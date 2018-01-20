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Нет денег: Госучреждения США прекратили работу

20 января 2018, 12:39  •  179 • Политика
В Белом доме прокомментировали закрытие федеральных ведомств
Стало известно о том, что федеральные ведомства США приостановили работу в связи с тем, что демократы помешали республиканцам принять закон по федеральному бюджету. Соответственно, получилось так, что федеральные ведомства Соединенных Штатов оказались полностью закрыты.
"Конгресс не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи, когда истекает срок нынешнего закона о финансировании правительства", - заявила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.
Она подчеркнула, что демократы поставили свою политику выше национальных интересов. Также Сандерс не постеснялась назвать их "лузерами".
"Это поведение обструкционистских лузеров, а не законодателей", - сказала Сандерс.
Отметим, что американская система устроена действительно именно так: одна партия может помешать другой даже в том, случае, если речь идет о работе государственных учреждений. Представить себе подобную ситуацию, когда по всей стране госучреждения полностью оказываются "замороженными" из-за отсутствия финансирования - трудно. К примеру, в России такая ситуация исключена.

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