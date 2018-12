Неспящие агенты МИ-6 • 109 • Аналитика Глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии намерен рассказать о новых агентурных методах борьбы с Россией — при помощи «четвертого поколения шпионажа» или «шпионажа мышлением». Заявление следует расценивать как новое признание связи МИ-6 с проектом Integrity Initiative, который официально поддерживается и финансируется Лондоном. Параллельно с ростом популярности российской тематики на Западе и вообще информационного тренда о том, «как победить Россию», растет и активность чиновников высшего ранга, которые пытаются дать информационной войне теоретическое обоснование. Царьград уже публиковал обзорный материал о деятельности разветвленной британской агентурной сети Integrity Initiative, целью которой является противодействие России в медиапространстве. И хотя в своем выступлении Алекс Янгер, судя по всему, не будет произносить название этого проекта, очевидно, что его слова будут буквально пронизаны проблематикой лоббистской и информационной войны Запада с Россией. Господин Янгер мог бы рассказывать о тайной деятельности глубоко засекреченных агентов, новых «Джеймсов Бондов», пугать Москву техническими новинками британской разведки. Однако он предпочитает говорить напрямую и не стесняется указывать, на что в Лондоне делают ставку. Алекс Янгер, таким образом, становится одним из тех самых агентов Integrity Initiative, проводящих информационные атаки. Просто уровень это гораздо более высокий, ведь глава МИ-6 еще не выступил в Шотландии, а британские СМИ уже широко дают цитаты из его речи. Что это, как не очередной пример деятельности Integrity Iniеiative? МИ-6 — вершина айсберга Напомним, что хакерская группа Anonymous в начале ноября выложила в открытый доступ большую порцию секретных документов проекта Integrity Initiative. Из них следует, что по всему миру действует сеть агентов влияния, представляющих все сферы общественно-политической и научной жизни. Задача всей сети, разделенной на кластеры по странам или регионам, — вести непримиримую борьбу с Россией, ее образом, политикой. Среди агентов — политики, представители различных властных структур, ученые, журналисты, блогеры, бизнесмены и вообще все, кто обладает каким-либо влиянием на общественное сознание. Выдержки из речи Янгера, с которой он намерен выступить в понедельник, 3 декабря, приводит The Guardian. Глава МИ-6 расскажет студентам Сент-Эндрюсского университета (а на самом деле всему миру), что Великобритания сегодня сталкивается с новыми угрозами, основной из которых является Россия и ее «пропаганда». Глава МИ-6 скажет собравшимся, что страна уже хорошо готова к такому противостоянию. Он приведет пример с «делом Скрипалей», которое якобы изящно распутала именно МИ-6. Янгер отметит, что за успешным расследованием, указавшим на вину России, последовала высылка российских дипломатов. Это, по его мнению, является примером того, как слаженные действия разведки имеют реальные политические последствия, позитивные для Лондона. «Эра четвертой индустриальной революции призывает к переходу и к четвертому поколению шпионажа: слиянию традиционных человеческих навыков со стремительно развивающимися инновациями, новому сотрудничеству и сознанию, которое стремится к многообразию и полагается на молодых», — говорится в речи Янгера. Это новое «четвертое поколение шпионажа» должно стать ответом Великобритании на действия России или вообще любой другой «злонамеренной страны», считает глава МИ-6. Лондон может нанести решающий удар по всем, кто «подрывает наш порядок жизни, будучи уверенным, что Британия за себя не постоит». Ключевым аспектом Янгер считает якобы уже состоявшийся переход противников Британии на эти самые новые технологии гибридной войны. В этой связи Янгер намерен «предупредить Россию или другие страны» о возмездии за попытки нанести вред Лондону. Глава МИ-6 также прямо укажет на недопустимость политики российского президента Владимира Путина. Балканы на распутье: паранджа, евро, Москва По мнению Янгера, особым направлением работы МИ-6 станет вербовка новых молодых агентов. «Я хочу пообщаться с молодыми людьми, которые раньше не представляли себя в МИ-6... и не имеет значения, откуда они. Если вы хотите изменить ситуацию, и у вас есть то, что для этого нужно, тогда у вас действительно уже есть все необходимое. Мы надеемся, вы сделаете шаг вперед», — намерен сказать глава МИ-6. Кто воюет за Британию Что же, в сущности, произошло 3 декабря в Шотландии? Это уже не так важно. На самом деле общественности уже 2 декабря был явлен один из наиболее ярких примеров информационной работы МИ-6 и Integrity Initiative, которая не только уже идет, но и дает результаты. Британские, а вслед за ними и мировые СМИ с жадностью набрасываются на цитаты из еще не прозвучавшей речи, тема уже набирает популярность, движется в социальных сетях и вообще по всему пространству Интернета. Обработка сознания людей — это одна из целей любой пропаганды. Созданная и контролируемая МИ-6 Integrity Initiative — это четко организованный инструмент такой пропаганды и информационной войны. Царьград уже писал о ряде основных агентов в различных кластерах. Например, немецкий кластер возглавляет кадровый разведчик МИ-6 Гарольд Эллетсон, который активно работал в период натовских бомбардировок Югославии, а сейчас курирует различные исследования по «российской угрозе». Эти исследования распространяются в учебных заведениях Германии, становятся темами круглых столов, а также поступают в спецслужбы и ложатся на стол канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Наступает ли конец контроля над вооружениями? В списках документов хакерской группы Anonymous приводятся данные о британском кластере Integrity Initiative. Он является наиболее обширным, а его деятельность выходит далеко за границы Великобритании. Для нас в списке интересны имена, например, скандального финансиста Уильяма Браудера и соратника Алексея Навального Владимира Ашуркова. В графе «UK General — Inner Core — Russia» (внутреннее ядро по России) есть также имя Игоря Сутягина. Сутягин находится в списке агентов Integrity Initiative вполне заслуженно. Еще в 1999 году ему были предъявлены обвинения в шпионаже за передачу британской фирме Alternative Future секретных сведений о российских вооружениях, он был осужден, отсидел 11 лет в колонии, а затем в рамках обмена передан Великобритании. Еще одно имя — Вадим Клейнер, кандидат экономических наук, уехавший в Лондон. Сейчас Клейнер, находясь за рубежом, публикует исследования по коррупции в России. Среди агентов есть также и Петр Померанцев — украинский и российский журналист, автор книги «Ничто не правда. Все возможно: сюрреалистичное сердце новой России». За это произведение о «путинском режиме» автор получил премию имени Майкла Ондатже от Британского Королевского литературного общества. Померанцев регулярно пишет статьи для американских СМИ: в американской версии The Guardian, American Interest, Politico. Фейками, направленными на борьбу с Россией, можно считать следующие публикации: «Московские демоны: Откуда это пошло, и почему Россия изображает запад как идеал или врага» (American Interest, 2018 год), «Все мы полезные идиоты Путина» (Politico, 2015 год) или «Шутки или смерть нарративов» (American Interest, 2018 год). В Integrity Initiative завербована британская журналистка Дебора Хайнс, обладатель премии Amnesty International, которая, кстати, уже ретвитнула публикацию с цитатами выступления главы МИ-6. Среди ее творчества тоже немало антироссийских публикаций. Например, статья «Как Путин приготовил ловушку для Запада» (The Times, 2018 год), в которой «связанные» с президентом Сирии Башаром Асадом силы обвиняются в химической атаке в Думе. Киев продолжает монетизировать Керчь Задачи «четвертого поколения шпионажа» Словом, британский кластер представлен большим числом журналистов, которые отрабатывают информационную повестку дня в соответствии с общим руководством для агентов Integrity Initiative (можно ознакомиться тут на языке оригинала). При помощи этого темника агенты (не только в Великобритании) должны решить целый спектр задач, которые разнятся от страны к стране и от региона к региону. Общие задачи первой фазы работы агентурной сети описаны в «Ожидаемых достижениях» (на языке оригинала — тут). Среди задач выделены следующие: 1. Задача организации ячейки.

