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«Неспособность слышать аргументы»: в Москве ответили на слова главы дипломатии ЕС о новых санкциях против России

10 февраля 2021, 12:35  •  77 • В мире
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила Европейскому союзу ввести «санкции в отношении самих себя», напомнив о многочисленных нарушениях в отношении российских журналистов. Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран ЕС новые санкции против России. Как считают в Совфеде, со стороны Брюсселя «это несерьёзная политика», а также демонстрация того, что Запад неспособен слышать чужие аргументы. В ЕС недовольны желанием Москвы идти своим путём, добавили в Госдуме.
 
Gettyimages.ru © Michele Ursi
 

Европейцам стоило бы ввести санкции в отношении самих себя, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после того, как появились сообщения о том, что Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель намерен предложить новые ограничительные меры против РФ.

В своём сообщении в Facebook Захарова привела список из почти 20 примеров притеснения представителей средств массовой информации из России в странах Европы.

Значительное число инцидентов связано с сотрудниками RT. Среди них: отказы Министерства иностранных дел Франции в выдаче аккредитации RT France, штраф регулятора Ofcom в Великобритании в отношении RT, недопуск журналистов RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ в Лондоне, запрет на вещание семи телеканалов холдинга RT в Латвии.

Кроме того, она напомнила о недавнем отзыве Киевом лицензий на вещание у трёх оппозиционных украинских телеканалов, отказе закрыть экстремистский сайт «Миротворец», аресте на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского, а также о регулярных блокировках российских телеканалов в странах Прибалтики и преследовании журналистов, сотрудничающих с МИА «Россия сегодня» в Латвии и Эстонии.

«Когда наконец они введут санкции в отношении самих себя?» — подытожила Захарова.

Выступая в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД также отметила, что публикации в европейских СМИ о том, что Боррель подвергся унижению во время визита в Москву — часть информационной кампании Запада.

«Унижают Борреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве... В чём унижение, совершенно непонятно», — заявила она.

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Накануне Жозеп Боррель выступил на пленарном заседании Европарламента, подводя итоги своего визита в Москву (4—6 февраля). По его мнению, Россия не оправдала ожиданий, не став современной демократией, при этом недоверие между Брюсселем и Москвой растёт.

«Я хотел выяснить, готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию в наших отношениях, воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога. Ответ был очень чётким: нет, они в этом не заинтересованы», — заметил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Он также заявил о намерении инициировать вопрос введения санкций против России на заседании Совета глав МИД стран ЕС и на саммите в марте. По словам Борреля, на данный момент Евросоюз находится на «историческом перекрёстке» в отношениях с РФ.

«Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке. Будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией, будет ли основываться на открытых или закрытых обществах», — пояснил глава евродипломатии.

Напомним, что 8 февраля в МИД России подчеркнули, что высказывания главы европейской дипломатии, сделанные во время его пребывания в Москве и по приезде в Брюссель, «сильно контрастируют». Как полагают во внешнеполитическом ведомстве, Жозепу Боррелю после возвращения объяснили, «как нужно было расставить акценты», что лишь подтверждает, «как и кем на самом деле формируется политика ЕС».

После этого Мария Захарова заявила о сорвавшихся планах ЕС превратить визит главы евродипломатии в Москву в «публичную порку» России.

«Задача была провести вот эту «публичную порку», которую они, как мне кажется, очень тщательно планировали. Такой каскад — и про митинги проговорить, и про журналистов проговорить, и Навального сделать главной темой — всё в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось», — говорила она.

«Неспособны слышать чужие аргументы»

Жозеп Боррель огорчён тем, что Россия желает следовать своим путём, а не действовать по команде из Брюсселя. Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Думаю, что про новые санкции было сказано от обиды: санкционная политика в отношении России ни на йоту не изменила позицию Москвы в вопросах внешней и внутренней политики. Предполагаю, что на этом заседании на санкциях будут настаивать страны Балтии и Польши, а вот государства «старой Европы» выскажут более взвешенное мнение», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова, заявление Жозепа Борреля о возможности введения Евросоюзом новых санкций против России свидетельствует о том, что в Брюсселе «неспособны слышать аргументы, которые звучат с нашей стороны».

«Они нацелены на принятие этих санкций, Боррель почему-то посчитал, что к нему не совсем уважительно относились», — заявил собеседник RT.

Сенатор добавил, что Россия «привыкла» к расширению санкционного давления.

«Весьма вероятно, что эти санкции будут приняты, но они на нас по большому счёту никак не скажутся. Мы уже к этим санкциям привыкли, это уже постоянная несерьёзная политика Евросоюза», — заметил Цеков.

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