассамблее, - Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию - для представления своих полномочий на сессии в июне", - указано в заявлении.

Реакция России

Как ранее заявил председатель комитета Государственной Думы России по международным делам Леонид Слуцкий, российская делегация может принять участие в работе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Проблема заключается в том, что Москва требует от ПАСЕ перед этим принять решение о недопустимости введения санкций против национальных делегаций.

Также необходимо рассмотрение ряда технических поправок.

"Пока тон и характер дискуссий говорят о возрастающей вероятности принятия конструктивного решения", - подчеркнул парламентарий.

Его позицию разделяет и член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

"Вероятность участия есть, но опять же только при наличии гарантий, что против нас не будут использованы дискриминационные меры", - цитирует слова сенатора РИА Новости.

Оппоненты и союзники

Против возращения России в ПАСЕ выступает украинская сторона, которая пытается мобилизовать сторонников для того, чтобы помешать планам Москвы. Украинский постпред в Совете Европы Дмитрий Кулеба уже обвинил руководство ассамблеи в цинизме.

"Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс", - заявил он в конце мая.

Киеву оппонирует Рим. Так, в марте председатель Палаты депутатов Италии Роберто Фико отметил, что итальянские парламентарии поддерживают возвращение представителей России. По мнению политика, межпарламентский диалог крайне важен в рамках процесса решения проблем.

"Участие России в работе этой организации основополагающее для решения проблем, которыми занимается Совет Европы. В противном случае мы будем отрицать вообще сам принцип межпарламентского диалога", - подчеркнул он.

Корень конфликта

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) является консультативным органом, который был создан в 1949 году. Она объединяет 636 членов, которые заседают в национальных парламентах.

ПАСЕ ежегодно проводит четыре пленарные сессии (в январе, апреле, июне и октябре), на которых обсуждаются проблемы Европы. В функции ПАСЕ входит вынесение решений о принятии новых членов в Совет Европы или приостановке полномочий действующих, одобрение проектов конвенций организации.

Россия присоединилась к Совету Европы в 1996 году и с тех пор неоднократно критиковалась со стороны других участников. В 2000 году Москву даже лишили права голоса из-за "нарушений прав человека в Чечне", однако полномочия восстановили в 2001 году.

Главный виток противостояния начался в 2014 году, когда произошло воссоединение России с Крымом. Российская делегация была лишена права голоса, исключена из руководящих органов и отстранена от работы в наблюдательных миссиях.

Деньги решают все

После этого начались проблемы у ПАСЕ. Ключевым вопросом были деньги. Ежегодно Москва перечисляла взнос в размере около 32 миллионов евро. Больше нее платили только Париж, Берлин и Рим.

Это позволяло Москве самой определять размер делегаций на заседания ПАСЕ и иметь большее число переводчиков. Страна также могла направить в организацию до 250 своих сотрудников.

Однако невозможность участия российских парламентариев в работе делала выплату "материальной помощи" бессмысленной. В итоге в 2016 году Россия объявила бойкот и перестала направлять представителей на заседания. В 2017 году было приостановлено и перечисление взносов.

"Выход России из совместных организаций с Европой... это больше крах для Европы, чем для России. Потому что это будет означать, что статус моментально падает этих советов, этих организаций, если Россия с ними не контактирует. Россия является одной из ведущих мировых держав в политической, военной сферах. И говорить о том, что, если у вас с ней нет отношений - ну, и до свидания, о чем с вами беседовать, если у вас нет там отношений? Кроме того, есть двусторонние отношения. Возможность вести нормальный диалог и с Германией, и с Англией, и с Францией", - ранее заявил Царьграду политолог Леонид Крутаков.

Потеря 11% бюджетных поступлений поставила Совет Европы в трудное положение. Настолько трудное, чтобы было принято решение о переносе ремонта штаб-квартиры организации на более поздние сроки, а также об урезании зарплат руководству.

Белый флаг реет над Европой

Попытки давления на Россию со стороны Европы не увенчались успехом: даже угроза исключения из СЕ не возымела эффекта. Поэтому руководство СЕ было вынуждено поднять белый флаг.

В мае 2019 года глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в рамках сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договорённость о том, что российская делегация останется в ассамблее. В ответ глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что решение открывает путь к преодолению кризиса, связанного с неправомерным решением ПАСЕ.

"Уже в июне состоится очередная сессия ПАСЕ, и если это решение будет выполняться, именно там должна быть поставлена окончательная точка в ситуации, когда наши парламентарии не могли полноправно участвовать в работе этой ассамблеи", - рассказал дипломат 17 мая.

С учетом общего настроя не исключено, что делегация России будет восстановлена в правах уже в самое ближайшее время.