«Нет чёткой программы действий»: почему Трамп обвинил демократов в тоталитаризме

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в своём стремлении трансформировать США представители Демпартии скатываются в тоталитаризм. По словам президента, его политические оппоненты пытаются «свергнуть американскую демократию», а в случае победы их кандидата на предстоящих выборах Соединённые Штаты ждёт экономическая депрессия. Эксперты отмечают, что демократы, задавшиеся целью отстранить Трампа от власти, действительно используют любые средства для его дискредитации, так что риторика главы Белого дома носит ответный характер. Однако, как полагают аналитики, публичная борьба с Демпартией не добавляет президенту политических очков в преддверии выборов.

Американский лидер Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии США в том, что в их деятельности проявляется всё больше признаков тоталитаризма. Такое заявление президент сделал, выступая перед многотысячной толпой своих сторонников в штате Луизиана.

«Кампания демократов по преобразованию Америки приобретает всё более тоталитарный характер: подавление инакомыслия, клевета на невиновных, отказ от установленных законом процедур, организация показательных судов и попытки свержения американской демократии», — сказал Трамп.

По его словам, «радикальные левые демократы пытаются разорвать» Соединённые Штаты на части. Глава Белого дома также отметил, что в случае победы кандидата от демократов на предстоящих президентских выборах США может ожидать экономический спад.

«Если демократы вернутся, начнётся депрессия, подобной которой вы никогда не видели», — считает Трамп.

Кроме того, президент заявил, что Демпартия занимается «безумной, бредовой, разрушительной и сверхпредвзятой охотой на ведьм», цель которой — импичмент.

«Это всё фабрикация. Это обман», — подчеркнул Трамп.

С критикой в адрес своих политических оппонентов американский лидер выступил на фоне накаляющейся ситуации вокруг импичмента. Напомним, в конце сентября палата представителей, где у демократов большинство, запустила соответствующую процедуру в отношении 45-го президента США, поводом для которой стал июльский телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Как утверждают демократы, американский лидер требовал от украинского коллеги предоставить компромат на бывшего вице-президента Соединённых Штатов Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров украинской компании Burisma, оказавшейся в центре коррупционного скандала в 2014 году.

Здание Белого дома в Вашингтоне

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«Отвечает на обвинения»

Однако этим обвинения со стороны демократов в адрес Трампа и его администрации не ограничиваются. Так, в начале октября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что отказ Белого дома сотрудничать в рамках процедуры импичмента — «предательство демократии» и попытка сохранить в тайне факт злоупотребления полномочиями со стороны президента.

«С некоторых пор президент пытается сделать беззаконие нормой, — подчеркнула Пелоси. — Своими действиями он ставит под угрозу нашу национальную безопасность, нарушает нашу Конституцию и подрывает чистоту наших выборов. Письмо Белого дома — лишь новая попытка скрыть, что президент предал нашу демократию, и продемонстрировать, что он стоит выше закона».

Ранее в администрации президента Соединённых Штатов отказались содействовать демократам в инициированном ими расследовании. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, назвав дело против Трампа политическим, лишённым «каких-либо законных конституционных оснований и какой-либо видимости справедливости». По её словам, оно «не предполагает даже самых элементарных гарантий надлежащего разбирательства».

«По чисто политическим причинам демократы решили, что их желание отменить итоги выборов 2016 года позволяет им провести так называемое расследование в рамках процедуры импичмента, которое идёт вразрез с основными правами, гарантированными каждому американцу», — отмечается в заявлении.

Со своей стороны, политологи отмечают, что критика Трампа в адрес демократов — это лишь реакция на их действия по его дискредитации. Такое мнение в разговоре с RT выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Таким образом Трамп отвечает демократам на их голословные обвинения. А предостережение касательно экономической депрессии — свидетельство того, что американский лидер не вполне уверен и в своих силах. Ведь у него нет чёткой программы действий даже на ограниченную перспективу. Поэтому он часто бывает так непоследователен в своей политике», — заявил Брутер.

Однако обвинительная риторика президента США — это не только ответ демократам, но и свидетельство «столкновения ценностных ориентиров» самого Трампа и его политических противников. Так считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Трамп — человек, который впитал в себя традиционные ценности, свойственные Соединённым Штатам — это религиозность, отчасти пуританизм, традиционная семья. Однако демократы трансформировали все эти понятия, и главе Белого дома такой подход непонятен и чужд», — пояснил собеседник RT.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси

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«Присутствуют тоталитарные черты»

При этом, как отмечают эксперты, «тоталитарные» тенденции в методах работы Демократической партии проявляются на фоне её внутренних проблем. По мнению аналитиков, у демократов нет «общего политического ядра», которое бы способствовало их объединению, отчасти поэтому внутри партии всё чаще возникают конфликтные ситуации.

Так, кандидат на пост президента США от демократов на выборах 2020 года и конгрессмен Тулси Габбард подвергла критике национальный комитет Демпартии.По её словам, этот орган заранее единолично решает, кого причислить к фаворитам партии, не считаясь с мнением электората.

«Став кандидатом от демократов и президентом, я собираюсь заново создать Демократическую партию. Эта партия будет по-настоящему представлять интересы американского народа, бороться за него и его благосостояние, за процветание нашей страны и охранять наши национальные ресурсы на этой планете», — заявила Габбард.

Кроме того, она выступила с критикой в адрес бывшего кандидата от демократов Хиллари Клинтон. По её словам, экс-госсекретарь США — «королева среди разжигателей войны, олицетворение коррупции и персонификация той гнили, которая так долго разъедала Демократическую партию».

По словам Габбард, Клинтон применила против неё «срежиссированную кампанию по уничтожению репутации» — она пыталась дискредитировать политика «через своих подручных, мощных союзников в корпоративных СМИ и в машине войны».

«Ты боишься той угрозы, которую я для тебя представляю. Теперь понятно, что эти праймериз идут между мной и тобой. Не прячься трусливо за своими подручными. Присоединись к гонке напрямую», — обратилась Габбард к бывшему госсекретарю.

По словам экспертов, подобные внутрипартийные распри ещё больше подрывают авторитет демократов среди избирателей. Ведь, как отмечает Владимир Брутер, в словах Трампа и Габбард в адрес демократов «есть много правды».

«Демпартия действительно борется с главой Белого дома и методов при этом не выбирает: она использует все возможные инструменты, чтобы очернить Трампа», — констатировал эксперт.

Кандидат на пост президента США от демократов на выборах 2020 года и конгрессмен Тулси Габбард

Reuters

© Mike Segar

Брутер также отметил, что Демпартия в процессе своего развития «приобрела нездоровые элементы либертарианства».

«Эта политическая сила выступает за полную отмену консервативных ценностей, которые были свойственны еврохристианскому миру. Например, они поддерживают однополые браки и смену пола. Всё это для более консервативного американского общества выглядит определённым вызовом и приводит к внутреннему, социальному конфликту», — пояснил аналитик.

Подобное мнение разделяет и Андрей Сидоров, по словам которого демократы не приемлют инакомыслия.

«Они нетерпимы к альтернативным позициям в вопросах религии и традиционных ценностей. В риторике демократов и в их действиях в самом деле присутствуют тоталитарные черты. Представители Демпартии, откровенно говоря, травят людей, которые не разделяют их позиций», — сказал эксперт.

С его точки зрения, Трамп небезосновательно обвинил демократов и в уничтожении юридических стандартов.

«Демократы пользуются этим механизмом крайне активно. Для них вполне возможно обвинить любого человека, например, в домогательствах, которые не факт что имели место. При этом никакие доказательства тут никому не нужны», — подчеркнул аналитик.

«Повышают шансы на победу»

Кроме того, как считают аналитики, у демократов, сконцентрировавшихся на отстранении Трампа от власти в преддверии президентских выборов, остаётся не так много электоральных козырей.

«При правлении демократов многие промышленные предприятия закрывались или сокращали рабочие места, проигрывая конкуренцию Китаю. Нынешний лидер США ставил перед собой задачу разогнать американскую экономику, и сейчас он в определённом смысле это делает — впрочем, за счёт больших издержек и рисков», — отметил Владимир Брутер.

Что касается импичмента, который в последние месяцы стал центральной темой американской внутренней политики, то, как полагают аналитики, эта инициатива, скорее всего, завершится безрезультатно. Брутер убеждён, что при любом исходе голосования в палате представителей сенат выступит против смещения Трампа с его поста.

Однако, по мнению эксперта, публичные обвинения в адрес демократов вряд ли добавят президенту очков в предвыборной гонке.