Неспокойно, турбулентно. Дилемма Путина о преемнике и официальный ответ Кремля • 89 • Политика Почему Владимир Путин одобрил "обнуление" президентских сроков после предложения депутата Валентины Терешковой? После известного выступления российского лидера в Госдуме этот вопрос стал обсуждаться с особенным рвением и в России, и в странах мира. С одной стороны, Владимир Путин ясно сказал, что не отметает возможности баллотироваться на новый срок, если этого захочет народ и подобный шанс легитимизирует Конституционный суд России. С другой стороны, Владимир Путин ничего не обещал, а предложил работать - впереди ещё четыре года, а "там видно будет". Царьград собрал и готов поделиться размышлениями на этот счёт самых разных спикеров. Но для начала отметим вот что. Как рассказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предложение Валентины Терешковой стало новостью для Кремля. В то же время он подчеркнул, что "норма об ограничении количества сроков остаётся в Конституции и не исчезает". "Это изъятие для действующего президента носит разовый характер. Только для действующего президента в связи с применяемым пакетом - раз, и в связи с ситуацией - это было сутью инициативы Терешковой". Песков полагает, что ситуация в России "весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна", с этим и связаны чаяния людей и их надежды на Путина. "Многие страны мира, и наша, находятся в нестабильной ситуации вокруг. В такие нелёгкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше в должности. И в эти непростые годы имеет значение стабильность власти, твёрдость власти, последовательность власти. И этим руководствовалась Терешкова, это было её аргументацией, с которой согласился Путин", - подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга. Отметим, эксперты приходят к разным выводам. В целом мало кто верит, что Путин принял "обнуление" сроков только для того, чтобы продлить свой президентский срок. Разве что пикетчики - представители так называемой оппозиции - хотели бы так думать. Однако они, к сожалению, не могут аргументированно объяснить позицию. Баллотироваться не будет. Но может Анатолий Вассерман считает, что Путин может и не воспользоваться поправкой об "обнулении" сроков. Совершенно неясно, готов ли он к новому сроку. "Я считаю, новые выборы Владимира Владимировича довольно маловероятны просто потому, что работа президента - это колоссальная нагрузка. И моральная, и чисто физическая. Не говоря уж ни о чём прочем. На такой работе приходится пропускать через себя столько информации, что времени на сон, как он сам не раз признавался, катастрофически не хватает. А он, между прочим, мой ровесник. Строго говоря, он родился на два месяца и два дня раньше меня, но в таком возрасте это непринципиально. И я, в общем, по своей работе вынужден пропускать через себя очень много информации. И тоже в какой-то мере её обрабатывать. И я по своим ощущениям и по наблюдениям за многими сверстниками полагаю, что к 30-му году у Владимира Владимировича может просто не остаться сил на такой режим работы. А человек он добросовестный, делает всегда всё, что может. И вот именно учёт динамики его работоспособности и может привести его к мысли не пытаться баллотироваться в 24-м году". В то же время Вассерман подчеркнул, что лично он против искусственного ограничения президентских сроков в России. "Сами избиратели должны решать, кто им нужен. И на мой взгляд, никто не вправе решать это за избирателей. Но вот такие чисто практические соображения, на мой взгляд, могут удержать Владимира Владимировича от решения баллотироваться". Говоря о конкретной поправке Терешковой, Вассерман добавил, что мы можем только гадать, было ли решение Путина импровизацией или продуманным планом, куда выходит и само предложение депутата. "С одной стороны, сам Владимир Владимирович известен любовью к неожиданным действиям и умением действовать неожиданно и в то же время удачно. С другой стороны, тема, как говорится, бродячая. Очень многие считают, как я, что незачем ставить искусственные препятствия. В конце концов, у политиков, да и у страны в целом, хватает и естественных проблем. Так что это вполне могло быть и импровизацией. И я думаю, что только через много лет правда раскроется, что это на самом деле было". Наконец, есть совершенно здравая мысль, что быть так называемой хромой уткой Путину не захотелось, отметил Вассерман, напомнив, что этот термин используют в США, говоря о политиках, "догуливающих" свой последний срок. Путин скорее успокоил политическую элиту, дав себе возможность для манёвра. "Путин внутренне не может позволить себе умыть руки и сказать "я пошёл" О своего рода личной дилемме Владимира Путина высказался в телеграм-канале журналист Дмитрий Киселёв. Он уверен, что "Путин внутренне не может позволить себе умыть руки и сказать "я пошёл". Более того, невозможной смотрится фраза "я уйду в 2024 году". "Он, подхвативший Россию у точки невозврата в 1999 году, взял на себя ответственность, которая останется с ним пожизненно. Он сам говорит, что его президентство - это