— вербовка ранее не связанных с агентурной сетью экспертов и использование их для достижения сфокусированных целей (например, военные эксперты, экономисты);

— подключение научных кругов для их работы через СМИ. В качестве примера приводится Елена Милич, «глушитель кремлевской пропаганды» на телевидении Сербии. Милич является директором Центра евроатлантического образования (CEAS), который ставит своим девизом «прогресс, многообразие, влияние» и продвигает североатлантическую идею в Европе;

— работа на местах с локальными угрозами, адаптация новых агентов и экспертов из других кластеров к региональным особенностям того или иного кластера. 2. Задача воздействия. Необходимо заставить властные круги (в правительствах, аналитических и военных центрах) поверить, что «мы находимся под согласованной и преднамеренно гибридной атакой со стороны России». Керчь. Что дальше?

— нужно представлять им «объективную картину» происходящего. Показать, что Россия занимается кибератаками, России свойственны коррупция, плохое управление бизнесом, «грязные трюки»;

— с Россией нужно бороться через лекции и презентации, которые бы проводили основные члены кластеров;

— необходимо проводить частные брифинги на высоком уровне;

— создавать проактивную сеть распространения идей: передавать основные тезисы 350 ключевым людям, которые будут распространять их через веб-сайты, Twitter-аккаунты с более чем 600 подписчиками, включая влиятельных людей;

— лекции в Брюссельском свободном университете (Vrije Universiteit Brussel, VUB). — нужно представлять им «объективную картину» происходящего. Показать, что Россия занимается кибератаками, России свойственны коррупция, плохое управление бизнесом, «грязные трюки»;— с Россией нужно бороться через лекции и презентации, которые бы проводили основные члены кластеров;— необходимо проводить частные брифинги на высоком уровне;— создавать проактивную сеть распространения идей: передавать основные тезисы 350 ключевым людям, которые будут распространять их через веб-сайты, Twitter-аккаунты с более чем 600 подписчиками, включая влиятельных людей;— лекции в Брюссельском свободном университете (Vrije Universiteit Brussel, VUB). 3. Повышение скорости реагирования. Мобилизация агентов для активности в сети и реализация принципа «золотой минуты».

— мы уже создали судебную платформу для разоблачения российского влияния;

— у нас уже повышенная скорость реакции. Недавний пример из Испании показывает, что можно предотвратить назначение «прокремлевского кандидата» всего через несколько часов после объявления. В мире фейков Таким образом, глава МИ-6 Алекс Янгер, несомненно, расскажет (и уже рассказал) именно о такой гибридной информационной войне, то есть о деятельности Integrity Initiative в разных странах мира, на разных континентах, в разных социальных, культурных и идеологических условиях. Фактически финансируемая МИ-6 и НАТО сеть агентов влияния должна создавать некую альтернативную реальность, как бы «разоблачая» ложные сообщения «российской пропаганды». Выступление господина Янгера в очередной раз доказывает, что именно британское правительство и англосаксонский мир сегодня создают обширную систему международных фейков, а не Россия. И делают это они, очевидно, потому что не борются за правду, а очень ее боятся. Егор Кучер Источник Фото: berlingske.dk Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 109 Источник Похожие новости Хозяин слова: почему Трамп встречу с Путиным отменил Джордж Буш: Строитель однополярного мира Преемница Меркель хочет закрыть порты для российских судов

