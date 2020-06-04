Нестыковки с ЧС в Норильске: Песков объяснил гнев Путина

Ранее во время совещания по ситуации с ЧС в Норильске, где произошла утечка свыше 20 тысяч тонн нефтепродуктов, президент России Владимир Путин обнаружил явные нестыковки по передаче информации.

Гендиректор АО "НТЭК" Сергей Липин заявил, что сведения о ЧС переданы с места событий 29 мая. Отвечая на вопрос, почему не удалось оперативно сообщить, что произошло, тот ответил, что компания руководствовалась утверждённым планом ликвидации разлива нефтепродуктов.

Однако глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что им информация поступила 31 мая.

Глава государства, судя по его жёсткой реакции, явно был разгневан случившимся.

"Передана? Ну хорошо. Мне придётся попросить соответствующие контролирующие и правоохранительные органы разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать как полагается", - подчеркнул президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что именно вызвало критику главы государства в ситуации с ЧС в Норильске.

"Путин обратил внимание в расхождении в том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств. Прежде всего это МЧС, - объяснил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов. - И руководства региона, губернатора, а также от менеджмента компании-оператора".

По словам Пескова, сейчас ведётся работа по вчерашнему поручению Путина по этой утечке, и "истина будет установлена".