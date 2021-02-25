Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ахметов объявил войну Путину
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Главная / В России

«Несёт определённые риски»: кабмин отложил введение новых правил техосмотра из-за пандемии COVID-19

25 февраля 2021, 17:40  •  134 • В России
Правительство России отложит до 1 октября 2021 года введение нового порядка техосмотра автомобилей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он пояснил, что при вступлении в силу изменений возможны накладки, такие как очереди, что может нести риски в условиях пандемии коронавируса. Нововведения должны были вступить в силу с 1 марта. Они предполагают переход диагностических карт в электронный формат, введение фотофиксации процедуры техосмотра и ряд других изменений.
 
РИА Новости © Евгений Епанчинцев
 

Правительство России отложит до 1 октября 2021 года введение нового порядка техосмотра автомобилей. Об этом в ходе заседания кабмина рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Нововведения должны были вступить в силу с 1 марта. Они предполагают переход диагностических карт и всех данных, связанных с проведением техосмотра, в электронный формат. Бумажную версию ТО можно получить по запросу. Также реформа вводит фотофиксацию процедуры техосмотра. Снимки будут заноситься в единую автомати­зированную информаци­онную систему техосмотра ЕАИСТО, на них должна быть видна передняя часть автомобиля, марка, цвет и регистрационный знак. Кроме того, в систему должна вноситься информация о координатах места нахождения машины на момент техосмотра, а также о дате и времени начала и окончания его проведения.

Диагностические карты, при оформлении которых не был проведён техосмотр, аннулируются. Также ужесточается ответственность за нарушение требований в области ТО. Выдача диагностической карты без проверки повлечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юрлиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Как заявил Мишустин, при вступлении в силу изменений неизбежны различные накладки, в частности, неравномерное распределение нагрузки и очереди.

«В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», — подчеркнул глава кабмина.

При этом он обратил внимание министерств и ведомств на необходимость принять меры, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев.

«Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать всё надо по-человечески. Проект постановления о переносе срока прошу мне представить на подпись в ближайшее время», — заключил Мишустин.

Напомним, президент Владимир Путин утвердил новые правила техосмотра в июне 2019 года. Ранее в Госдуме напомнили, что указанные поправки должны были вступить в силу 8 июня 2020 года, но из‑за пандемии COVID-19 сроки начала реформы были перенесены.

Изменения для автомобилистов

 

За последние несколько месяцев в России обсуждались различные инициативы, касающиеся водителей автомобилей.

Так, в январе замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов рассказал, что в ряде российских регионов могут провести эксперимент, который позволит автовладельцам не возить с собой водительское удостоверение. Вместо него можно будет предъявить устройство с установленным мобильным приложением, где будет информация об этом документе в виде QR-кода.

По словам Качанова, в таком случае инспектор сможет считать код при помощи специального устройства.

  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Кроме того, в ноябре 2020 года МВД России опубликовало перечень оснований, которые позволяют аннулировать водительское удостоверение.

В него вошли: истечение срока действия документа, изменение персональных данных водителя, случаи, когда права пришли в негодность вследствие износа или других повреждений, которые не позволяют рассмотреть указанные данные. Аннулировать права возможно и при их выдаче с нарушениями, их утрате, выдаче нового удостоверения или появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения. 

Помимо этого, в МВД подготовили регламент о сдаче экзамена на права и разъяснили случаи, при которых его результаты могут отменить.

С 1 ноября также вступил в силу ряд изменений для автомобилистов. В частности, владельцы новых или ввозимых из-за рубежа автомобилей стали получать электронный паспорт транспортного средства (ПТС). Возможность получить бумажный ПТС осталась только в случае замены утерянного или пришедшего в негодность аналогичного бумажного документа.

Ещё одно изменение коснулось электронного извещения о ДТП — теперь его можно оформить в любом регионе страны. Оба участника происшествия должны быть зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного из них должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО».

Также с ноября предусмотрена возможность оформления ДТП по упрощённому сценарию даже в тех случаях, когда у водителей есть разногласия относительно произошедшего. 

В октябре вступило в силу изменение в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности. Согласно нововведениям, заключить электронный договор ОСАГО можно при помощи финансовой платформы, которая позволит сравнить условия в разных компаниях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
24 февраля 2021, 07:45
«Один из лучших в мире»: в России начали серийное производство и поставки в войска танков Т-90М «Прорыв»
25 февраля 2021, 07:35
«Переход в новый сегмент»: какие образцы вооружений концерн «Калашников» продвигает на мировом рынке
23 февраля 2021, 20:45
«Без прямой видимости»: как единая система управления тактического звена усилит артиллерию ВС России
24 февраля 2021, 18:45
«Наша продукция не уступает западной»: глава «Ростеха» об экспорте оружия, российских БПЛА и санкциях США
24 февраля 2021, 20:35
«В ход идут анекдотичные теории заговора»: Путин заявил об информационной кампании против достижений России
24 февраля 2021, 12:20
«В связи с ухудшением погодных условий»: на 10 территориях Челябинской области объявлен режим ЧС
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 февраля 2021, 09:30
"На всю голову больные": В НАТО поставили под вопрос дальнейшее существован...
25 февраля 2021, 09:30
В США обеспокоены еще одной победой Путина
25 февраля 2021, 07:40
Это глубже Украины и Сирии: Пушков назвал главную причину противостояния Запада и Рос...
25 февраля 2021, 11:20
Из республик Донбасса всё-таки сделают «альтернативную Украину», возглавит которую «ч...
25 февраля 2021, 11:20
Совершившему "страшное преступление" эксперту грозит 15 лет украинской тюрь...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2021, 20:45
Сенатор объяснил отказ перекрывать газ Украине в ответ на водную блокаду Крыма
19 февраля 2021, 09:35
"Заплатил большие деньги": Порошенко купил закрытый Зеленским телеканал
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную войну
21 февраля 2021, 20:15
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зеленского в Горловке
22 февраля 2021, 09:05
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили двумя словами
20 февраля 2021, 09:25
"Похоже, Россия попросту устала…": Немецкий политик обратился к Западу
22 февраля 2021, 18:15
Украине и Польше указали на их место после жалобы на "Северный поток - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.