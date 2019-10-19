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Несёт угрозу для всего региона: Российские военные предупредили о новой опасности в Сирии
19 октября 2019, 22:24 • 113 • Политика
В ЦПВС предупредили о риске возможного освобождения боевиков ИГИЛ в САР. "Сохраняется угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГИЛ и членов их семей", - заявили российские военные.
Действия армии Турции в Сирии могут привести к резкому обострению ситуации в регионе. Речь идёт об угрозе освобождения боевиков ИГИЛ* из мест заключения, пояснили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
Сообщается, что существует угроза потери контроля над центрами содержания террористов, а также лагерями беженцев, которые ранее были под контролем военных США и проамериканских боевиков. Российские военные предупреждают, что выход боевиков ИГИЛ на свободу и неконтролируемое расформирование лагерей беженцев несёт угрозу для всего региона.
Напомним, что после экстренных переговоров в Анкаре представителям США удалось убедить власти Турции временно прекратить военную операцию "Источник мира" против курдских анклавов на севере Сирии. В обмен на это американцы пообещали разоружить курдов.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
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