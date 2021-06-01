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Нет - и точка: Вучич закрыл вопрос с Россией

01 июня 2021, 09:45  •  137 • Политика
Президент Сербии Александр Вучич закрыл вопрос с Россией: на "топовый" вопрос Запада политик ответил категорично: нет - и точка.
Речь идёт о санкциях против нашей страны. Александр Вучич заявил о том, что, хотя Сербия и находится на пути в Евросоюз, санкции против России всё же вводить там не намерены. Он подчеркнул, что для Сербии отношения с Россией и Китаем чрезвычайно важны.
Александр Вучич отметил, то его страна "в отличие от некоторых других, находящихся на европейском пути, не будет разрушать своих отношений и имеет отличные отношения с Китаем и Россией".
"И мы не будем вводить санкции ни против Китая, ни против России - точка", - отрезал он.
Сербский президент также добавил, что считает политику дружбы с Россией лучшей, которая проявила себя отлично в разных ситуациях.
"Такую политику мы продолжим, пока сможем её проводить, а потом пусть какие-то другие специалисты приходят и проводят свою политику", - заметил он.

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