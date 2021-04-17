Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за &q...
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о ...
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило ма...
Главная / В мире

«Несовместимо со статусом»: в МИД РФ порекомендовали украинскому консулу в Петербурге покинуть страну

17 апреля 2021, 17:55  •  87 • В мире
МИД РФ порекомендовал украинскому консулу покинуть страну. Накануне дипломата задержали в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ. Как пояснили в ведомстве, гражданин Украины получал информацию закрытого характера в ходе встречи с россиянином. Российская сторона подчеркнула «несовместимость подобной деятельности» со статусом дипломатического работника. В МИД РФ отметили, что речь идёт о нанесении ущерба интересам безопасности страны.
 
© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
 

МИД России объявил нежелательным присутствие на территории РФ украинского консульского работника, ранее задержанного сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге.

В российский МИД вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило в связи с противоправной деятельностью консула.

«С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть её пределы в течение 72 часов начиная с 19 апреля», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка. Как рассказали в ФСБ, дипломат получал от россиянина закрытую информацию.

«В ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», — заявили в ведомстве.

В российской спецслужбе также сообщили, какая информация интересовала Сосонюка.

«Мужчина искал базы данных по гражданам Российской Федерации... Интересовали, по моей памяти, жилищные прописки, по машинам регистрационные номера, база ФСБ и база уголовных дел»,  — сказал в ходе опроса свидетель.

В заявлении ФСБ также отмечается, что подобная активность «не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации». В ведомстве заявили, что к иностранному дипломату применят «меры в соответствии с нормами международного права».

Как следует из опубликованного российской контрразведкой видео, консула задержали в одном из петербургских кафе после того, как ему было передано электронное устройство.

  • В Петербурге задержали украинского консула

Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что данный инцидент является «очередной провокацией», направленной против Украины.

«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», — заявил он агентству УНН.

Пресс-секретарь МИД Украины заявлял, что консула задержали в Санкт-Петербурге временно, после чего он направился в украинское дипломатическое учреждение.

«Российские правоохранители задержали сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются», — приводил Интерфакс слова представителя МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что в ближайшее время будет решаться вопрос о возвращении дипломата на родину. В министерстве утверждают, что консул якобы не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют.

В Москве оценили, как Варшава "подпела" США: Пятерых польских дипломатов вышлют из страны

Вместе с тем Енин выразил надежду, что инцидент с задержанным консулом не повлияет на нормальное функционирование загранпредставительства. Он также заявил, что Киев готовит «ответные» меры против российских дипломатов.

В Совфеде высказали предположение, что от возможных действий Киева ситуация в российско-украинских отношениях существенным образом не изменится. Об этом сообщил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«От того, что они вышлют нашего консула или ещё кого-то, ничего не поменяется, у нас уровень отношений настолько низкий, даже нет послов ни в Киеве, ни в Москве», — цитирует сенатора РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий полагает, что украинские дипломаты могут собирать данные в России для последующей передачи западным странам.

«Украинские дипломаты, которые находятся на территории РФ, через знакомых, через родственников пытаются завладеть какими-то секретными данными, будь то по линии силовых органов или Министерства обороны, но не спешат использовать у себя в стране, а передают их западным спецслужбам», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Напомним, что в феврале 2021 года МИД России также объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.

Как позднее пояснила ситуацию официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, действия высланных дипломатов были «необоснованными и недружескими». По её словам, речь идёт об активности, которую Москва классифицирует как вмешательство во внутренние дела.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
17 апреля 2021, 05:10
Пальмы, море, песок: Зеленский затеял жестокий эксперимент над украинцами. Выживут не все
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
17 апреля 2021, 03:20
Опальный экс-советник Путина запугал Украину, рассказав, "откуда ждать удара"
17 апреля 2021, 12:30
В Эстонии собирают подписи за выход из Евросоюза
17 апреля 2021, 07:00
Пробки в Суэцком канале сделали британцев несчастными. Страна скорбит по гномам
17 апреля 2021, 14:20
Квинтэссенция разврата – университеты Британии превращаются в сутенёров
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 апреля 2021, 05:10
Пальмы, море, песок: Зеленский затеял жестокий эксперимент над украинцами. Выживут не...
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
17 апреля 2021, 07:00
Украиной управляет изгой и политический клоун
17 апреля 2021, 03:20
Опальный экс-советник Путина запугал Украину, рассказав, "откуда ждать удара&quo...
17 апреля 2021, 10:40
СМИ Запада: Санкции разозлили русских, Байден вытер ноги о Германию, но Путин спокоен
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 апреля 2021, 02:10
Самый мощный корабль России отправили "на покой". Американцы нашли косвенную причину
13 апреля 2021, 23:15
"Будьте так любезны...": Житель Донбасса поставил украинского журналиста в тупик простым вопросом
11 апреля 2021, 08:00
Возмущённой министру обороны Германии дали совет: "В принципе не вспоминать" о русской армии
16 апреля 2021, 06:15
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборонительная война"
13 апреля 2021, 19:35
Совбез ООН прекратил трансляцию заседания после комментария России
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
11 апреля 2021, 01:35
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.