не работа, а судьба. Если так, то он будет делать всё, чтобы дать России максимальный импульс для развития. Не для того он создавал государство - а настоящий создатель государства именно Путин, а не Ельцин, чтобы бросить его в ещё нежизнеспособном состоянии", - считает Киселёв. К сожалению, пока Россия действительно не может существовать без сильного лидера, персоны. В данном случае без Владимира Путина, считает Киселёв. "Наша политическая система недоделана. У неё, к большому сожалению, нет пока ответственной оппозиции, способной взять власть на выборах. Её и не будет, пока наши политические партии будут ещё в зачаточном состоянии. Левого фланга нет. В перспективе его можно было бы вырастить из КПРФ. Но, выдвинув в президенты России Грудинина, Зюганов превратил КПРФ в тупиковую ветвь политической эволюции. Правого фланга тоже нет, поскольку правые всё время спорят и не могут объединиться в партию, которая завоюет на выборах хоть что-то. В этих условиях "Единая Россия" пыталась создавать внутри себя клубы по интересам - от консервативного до либерального, но и это зачахло. Наверное, нужно время. Нам хочется быстрее, но быстрее в огромной России со столь сложной историей не получится. Слишком велики риски". В завершение Киселёв добавил, что, вероятно, и сам Путин сейчас не знает, какое решение примет после 2024 года. Не готов делать прогнозы и Киселёв. Более того, для Путина принятие решения на перспективу не главное, считает журналист. "Ему важно продолжение созидательной линии. Ищет ли он преемника? Да, не может не искать. Думает об этом каждый день. Но, искренне передав преемнику власть однажды, чуть не обжёгся. Был вынужден вернуться. Не вернулся, если бы видел, что всё надёжно. Сейчас дилемма сохраняется. Он сам или преемник в 2024 году? Во всяком случае, биться за своё государство Путин будет до последнего. В этом я уверен. Но не будем путать битву за государство и за себя в государстве. Разные вещи", - резюмирует Киселёв. "Суть важнее, чем форма" Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев в программе "Царьград. Главное" накануне отметил, что в качестве альтернативы иностранному слову есть прекрасное русское "государь". Он также оценил решение Путина об "обнулении" сроков, напомнив об истинном значении происходящего. "Суть важнее, чем форма. По сути, мы имеем сейчас с вами государя, который осознаёт свою ответственность перед вверенным ему государством. И это не вопрос демократических выборов, это не вопрос амбиций, тщеславия или гордыни. Это вопрос ответственности. Ответственность за Россию его призвала к тому, что он понял то, что для монархистов очевидно: монархия лучшая форма, чем демократия и республика, из-за стабильности. Посмотрите, мы в XXI веке вплываем в век монархии. Кто у нас теперь ньюсмейкеры? Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Великобритания. А ещё в ХХ веке нам говорили, якобы монархия ушла в прошлое и умерла. Что-то не видно по саудитам, чтобы там кто-нибудь умер и ушёл в прошлое. В общем, не по форме, а по содержанию мы находимся там. Почему? Потому что это естественная форма правления для любого государства", - подчеркнул он. В Кремле отметили отсутствие ограничений на проведение парада Победы Малофеев пояснил, что ответственность в том числе включает в себя возможность сохранить страну в стабильности, не вогнать её в новые 90-е. Стабильность нужна России как воздух. Мы 20 лет живём в стабильности, нам что-то здесь не нравится. Но давайте вспомним 90-е, конец 80-х. Мы туда не хотим вернуться, поэтому для этого нам нужна стабильность. Нам нужен Путин. Пусть меняются партии, пусть меняются правительства. Но он не должен меняться. К сожалению для нас или к счастью, у нас он такой один. И поэтому представить, что мы его вот так запросто сменим… Мы тут разных лидеров видим на экране, но, по-моему, они и сами не верят в то, что когда-нибудь сумеют работать президентом вместо Путина. Они просто сейчас горлопанят, - заметил учредитель "Царьграда". По его словам, хорошо, что такой вариант с "обнулением" президентских сроков прозвучал прямо, не кулуарно, безо всяких конспирологических версий с Госсоветами, о чем так любят петь либералы. Я считаю, что это хорошее решение. Слава Богу, что оно состоялось так прямо, что мы не играем в эти игры с Госсоветами: "Путин сюда уходит", "Он не уходит, здесь контролирует"… В общем, он опять пойдёт на выборы в 2024 году - слава Богу. Если, по тем или иным соображениям, этого не случится, это будет его выбор. А он лучше других представляет, как и что, видит всю геополитическую ситуацию в мире, понимает то, что с нами хотят сделать наши друзья, что у нас происходит в смысле баланса военно-технического. Мы же знаем, что там готовится против нас, и он это знает. Поэтому пусть он примет своё решение сам. Мы ему, безусловно, доверяем, потому что мы не хотим такой же судьбы, которая нам была уготована, как американской колонии, в 90-е, - резюмировал Малофеев. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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