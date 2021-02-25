«Несёт определённые риски»: кабмин отложил введение новых правил техосмотра из-за пандемии COVID-19

Правительство России отложит до 1 октября 2021 года введение нового порядка техосмотра автомобилей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он пояснил, что при вступлении в силу изменений возможны накладки, такие как очереди, что может нести риски в условиях пандемии коронавируса. Нововведения должны были вступить в силу с 1 марта. Они предполагают переход диагностических карт в электронный формат, введение фотофиксации процедуры техосмотра и ряд других изменений.

Правительство России отложит до 1 октября 2021 года введение нового порядка техосмотра автомобилей. Об этом в ходе заседания кабмина рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Нововведения должны были вступить в силу с 1 марта. Они предполагают переход диагностических карт и всех данных, связанных с проведением техосмотра, в электронный формат. Бумажную версию ТО можно получить по запросу. Также реформа вводит фотофиксацию процедуры техосмотра. Снимки будут заноситься в единую автомати­зированную информаци­онную систему техосмотра ЕАИСТО, на них должна быть видна передняя часть автомобиля, марка, цвет и регистрационный знак. Кроме того, в систему должна вноситься информация о координатах места нахождения машины на момент техосмотра, а также о дате и времени начала и окончания его проведения.

Диагностические карты, при оформлении которых не был проведён техосмотр, аннулируются. Также ужесточается ответственность за нарушение требований в области ТО. Выдача диагностической карты без проверки повлечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юрлиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Как заявил Мишустин, при вступлении в силу изменений неизбежны различные накладки, в частности, неравномерное распределение нагрузки и очереди.

«В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», — подчеркнул глава кабмина.

При этом он обратил внимание министерств и ведомств на необходимость принять меры, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев.

«Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать всё надо по-человечески. Проект постановления о переносе срока прошу мне представить на подпись в ближайшее время», — заключил Мишустин.

Напомним, президент Владимир Путин утвердил новые правила техосмотра в июне 2019 года. Ранее в Госдуме напомнили, что указанные поправки должны были вступить в силу 8 июня 2020 года, но из‑за пандемии COVID-19 сроки начала реформы были перенесены.

Изменения для автомобилистов

За последние несколько месяцев в России обсуждались различные инициативы, касающиеся водителей автомобилей.

Так, в январе замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов рассказал, что в ряде российских регионов могут провести эксперимент, который позволит автовладельцам не возить с собой водительское удостоверение. Вместо него можно будет предъявить устройство с установленным мобильным приложением, где будет информация об этом документе в виде QR-кода.

По словам Качанова, в таком случае инспектор сможет считать код при помощи специального устройства.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Кроме того, в ноябре 2020 года МВД России опубликовало перечень оснований, которые позволяют аннулировать водительское удостоверение.

В него вошли: истечение срока действия документа, изменение персональных данных водителя, случаи, когда права пришли в негодность вследствие износа или других повреждений, которые не позволяют рассмотреть указанные данные. Аннулировать права возможно и при их выдаче с нарушениями, их утрате, выдаче нового удостоверения или появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения.

Помимо этого, в МВД подготовили регламент о сдаче экзамена на права и разъяснили случаи, при которых его результаты могут отменить.

С 1 ноября также вступил в силу ряд изменений для автомобилистов. В частности, владельцы новых или ввозимых из-за рубежа автомобилей стали получать электронный паспорт транспортного средства (ПТС). Возможность получить бумажный ПТС осталась только в случае замены утерянного или пришедшего в негодность аналогичного бумажного документа.

Ещё одно изменение коснулось электронного извещения о ДТП — теперь его можно оформить в любом регионе страны. Оба участника происшествия должны быть зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного из них должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО».

Также с ноября предусмотрена возможность оформления ДТП по упрощённому сценарию даже в тех случаях, когда у водителей есть разногласия относительно произошедшего.

В октябре вступило в силу изменение в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности. Согласно нововведениям, заключить электронный договор ОСАГО можно при помощи финансовой платформы, которая позволит сравнить условия в разных компаниях.