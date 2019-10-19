Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Королева разжигателей войны вышла из-за кулис»: Клинтон открыто обвинила кандид...
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять ...
Зеленский задумал это ещё летом: Письмо из офиса украинского президента объяснил...
«Не успели поджечь»: что американцы бросили в Сирии
Главная / Политика

Несёт угрозу для всего региона: Российские военные предупредили о новой опасности в Сирии

19 октября 2019, 22:24  •  113 • Политика
В ЦПВС предупредили о риске возможного освобождения боевиков ИГИЛ в САР. "Сохраняется угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГИЛ и членов их семей", - заявили российские военные.
Действия армии Турции в Сирии могут привести к резкому обострению ситуации в регионе. Речь идёт об угрозе освобождения боевиков ИГИЛ* из мест заключения, пояснили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
Сообщается, что существует угроза потери контроля над центрами содержания террористов, а также лагерями беженцев, которые ранее были под контролем военных США и проамериканских боевиков. Российские военные предупреждают, что выход боевиков ИГИЛ на свободу и неконтролируемое расформирование лагерей беженцев несёт угрозу для всего региона.
"(Будет) резкое ухудшение обстановки во всём Ближневосточном регионе", - цитирует ТАСС слова главы ЦПВС генерал-майора Алексея Бакина.
Напомним, что после экстренных переговоров в Анкаре представителям США удалось убедить власти Турции временно прекратить военную операцию "Источник мира" против курдских анклавов на севере Сирии. В обмен на это американцы пообещали разоружить курдов.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
18 октября 2019, 23:39
В Россию через Украину хотят отправить 20 тонн боеприпасов - МИД Молдавии
19 октября 2019, 15:54
"Только просьба о помиловании": В Сети язвительно указали Горбачёву, о чём ему следовало бы просить Путина
19 октября 2019, 15:54
"К сведению противников": Бомбардировщики США провели демонстративные полёты вблизи Калининграда
19 октября 2019, 15:54
"У меня есть все основания": Медведчук назвал премьера Украины и его команду дилетантами
19 октября 2019, 09:27
"Большой прогресс": Трамп заставил Европу принять боевиков ИГИЛ
19 октября 2019, 22:24
Украли и поделили $1,5 млрд.: Советник президента США обвинил Порошенко и его людей
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2019, 15:39
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять Росси...
19 октября 2019, 09:09
«Бросает вызов существующему миропорядку»: в США назвали Россию ключевым фактором пов...
19 октября 2019, 06:12
"Ребята оказались очень скромными": В Госдуме высмеяли претензии Украины на...
19 октября 2019, 02:39
Каталонский гнев: к чему могут привести массовые протесты в Барселоне
19 октября 2019, 01:09
Ельцинские министры сбежали на Запад и оттуда ругают Россию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2019, 02:28
Кто ТЕПЕРЬ отбирает землю у украинцев?
13 октября 2019, 20:09
Украинский генерал раскрыл военную тайну русских о Курилах и... промахнулся
13 октября 2019, 16:54
Американский пилот истребителя расстрелял сам себя и чудом сел на дерево
15 октября 2019, 04:39
Саудовские чиновники передавали Путину документы только правой рукой
13 октября 2019, 20:09
Заказчик дела Скрипалей известен: бывшие шпионы высказались об успехах и бедах русской разведки
18 октября 2019, 23:24
По американским лекалам: почему на Украине отказываются от советских воинских званий
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе вызвал гнев в соцсетях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.