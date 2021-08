«Нет авторитета в народе»: что может ждать афганское правительство после окончательного вывода войск США из страны • 49 • В мире Представитель ВС Афганистана подтвердил гибель очередного пилота ВВС страны в результате подрыва автомобиля. Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан»*. Ранее экстремисты заявляли, что атаки на лётчиков, проходивших обучение в США и странах НАТО, будут продолжаться. Вместе с тем Вашингтон периодически оказывает правительственным войскам Афганистана огневую поддержку с воздуха. Однако эксперты считают, что такие акции носят показной характер. Кроме того, после вывода иностранного контингента официальному Кабулу станет непросто противостоять талибам, поскольку у него нет поддержки со стороны народа. © REUTERS/Mohammad Ismail В Афганистане талибы расправились с очередным пилотом, прикрепив к его автомобилю взрывное устройство. Об этом в интервью Reuters рассказал представитель Вооружённых сил страны Абдула Фатах Эшакзай. «Хамидулла Азими был обучен летать на американских вертолётах UH-60 Black Hawk («Чёрный ястреб». — RT). Он прослужил в Афганских ВВС почти четыре года», — рассказал журналистам представитель ВС Афганистана. По его словам, Азими стал уже восьмой жертвой талибов за последние несколько месяцев. О гибели пилота в своём Twitter написал и представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид, добавив, что это произошло в районе Кабула. #الفتح:

مهم: نن سهار دکابل چهار آسیاب ولسوالۍ بازارکلا چهارسوق سیمه کې د مزدور دښمن یو تن پیلوټ حمیدالله عظیمي(چې دامریکایي بلیک هاک هلیکوپترو پیلوټ و او پرملکي خلکو په بمباریوکې یې برخه لرله) دسپرلۍ په موټرتکتیکي چاودنه وشوه.

په چاودنه کې نوموړی و وژل شو او موټر یې له منځه لاړ. pic.twitter.com/SZ5DuuUwA7 — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 7, 2021 Ранее в интервью Reuters Муджахид заявил, что «Талибан» разработал целую программу по уничтожению афганских пилотов, которые проходили обучение у американских и натовских инструкторов. По его словам, пилоты афганских ВВС будут и дальше «становиться мишенью и уничтожаться». «Для нас долг бить по тем, кто подвергает бомбардировкам мирных граждан, кто не глядя сбрасывает бомбы на жилые дома, и мы приступим к его исполнению», — заявил Муджахид журналистам. Вертолёт Ми-17 в Афганистане

