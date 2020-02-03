Несвободное слово: Минюст России предлагает штрафные санкции для СМИ • 85 • Аналитика

Министерство юстиции РФ предлагает штрафовать за распространение информации источников, не зарегистрированных в России в качестве СМИ. Такие поправки внесены в подготовленную Минюстом редакцию КоАП РФ – Кодекса об административных правонарушениях.



В новой редакции КоАП РФ в статье 33.9 «Нарушение порядка изготовления или распространения продукции СМИ» предлагается за изготовление или распространение продукции незарегистрированного средства массовой информации накладывать штрафные санкции: на граждан (физических лиц) – от 1 до 1,5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 2 до 3 тыс. рублей, на юридических лиц – от 20 до 30 тыс. рублей.







Если данная статья в новой редакции КоАП РФ будет принята, то российское медийное, да и общественное, пространство в целом могут ждать очень серьезные изменения.



Так, во-первых, в современном обществе под незарегистрированное средство массовой информации можно «подтянуть» что угодно. Существует множество сайтов, каждый день появляются новые и новые электронные ресурсы, страницы и сообщества в социальных сетях. Есть информативные мессенджер-каналы. Сетевая коммуникация и свобода распространения информации являются одними из ключевых критериев, отличающих современное общество, и любые попытки противодействия им являются борьбой с ветряными мельницами.



Во-вторых, введение штрафов за распространение информации незарегистрированных СМИ буквально парализует работу информационных ресурсов, которые как минимум претендуют на независимое освещение данных, на предоставление читателю самому делать вывод.



Значительный сегмент новостного контента сегодня черпается в социальных сетях, то есть – из источников, регистрации в качестве средств массовой информации не имеющих. Кроме того, есть переводы, перепосты материалов, размещенных в зарубежных средствах массовой информации. Есть ссылки на блоги частных лиц, которые также не являются зарегистрированными СМИ, но по факту выполняют схожие функции.



Кстати, законодательное предложение касается и репостов иностранных СМИ, поэтому гражданин, перепостивший на своей странице в социальной сети статью иностранного издания, в случае принятия поправок, видимо, тоже рискует нарваться на штраф.



Законодательная новация создаст невозможные условия для полноценного функционирования зарегистрированных СМИ. Ведь, по сути, любое СМИ будет вынуждено публиковать исключительно официальную информацию или же просто уходить от цитирования сторонних источников.



И последствия будут двоякими. С одной стороны, качество контента резко упадет: многие СМИ рискуют превратиться в аналог газеты «Правда» советских времен. Будет такая одна – единственная газета с правильным курсом «партии и правительства», правда в ста или более ипостасях: СМИ де-юре много, а де-факто - подход один.



Второе последствие – средства массовой информации в большинстве своем новый закон соблюдать не будут. Также как не соблюдают уличные торговцы правила торговли, или как не соблюдается закон о запрете курения в общественных местах. Будет проще заплатить штраф, чем сокращать свою аудиторию, снижать свою популярность. Но закон, который не работает, самим своим существованием дискредитирует всю правовую систему государства, поскольку лишний раз демонстрирует известную аксиому: «Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения».



Борьба с распространением фейковой и антигосударственной информации вестись должна, но она не может становиться главным курсом в информационной политике государства. И уж тем более она не должна сдерживать общественный и технологический прогресс, препятствовать появлению новых источников информации и знания, расширению кругозора граждан и углублению их представлений об общественно-политических процессах.



Людям, относящим себя к патриотам, хочется сказать о том, что подобные ограничения затронут все средства массовой информации, в том числе и патриотической направленности, если они не входят в "круг избранных". Не стоит думать, что ограничения направлены лишь против прозападного, «либерального» сегмента российской политики. Куда важнее для власти пресечь нарастающее недовольство экономической и социальной политикой, положением русских и русскоязычных на постсоветском пространстве (да и в ряде регионов России). Поэтому патриотические СМИ станут не менее вероятным объектом придирок и преследований.



Подобные законопроекты из серии "несвободного слова" могут привести к куда более тяжелым последствиям для российского государства и общества, чем тысячи и сотни тысяч репостов из иностранной прессы вместе взятые. В XXI веке подобные меры контроля над нежелательным контентом свидетельствуют о системном кризисе в подходе к свободе слова, о неспособности иными путями, кроме запретов и репрессивных мер, регулировать настроения в обществе. Нашим же оппонентам на Западе такие меры могут дать лишь очередной повод обвинять Россию в нарушении демократических прав и свобод.



