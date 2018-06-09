«Несвоевременные награды»: в правительстве Украины призвали «Нафтогаз» пересмотреть многомиллионные премии правлению

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал наблюдательный совет «Нафтогаза» пересмотреть решение о выплате $46,3 млн в качестве премий правлению. Бонусы «за серьёзную победу» в Стокгольмском арбитраже по спору с «Газпромом» должен был получить 41 сотрудник компании. Политологи отмечают, что ситуация вызывает недоумение — деньги распределили, несмотря на подачу апелляции «Газпромом» и отказ что-либо платить Киеву. Таким образом, премии фактически финансируются за счёт реальных доходов «Нафтогаза».

Глава украинского правительства Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет НАК «Нафтогаз» с просьбой пересмотреть принятое решение о начислении высоких бонусов топ-менеджменту компании. Заявление премьер-министра последовало за информацией о намерении «Нафтогаза» выплатить правлению компании и ряду других сотрудников премии в размере 1% от выигранного в Стокгольмском арбитраже иска к «Газпрому» по транзитному контракту ($46,3 млн).

«Я был обеспокоен таким решением, поэтому направил официальное письмо в независимый наблюдательный совет, чтобы они пересмотрели своё решение и проинформировали кабинет министров», — заявил Гройсман на заседании Верховной рады.

Глава кабмина подчеркнул, что «Нафтогаз» управляется независимым наблюдательным советом, а значит решение о премировании НАК своих сотрудников не находится в сфере компетенции правительства. При этом премьер указал на несвоевременность выделения денежного поощрения топ-менеджменту «Нафтогаза».

«Я не поддерживаю такой политики высоких наград, потому что считаю, что они несвоевременны, хотя нужно признать, что «Нафтогаз» и его менеджмент добыли серьёзную победу в интересах Украины в размере $4,5 млрд», — цитирует Гройсмана УНИАН.

«Моя позиция здесь совершенно чёткая — это перегиб», — подчеркнул премьер.

О принятии наблюдательным советом НАК решения выплатить 41 сотруднику компании солидные бонусы стало известно в конце мая. При этом в компании отметили, что премии получат сотрудники, которые прямо или опосредованно внесли значительный вклад в победу в арбитраже, а сумма выплат будет зависеть от личного вклада сотрудника.

При этом издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник в «Нафтогазе» сообщило, что уже около $20 млн из этой суммы выплачено. Отмечалось, что остаток премии топ-менеджмент получит после фактического исполнения «Газпромом» решения арбитража.

Напомним, в декабре 2017 года и в феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес вердикты по длившимся несколько лет спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактам на поставку и транзит газа. В итоге российскую компанию обязали выплатить украинской стороне $2,56 млрд, однако «Газпром» заявил о намерении обжаловать эти решения и заявил о готовности расторгнуть контрактные отношения с украинской компанией.

«Понимают, что «Газпром» не заплатит и поэтому спешат»

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, решение наблюдательного совета НАК вызывает большие вопросы. В частности, эксперт указал на то, что выплаты премий начались ещё до того, как «Газпром» выполнил требование Стокгольмского арбитража.

«По большому счёту, выписанные руководителям «Нафтогаза» премии — это полнейший беспредел. Да, есть решение суда, да, оно выиграно, но иск не стребован, деньги не поступили. Они приняли решение выплатить премии, которые превышают сумму, которую на сегодняшний момент стребовали с «Газпрома». То есть они фактически премию платят из доходов в «Нафтогаз», — рассказал Охрименко.

Собеседник RT отметил, что спешка в вопросе выплат бонусов связана с тем, что топ-менеджеры компании понимают: «Газпром» вряд ли в обозримом будущем заплатит затребованную сумму.

«Честно говоря, из всех государственных структур самая коррумпированная и циничная — «Нафтогаз», — заявил Охрименко.

