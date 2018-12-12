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Неспокойные воды: мировые звёзды плавания намерены судиться с FINA из-за запретов со стороны организации
12 декабря 2018, 18:54 • 49 • Украина
Международная федерация плавания (FINA) пригрозила отстранить от участия в состязаниях спортсменов, которые выступят в новом коммерческом турнире украинского миллиардера Константина Григоришина Energy for Swim. Дисквалификации должны были коснуться и российских пловцов, согласившихся участвовать в проекте. При этом спортсмены из разных стран не намерены мириться с позицией FINA и будут отстаивать в суде своё право зарабатывать деньги.
AFP © Martin BUREAU
С 11 по 16 декабря в китайском Гуанчжоу проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде, организованный Международной федерацией плавания (FINA). По сравнению с чемпионатом мира по водным видам спорта, где спортсмены плавают в олимпийском 50-метровом бассейне, эти соревнования всегда были на втором плане — многие пропускают старты из-за невысокого престижа, а завоёванными медалями в бассейнах с длиной дорожки вдвое короче не принято хвастаться.
Атмосферу первенства планеты на короткой воде сложно назвать праздничной. Турнир проходит на фоне конфликта между FINA и ведущими пловцами. Спортсмены открыто выражают недовольство политикой организации и массово подают на неё в суд.
Поводом для кризиса стало давление FINA на спортсменов, которые изъявили желание принять участие в новом коммерческом турнире Energy for Swim. Он должен был состояться в конце декабря в Турине и стать первым стартом Международной плавательной лиги (ISL) — детища украинского миллиардера Константина Григоришина, объявившего о желании сделать плавание коммерчески успешным видом спорта.
Участвовать в Energy for Swim собирались многие звёзды плавания — восемь олимпийских чемпионов и несколько призёров чемпионатов мира. В их число вошли и известные российские спортсмены, такие как Климент Колесников и Анастасия Фесикова. Однако все они получили предупреждения от FINA — любое участие в несанкционированных соревнованиях будет караться дисквалификацией до двух лет.
Спортсменов также давно изумлял тот факт, что международная федерация не до конца раскрывает коммерческий потенциал плавания. Организация проводит только Кубок мира на открытой воде в начале осени, который постоянно критикуют за неудобный календарь, кучность стартов при чрезмерно широкой географии и низкий призовой фонд.
В этом году к проблемам Кубка мира добавилась неприятная история. FINA разрекламировала турнир, используя образ олимпийского чемпиона и рекордсмена мира Адама Пити из Великобритании, приписав ему восторженные слова о соревновании. Пити открыто выразил недовольство FINA, после чего стал хедлайнером Energy for Swim и отказался выступать на чемпионате мира на короткой дистанции.
Удобных и постоянных состязаний на олимпийской дистанции FINA не проводит, и это является большим упущением. В наши дни уже сложно представить лёгкую атлетику без «Бриллиантовой лиги», а фигурное катание — без серии Гран-при, в то время как у плавания подобной альтернативы, устраивающей главных звёзд этого вида спорта, нет.
Тем не менее, любые попытки спортсменов самостоятельно заработать в FINA пресекаются на корню. Организация была готова отдать ISL право проводить соревнования, но только после выплаты огромной компенсации в $50 млн. Стороны не пришли к соглашению, и тогда FINA пригрозила спортсменам дисквалификациями за участие в любом турнире ISL, после чего Energy for Swim пришлось отменить.
В ответ ISL подала иск в FINA, обвинив организацию в давлении, которое привело к отмене соревнований в Турине.
«Нам очевидно, что FINA намерена прилагать все усилия, чтобы разрушить наши попытки по созданию новой глобальной соревновательной лиги. Такой подход нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза и США. Мы используем все возможные юридические методы, чтобы защитить свои интересы. Интересы пловцов и всего плавания в целом», — заявил Григоришин.
В спортивном мире уже есть прецедент, когда подобная ситуация заканчивалась победой атлетов над международной федерацией. Год назад комиссия Евросоюза запретила Международному союзу конькобежцев отстранять спортсменов, которые решат выступать в соревнованиях, несанкционированных организацией.
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