Министерство юстиции РФ предлагает штрафовать за распространение информации источников, не зарегистрированных в России в качестве СМИ. Такие поправки внесены в подготовленную Минюстом редакцию КоАП РФ – Кодекса об административных правонарушениях.В новой редакции КоАП РФ в статье 33.9 «Нарушение порядка изготовления или распространения продукции СМИ» предлагается за изготовление или распространение продукции незарегистрированного средства массовой информации накладывать штрафные санкции: на граждан (физических лиц) – от 1 до 1,5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 2 до 3 тыс. рублей, на юридических лиц – от 20 до 30 тыс. рублей.Если данная статья в новой редакции КоАП РФ будет принята, то российское медийное, да и общественное, пространство в целом могут ждать очень серьезные изменения.Так, во-первых, в современном обществе под незарегистрированное средство массовой информации можно «подтянуть» что угодно. Существует множество сайтов, каждый день появляются новые и новые электронные ресурсы, страницы и сообщества в социальных сетях. Есть информативные мессенджер-каналы. Сетевая коммуникация и свобода распространения информации являются одними из ключевых критериев, отличающих современное общество, и любые попытки противодействия им являются борьбой с ветряными мельницами.Во-вторых, введение штрафов за распространение информации незарегистрированных СМИ буквально парализует работу информационных ресурсов, которые как минимум претендуют на независимое освещение данных, на предоставление читателю самому делать вывод.Значительный сегмент новостного контента сегодня черпается в социальных сетях, то есть – из источников, регистрации в качестве средств массовой информации не имеющих. Кроме того, есть переводы, перепосты материалов, размещенных в зарубежных средствах массовой информации. Есть ссылки на блоги частных лиц, которые также не являются зарегистрированными СМИ, но по факту выполняют схожие функции.Кстати, законодательное предложение касается и репостов иностранных СМИ, поэтому гражданин, перепостивший на своей странице в социальной сети статью иностранного издания, в случае принятия поправок, видимо, тоже рискует нарваться на штраф.Законодательная новация создаст невозможные условия для полноценного функционирования зарегистрированных СМИ. Ведь, по сути, любое СМИ будет вынуждено публиковать исключительно официальную информацию или же просто уходить от цитирования сторонних источников.И последствия будут двоякими. С одной стороны, качество контента резко упадет: многие СМИ рискуют превратиться в аналог газеты «Правда» советских времен. Будет такая одна – единственная газета с правильным курсом «партии и правительства», правда в ста или более ипостасях: СМИ де-юре много, а де-факто - подход один.Второе последствие – средства массовой информации в большинстве своем новый закон соблюдать не будут. Также как не соблюдают уличные торговцы правила торговли, или как не соблюдается закон о запрете курения в общественных местах. Будет проще заплатить штраф, чем сокращать свою аудиторию, снижать свою популярность. Но закон, который не работает, самим своим существованием дискредитирует всю правовую систему государства, поскольку лишний раз демонстрирует известную аксиому: «Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения».Борьба с распространением фейковой и антигосударственной информации вестись должна, но она не может становиться главным курсом в информационной политике государства. И уж тем более она не должна сдерживать общественный и технологический прогресс, препятствовать появлению новых источников информации и знания, расширению кругозора граждан и углублению их представлений об общественно-политических процессах.Людям, относящим себя к патриотам, хочется сказать о том, что подобные ограничения затронут все средства массовой информации, в том числе и патриотической направленности, если они не входят в "круг избранных". Не стоит думать, что ограничения направлены лишь против прозападного, «либерального» сегмента российской политики. Куда важнее для власти пресечь нарастающее недовольство экономической и социальной политикой, положением русских и русскоязычных на постсоветском пространстве (да и в ряде регионов России). Поэтому патриотические СМИ станут не менее вероятным объектом придирок и преследований.Подобные законопроекты из серии "несвободного слова" могут привести к куда более тяжелым последствиям для российского государства и общества, чем тысячи и сотни тысяч репостов из иностранной прессы вместе взятые. В XXI веке подобные меры контроля над нежелательным контентом свидетельствуют о системном кризисе в подходе к свободе слова, о неспособности иными путями, кроме запретов и репрессивных мер, регулировать настроения в обществе. Нашим же оппонентам на Западе такие меры могут дать лишь очередной повод обвинять Россию в нарушении демократических прав и свобод. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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