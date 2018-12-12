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Неспокойные воды: мировые звёзды плавания намерены судиться с FINA из-за запретов со стороны организации

12 декабря 2018, 18:54  •  49 • Украина
Международная федерация плавания (FINA) пригрозила отстранить от участия в состязаниях спортсменов, которые выступят в новом коммерческом турнире украинского миллиардера Константина Григоришина Energy for Swim. Дисквалификации должны были коснуться и российских пловцов, согласившихся участвовать в проекте. При этом спортсмены из разных стран не намерены мириться с позицией FINA и будут отстаивать в суде своё право зарабатывать деньги.
 
AFP © Martin BUREAU
 

С 11 по 16 декабря в китайском Гуанчжоу проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде, организованный Международной федерацией плавания (FINA). По сравнению с чемпионатом мира по водным видам спорта, где спортсмены плавают в олимпийском 50-метровом бассейне, эти соревнования всегда были на втором плане — многие пропускают старты из-за невысокого престижа, а завоёванными медалями в бассейнах с длиной дорожки вдвое короче не принято хвастаться.

Атмосферу первенства планеты на короткой воде сложно назвать праздничной. Турнир проходит на фоне конфликта между FINA и ведущими пловцами. Спортсмены открыто выражают недовольство политикой организации и массово подают на неё в суд.

Поводом для кризиса стало давление FINA на спортсменов, которые изъявили желание принять участие в новом коммерческом турнире Energy for Swim. Он должен был состояться в конце декабря в Турине и стать первым стартом Международной плавательной лиги (ISL) — детища украинского миллиардера Константина Григоришина, объявившего о желании сделать плавание коммерчески успешным видом спорта.

Участвовать в Energy for Swim собирались многие звёзды плавания — восемь олимпийских чемпионов и несколько призёров чемпионатов мира. В их число вошли и известные российские спортсмены, такие как Климент Колесников и Анастасия Фесикова. Однако все они получили предупреждения от FINA — любое участие в несанкционированных соревнованиях будет караться дисквалификацией до двух лет.

Новый турнир по плаванию привлекал пловцов возможностью неплохо заработать. Призовой фонд двухдневного турнира Energy for Swim должен был составить $2,1 млн. Это всего на $400 тыс. меньше, чем разыгрывали пловцы за восемь дней чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 и 2017 году. В то время, как FINA постоянно увеличивает свои доходы, уровень призового фонда для спортсменов остаётся одним и тем же, и это вызывает раздражение у пловцов.

Спортсменов также давно изумлял тот факт, что международная федерация не до конца раскрывает коммерческий потенциал плавания. Организация проводит только Кубок мира на открытой воде в начале осени, который постоянно критикуют за неудобный календарь, кучность стартов при чрезмерно широкой географии и низкий призовой фонд.

В этом году к проблемам Кубка мира добавилась неприятная история. FINA разрекламировала турнир, используя образ олимпийского чемпиона и рекордсмена мира Адама Пити из Великобритании, приписав ему восторженные слова о соревновании. Пити открыто выразил недовольство FINA, после чего стал хедлайнером Energy for Swim и отказался выступать на чемпионате мира на короткой дистанции.

Удобных и постоянных состязаний на олимпийской дистанции FINA не проводит, и это является большим упущением. В наши дни уже сложно представить лёгкую атлетику без «Бриллиантовой лиги», а фигурное катание — без серии Гран-при, в то время как у плавания подобной альтернативы, устраивающей главных звёзд этого вида спорта, нет.

Тем не менее, любые попытки спортсменов самостоятельно заработать в FINA пресекаются на корню. Организация была готова отдать ISL право проводить соревнования, но только после выплаты огромной компенсации в $50 млн. Стороны не пришли к соглашению, и тогда FINA пригрозила спортсменам дисквалификациями за участие в любом турнире ISL, после чего Energy for Swim пришлось отменить.

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В ответ ISL подала иск в FINA, обвинив организацию в давлении, которое привело к отмене соревнований в Турине.

«Нам очевидно, что FINA намерена прилагать все усилия, чтобы разрушить наши попытки по созданию новой глобальной соревновательной лиги. Такой подход нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза и США. Мы используем все возможные юридические методы, чтобы защитить свои интересы. Интересы пловцов и всего плавания в целом», — заявил Григоришин.

Спортсмены не остались в стороне, трёхкратная олимпийская чемпионка Катинка Хоссу вместе с американскими пловцами Майклом Эндрю и Томом Шилдсом подали жалобу на FINA в связи с нарушением законодательства США. Позднее в суд обратилась двукратная чемпионка из Австралии Кейт Кэмпбелл.

В спортивном мире уже есть прецедент, когда подобная ситуация заканчивалась победой атлетов над международной федерацией. Год назад комиссия Евросоюза запретила Международному союзу конькобежцев отстранять спортсменов, которые решат выступать в соревнованиях, несанкционированных организацией.

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