Несёт угрозу для всего региона: Российские военные предупредили о новой опасности в Сирии

Действия армии Турции в Сирии могут привести к резкому обострению ситуации в регионе. Речь идёт об угрозе освобождения боевиков ИГИЛ* из мест заключения, пояснили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Сообщается, что существует угроза потери контроля над центрами содержания террористов, а также лагерями беженцев, которые ранее были под контролем военных США и проамериканских боевиков. Российские военные предупреждают, что выход боевиков ИГИЛ на свободу и неконтролируемое расформирование лагерей беженцев несёт угрозу для всего региона.

"(Будет) резкое ухудшение обстановки во всём Ближневосточном регионе", - цитирует ТАСС слова главы ЦПВС генерал-майора Алексея Бакина.

Напомним, что после экстренных переговоров в Анкаре представителям США удалось убедить власти Турции временно прекратить военную операцию "Источник мира" против курдских анклавов на севере Сирии. В обмен на это американцы пообещали разоружить курдов.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена