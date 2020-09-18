Нестыковки с фото Навального после комы: Tagesspiegel привёл убедительные доказательства

"Искусственная кома: Какой ужас испытывают пациенты, теряя сознание в больнице", - под таким заголовком вышла статья в издании Tagesspiegel буквально за сутки до того, как в Instagram Алексея Навального появилось первое фото из берлинской клиники "Шарите", где он до недавнего времени находился в коме.

В публикации немецкие журналисты приводят убедительные свидетельства того, какие муки переживают вышедшие из комы. В частности, об этом рассказывают пациент отделения интенсивной терапии и врач.

"Околосмертный опыт, боль, аппаратура - и кошмары, от которых вы никогда не просыпаетесь", - говорится в публикации.

На фото Навального, напомним, сам блогер в окружении семьи выглядит немного похудевшим, с усталым, чуть посеревшим лицом, но при этом довольно бодрым. Отдельно вопросы экспертов вызывает замазанный белым экран аппаратуры, к которой подключен оппозиционер.

Журналист и политолог Александр Сосновский обратил внимание на публикацию в Tagesspiegel, подчеркнув, что "выйдя из комы, пациент не выглядит, как командировочный после отпуска", при этом прямо намекая на Навального.

"Не думаю, что статья появилась именно в этот момент совершенно случайно", - заметил эксперт в своём авторском Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ (Alexander Sosnowski)".