Reuters

© U.S. Air Force/Staff Sgt. Perry Aston В США признают, что проблема с безопасностью пилотов действительно существует. Серьёзное внимание ей было уделено в ежеквартальном отчёте генерального инспектора по восстановлению Афганистана Джона Сопко. По словам чиновника, ситуация, когда местные лётчики становятся мишенями талибов, является «тревожной». Причиной возникновения угрозы ослабления ВВС Афганистана Сопко называет инициативу Пентагона с 2022 года прекратить финансирование обслуживания российских вертолётов Ми-17, привычных для афганских пилотов, поскольку по решению Вашингтона они будут переведены на эксплуатацию американских вертолётов UH-60 Black Hawk. По мнению генерального инспектора, это станет серьёзной проблемой для ВВС Афганистана. Ослабить противника Опрошенные RT эксперты считают, что, не имея своих военно-воздушных сил, талибы ликвидируют афганских пилотов, чтобы лишить правительственные войска преимущества в воздухе. «Учитывая, что США обучили афганских пилотов воевать против талибов, талибы вынуждены отвечать, а иногда и действовать на опережение», — сказал в разговоре с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Тем более сейчас для этого самый удобный момент ввиду намерений Вашингтона прекратить выделять средства на обслуживание российских Ми-17, напомнил эксперт. Вместе с тем, приняв решение о выводе контингента из Афганистана, Вашингтон продолжает оказывать правительственным войскам огневую поддержку. По словам официального представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) майора ВВС Николь Феррара, «в ходе последних дней американские войска осуществили ряд авиаударов в целях защиты наших афганских партнёров». В частности, 7 августа Соединённые Штаты направили в Афганистан бомбардировщики B-52, чтобы помешать талибам захватить город Шиберган — столицу одной из северных провинций страны. «Бомбардировщик B-52 нанёс удар по скоплению талибов в городе Шиберган провинции Джаузджан. В результате авиаудара ВВС США террористы понесли серьёзные потери», — написал в Twitter представитель Минобороны Афганистана Фавад Аман. #Breaking: Taliban’s gathering was targeted by B-52 in #Shebergan city, Jawzjan province today evening at 6:30pm. The #terrorists have suffered heavy casualties as a result of US Air Forces #airstrike — Fawad Aman (@FawadAman2) August 7, 2021 По его словам, были убиты свыше 200 экстремистов и уничтожено большое количество оружия, боеприпасов и более 100 единиц техники. Однако такая разовая помощь больше похожа на тренировку собственных пилотов в боевых условиях, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Так как она всё равно не помешала «Талибану» захватить Шиберган. «То, что США перебросили B-52, которые участвовали в массированных бомбардировках по талибам в горной местности, смешно и больше похоже на тренировку пилотов, чем оказание помощи властям Кабула», — сказал эксперт в комментарии RT. Однако Вашингтон продолжит организовывать такие акции, уверен Кнутов. «Но это будет больше показная помощь, чтобы создать видимость, что они якобы своих не бросают», — добавил эксперт. Напомним, на сегодняшний день ожесточённые бои между талибами и правительственными силами идут в трёх северных провинциях: Кундуз, Сари-Пуль и Джаузджан. Ранее сообщалось, что экстремистам удалось захватить Зарандж — столицу провинции Нимроз на границе с Ираном и Пакистаном. Этот город стал первым административным центром, над которым талибы установили свой контроль. До этого они захватывали только сельские районы. Помимо этого, радикалы сообщили о захвате Кудуза — одного из основных городов на севере Афганистана в одноимённой провинции. Однако официальные власти Афганистана уже заявили, что отряды сил специального назначения приступили к освобождению населённого пункта от боевиков. Также «Талибан» объявил об установлении контроля над Спин-Болдак — основным пунктом перехода на границе с Пакистаном в провинции Кандагар. Позднее, по данными СМИ, экстремисты закрыли его для всех видов транспорта и пешеходов, призвав Исламабад отменить визы для граждан Афганистана. Таким образом, как заявлял в конце июля представитель талибов Забихулла Муджахид, движение контролирует около 90% границ Афганистана. Пользуясь ситуацией Эксперты считают, что военный успех «Талибана» обусловлен вакуумом, который американцы создали, стремительно свернув свою 20-летнюю операцию в стране. Если раньше за спиной у афганских властей стояли США и поддерживали их боеготовность, то сейчас правительство республики осталось фактически один на один с экстремистами. И расположение многих простых афганцев не на стороне официального Кабула, считает Юрий Кнутов. Обнаружен утерянный в 2005-м план борьбы с коронавирусом. Автор лишь развела руками «Вряд ли афганскому проамериканскому правительству удастся изменить военно-политическую ситуацию в стране, поскольку у него нет авторитета в народе. Сегодня основная масса афганцев предпочитает поддерживать «Талибан». Поэтому талибы пользуются растерянностью афганского правительства, оставшегося без покровителя», — пояснил он. С тем, что нынешние власти не пользуются популярностью у населения, согласен и Виктор Литовкин. «Население верит, что после прихода талибов к власти в стране установится мир, войны больше не будет. К тому же нужно учитывать, что Афганистан держат кланы, которые между собой не дружат, а «Талибан» хочет объединить их под флагом реакционного исламского движения. И это позитивно воспринимается афганцами», — пояснил эксперт. Напомним, с 1 мая США начали выводить свои войска из Афганистана, где они находились под предлогом проведения операции «Несокрушимая свобода». Отправной точкой выхода американских сил из республики стал договор, который Соединённые Штаты и «Талибан» подписали в конце февраля прошлого года в Катаре. Полную эвакуацию своих военных США планируют завершить к 11 сентября 2021 года — 20-й годовщине теракта в Нью-Йорке, который стал причиной ввода в Афганистан американских военных. При этом передвижение войск Соединённые Штаты осуществляют довольно стремительно — к 13 июля в Центральном командовании отчитались о выводе из Афганистана 95% контингента. Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобный выход «спешным», а также указал на то, что он привёл к дестабилизации ситуации в государстве. «К сожалению, ... мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации в Афганистане. В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределённость развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг неё», — заявил Лавров на пленарном заседании конференции в Ташкенте 16 июля. По мнению экспертов, ухудшение ситуации внутри Афганистана стало следствием непродуманной политики Соединённых Штатов. В беседе с RT Юрий Кнутов сравнил итоги пребывания в стране войск СССР и США. «Ранее мировое сообщество рассчитывало, что после вывода советских войск из Афганистана Кабул падёт в течение нескольких месяцев. Однако афганцы держались довольно долго, потому что СССР не только оказывал военную помощь, но и создавал промышленные, культурные, медицинские, образовательные объекты, и часть афганцев поддерживали эту политику», — напомнил аналитик. Более того, уверен он, если бы тогдашнее руководство СССР не прекратило оказывать военную поддержку афганским властям, в стране могло бы быть сформировано единое коалиционное правительство. «США же такой политики не проводили: американские военные пришли и установили базы, проявили себя настоящими оккупантами, а после сбежали и подставили руководство Кабула, а также граничащие с ним Таджикистан и Узбекистан», — сказал Кнутов. Поэтому талибы сейчас пользуются упущением американцев и активно укрепляют свои позиции, считает Виктор Литовкин. «Талибан» пользуется хаосом, который создали США после выхода из Афганистана. 