«Есть масса желающих там работать, удержаться на должностях... Это действительно просто страшная структура. Они очень жадные, алчные и своей премией показали, что они совершенно не занимаются украинской экономикой, их не интересует будущее страны, а интересует их только свой кошелёк», — отметил эксперт.

РИА Новости

По словам Охрименко, выплата указанных премий в условиях отсутствия реальных денег от «Газпрома» фактически означает, что сотрудникам «Нафтогаза» пойдут деньги простых украинцев, которые платят за газ.

«Я так понимаю, в данном случае Гройсман больше пиарится. У нас на сегодняшний момент катастрофа с ЖКХ. Долги по тарифам ЖКХ уже почти 40 млрд гривен — сумасшедшие цифры, и никто не знает, что с ними делать», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что прибыль, которой зачастую хвастает «Нафтогаз», получается за счёт «неадекватно высоких тарифов» для населения.

«Получается, что у компании вроде бы прибыль, а люди не могут заплатить. Понятно, что они стараются максимально разворовать деньги, пока не поменялась власть. Надо понимать, что на сегодняшний момент у нас очень много руководителей «сидят на чемоданах», в том числе в «Нафтогазе». Главное — это как можно быстрее украсть, потому что в будущем могут не разрешить», — подытожил Охрименко.

«Лучшее, что можно сделать, это арестовать их»

В свою очередь директор киевского Института трансформации общества и завкафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин назвал решение наблюдательного совета «Нафтогаза» превышением полномочий и фактически внутренней коррупцией, за которую надо отвечать.

Собеседник RT выразил уверенность в необходимости роспуска действующего наблюдательного совета НАК и проведения расследования его деятельности. При этом он также отметил, что необходимую для выплаты премий сумму «Нафтогаз» фактически возьмёт из налогов и платежей простых украинцев.

«Возьмут просто с прибыли. Это грабёж Украины и безумное безобразие. Деньги должны поступать в госбюджет, а не на потребности какой-то группки. Это просто неприемлемо. Лучшее, что можно сделать, это арестовать их», — заявил Соскин.

По его словам, компетентные органы должны в кратчайшие сроки выяснить, на каком основании были приняты решения о выплате бонусов сотрудникам «Нафтогаза», и с какими структурами связан наблюдательный совет национальной акционерной компании.

Стоит отметить, что в состав наблюдательного совета «Нафтогаза» входят четыре независимых директора — Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США) и Стивен Хейсом (Канада), а также три представителя, назначенных государством — директор по стратегии и инвестициям «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, советник премьер-министра по международным вопросам Сергей Попик и бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

Владимир Гройсман

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Также в ходе заседания Верховной рады Владимир Гройсман заявил, что затребованная Международным валютным фондом (МВФ) необходимость повышения цен на газ для населения до уровня промышленных цен негативно воспринимается населением Украины.

«Это очень чувствительный вопрос, и вы это знаете. Он очень сложный и очень негативно воспринимается обществом. Вы знаете требование международных партнёров о выравнивании цен внутри страны», — отметил Гройсман.

По его словам, простого ответа на этот вопрос нет, однако страна нуждается в международной финансовой поддержке из-за необходимости обслуживать накопленный внешний долг. При этом глава кабмина призвал депутатов «не злорадствовать по поводу цены на газ».

«Я ищу выход, чтобы обслуживать внешние долги с одной стороны, а с другой стороны, — чтобы украинцы с низкими доходами не ощутили повышения», — цитирует Гройсмана Интерфакс-Украина.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что предпринимаемые украинскими властями действия по взысканию с «Газпрома» $2,56 млрд имеют «нехороший эффект» для дальнейших партнёрских отношений Москвы и Киева.

«На наш взгляд, те меры, которые сегодня принимают украинские коллеги по взысканию задолженности, — они не приводят к положительному решению этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на будущее ситуации, связанной с поставками газа на Украину, транзитом и так далее», — заявил Новак.

Также он добавил, что со стороны европейских государств, которые «нацелены на то, чтобы эти отношения были отрегулированы, есть некое удивление тому, что сегодня это так происходит».