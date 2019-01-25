Несвобода слова: Что стоит за арестом в Шотландии телеведущего RT

Автор:

Жуйков Денис

Обвинение с пристрастием

В четверг, 24 января, экс-главе шотландского правительства Алексу Салмонду были предъявлены обвинения в многочисленных случаях сексуального насилия, а также двух попытках изнасилования. Харизматичный и популярный политик, возглавлявший правительство Шотландии на протяжении долгих лет и выступавший за отделение страны от Великобритании, похоже, стал окончательно неудобен Лондону — ведь с ноября 2017 года он стал вести ток-шоу The Alex Salmond Show на российском телеканале RT, на котором гости высказываются в ключе, не всегда ласкающем чувствительный английский слух.

«Алекс Салмонд давно злит весь британский и шотландский истеблишмент», — напомнила глава RT Маргарита Симоньян, и отрицать это невозможно.

Далее она проводит параллели между «делом Джулиана Ассанжа» и «делом Салмонда». Обоим, убеждена Симоньян, предъявляются обвинения в преступлениях сексуального характера, чтобы скрыть истинную, политическую, подоплёку преследований. Отметим, впрочем, что, в отличие от Маргариты Симоновны, сам Салмонд не связывает публично свои проблемы с работой на RT. Не делает этого и шотландская пресса, которую трудно заподозрить в симпатиях к Лондону.

Салмонд в сопровождении адвоката добровольно предстал перед судом шерифа в Эдинбурге. На закрытой сессии ему были предъявлены 14 пунктов обвинения: нарушение общественного порядка и спокойствия, два случая посягательства на половую неприкосновенность женщины, девять случаев посягательств сексуального характера и две попытки изнасилования. Список более чем внушительный. Однако политик был отпущен под залог — видимо, угрозы для общества он не представляет (в противном случае его бы не выпустили).