«Несовместимо со статусом»: в МИД РФ порекомендовали украинскому консулу в Петербурге покинуть страну

МИД РФ порекомендовал украинскому консулу покинуть страну. Накануне дипломата задержали в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ. Как пояснили в ведомстве, гражданин Украины получал информацию закрытого характера в ходе встречи с россиянином. Российская сторона подчеркнула «несовместимость подобной деятельности» со статусом дипломатического работника. В МИД РФ отметили, что речь идёт о нанесении ущерба интересам безопасности страны.

МИД России объявил нежелательным присутствие на территории РФ украинского консульского работника, ранее задержанного сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге.

В российский МИД вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило в связи с противоправной деятельностью консула.

«С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть её пределы в течение 72 часов начиная с 19 апреля», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка. Как рассказали в ФСБ, дипломат получал от россиянина закрытую информацию.

«В ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», — заявили в ведомстве.

В российской спецслужбе также сообщили, какая информация интересовала Сосонюка.

«Мужчина искал базы данных по гражданам Российской Федерации... Интересовали, по моей памяти, жилищные прописки, по машинам регистрационные номера, база ФСБ и база уголовных дел», — сказал в ходе опроса свидетель.

В заявлении ФСБ также отмечается, что подобная активность «не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации». В ведомстве заявили, что к иностранному дипломату применят «меры в соответствии с нормами международного права».

Как следует из опубликованного российской контрразведкой видео, консула задержали в одном из петербургских кафе после того, как ему было передано электронное устройство.

В Петербурге задержали украинского консула

Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что данный инцидент является «очередной провокацией», направленной против Украины.

«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», — заявил он агентству УНН.

Пресс-секретарь МИД Украины заявлял, что консула задержали в Санкт-Петербурге временно, после чего он направился в украинское дипломатическое учреждение.

«Российские правоохранители задержали сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются», — приводил Интерфакс слова представителя МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что в ближайшее время будет решаться вопрос о возвращении дипломата на родину. В министерстве утверждают, что консул якобы не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют.

Вместе с тем Енин выразил надежду, что инцидент с задержанным консулом не повлияет на нормальное функционирование загранпредставительства. Он также заявил, что Киев готовит «ответные» меры против российских дипломатов.

В Совфеде высказали предположение, что от возможных действий Киева ситуация в российско-украинских отношениях существенным образом не изменится. Об этом сообщил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«От того, что они вышлют нашего консула или ещё кого-то, ничего не поменяется, у нас уровень отношений настолько низкий, даже нет послов ни в Киеве, ни в Москве», — цитирует сенатора РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий полагает, что украинские дипломаты могут собирать данные в России для последующей передачи западным странам.

«Украинские дипломаты, которые находятся на территории РФ, через знакомых, через родственников пытаются завладеть какими-то секретными данными, будь то по линии силовых органов или Министерства обороны, но не спешат использовать у себя в стране, а передают их западным спецслужбам», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Напомним, что в феврале 2021 года МИД России также объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.

Как позднее пояснила ситуацию официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, действия высланных дипломатов были «необоснованными и недружескими». По её словам, речь идёт об активности, которую Москва классифицирует как вмешательство во внутренние дела.