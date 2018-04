«Несоветский человек» и гречка с «Новичком» • 79 • Аналитика







Фактически, «дело Скрипаля» поставило мир на грань очень серьезной конфронтации. О возвращении к холодной войне уже говорится на уровне Генерального секретаря ООН. Действительно, Антониу Гутерриш заявил, что очень встревожен ситуацией, и предложил восстановить механизмы предотвращения прямого конфликта, которые действовали во времена противостояния СССР и США. Генсек ООН напомнил, что когда люди подумали, будто холодная война закончилась, эти механизмы были упразднены.





Возникает вопрос: а кончалась ли холодная война? Была ли она по-настоящему прекращена после развала Советского Союза? Сначала страны НАТО занимались добиванием остатков социалистического лагеря (самый наглядный пример — Югославия). Параллельно делалось все возможное, чтобы предотвратить реставрацию Советского Союза (в ситуации, когда «демократические» власти в России стремительно теряли популярность). Затем настал период, когда Вашингтон и его союзники могли быть единоличными хозяевами мира, но и тогда враждебные действия в адрес России — даже вполне покорной и не особо сопротивляющейся — продолжались.



И уже в 2006-м, а особенно — в 2007-м году (после знаменитой «Мюнхенской речи» президента Владимира Путина) на Западе стало понятно, что Россия все же смеет заявлять о своих интересах. Сколько провокаций и антироссийских шагов мы видели с тех пор!



В конце 2006 года начали раздувать «дело Литвиненко». В 2008-м году Москву объявили «агрессором», напавшим на «беззащитную» Грузию (при этом молчали о действиях самой Грузии, совершившей агрессию против Цхинвала). В 2012-м году, когда стало ясно, что Россия не намерена позволять Западу провернуть ливийский вариант в Сирии, посыпались обвинения в «содействии диктаторскому режиму». В 2014-м году, после украинского государственного переворота, последовала уже не просто волна, а цунами лживых обвинений и антироссийских санкций.



И вот теперь — дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей… Массовая высылка дипломатических работников. Трудно даже предположить, какой шаг Запада будет следующим. Кажется, уже опробовано все, кроме «горячей» войны.



Возникает вопрос: с чего бы это вся Европа, а впридачу — Канада, США и даже далекая Австралия — так обеспокоились здоровьем Скрипалей? Разве когда-то массовое убийство людей было для Запада преградой? Те, кто списывал со счетов сотни тысяч погибших, объявляя их «collateral damage» («сопутствующим ущербом»), вдруг озаботились судьбой двух человек, оказавшихся в больнице. Да так, что готовы пойти на достаточно радикальные меры (а массовая высылка дипломатов — далеко не рядовой шаг!), прекрасно зная, что будет ответная реакция.



Даже эту ответную реакцию, вполне закономерную в таких случаях, пытаются использовать в дальнейшей антироссийской пропаганде. Британия, США, Франция и примкнувшая к ним Украина сделали заявления о том, что Россия, оказывается, не должна была высылать их дипломатов в ответ. Вашингтон и вовсе утверждает, что Россия таким образом еще больше себя изолирует.



С одной стороны, получается, что Россию изолируют, стремятся уменьшить ее влияние в мире. Это, безусловно, негативные последствия разразившегося скандала. Есть, однако, и позитивный момент: влияние Запада на Россию после зеркальных мер, предпринятых Москвой, тоже непременно уменьшится.



Соединенные Штаты, по сути, не умеют конфликтовать таким образом, чтобы держать ответные удары. Их идеал ведения войны — будь она «горячей» или «холодной» — заключается в том, чтобы наносить удары по ослабленной стране, которая ответить не может. Так что не исключено, что теперь высокопоставленные чиновники вполне искренне удивляются тому, что из России «прилетела ответка». Культурными русскими словами о демократии



А самое главное и нелепое — доказательств о причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей действительно так и не предъявлено. За исключением шестистраничной публикации, которую могли бы слепить и «продвинутые» дети старшей группы детского сада. Дело доходит до курьезов.



Так, многие СМИ со ссылкой на британское издание The Sun приводят совсем уж нелепую версию отравления Скрипалей. Оказывается, боевое отравляющее вещество, в применении которого Лондон обвиняет Москву, было добавлено… в гречку.



Действительно, многие иностранцы, живущие за рубежом, порой скучают по русским продуктам — и гречка в их числе. The Sun сообщает, будто бы пакет гречневой крупы с частицами яда «Новичок» привезла знакомая Юлии Скрипаль. Ранее сама Юлия хотела купить в России гречку, но не успела и попросила эту знакомую об одолжении.



Эта, с позволения сказать, «версия» больше похожа на первоапрельскую «утку». Но ее растиражировали вполне серьезные средства массовой информации, включая даже «Евроньюс». Конечно, над этой хохмой можно было бы посмеяться, но в том-то и дело, что само по себе «дело Скрипаля» похоже на дурную шутку. Тем не менее, оно вызвало столь внушительные последствия для сторон.



К сожалению, известны случаи, когда из-за смешных обвинений следовали даже военные конфликты. Как тут не вспомнить, например, времена бомбардировок Ливии? Тогда ливийского лидера Муаммара аль-Каддафи всерьез обвиняли в том, что он… раздает своим солдатам «Виагру», чтобы они насиловали женщин-оппозиционерок. Нам было смешно, а ливийцам, которых бомбили, — нет…



Россия, конечно, не Ливия, и наши заклятые партнеры об этом помнят. Но западный обыватель нестоек к пропаганде: того и гляди, нелепая версия с гречкой будет там принята на веру. Попробуй, оправдайся! Воистину, хорошо, что Москва - не Белград и не Триполи. А то мы имели бы шанс стать свидетелями войны... из-за пакета гречневой крупы. Если бы, конечно, пережили ее. Один «несоветский человек», который родился и жил в советской стране, сделал в ней неплохую карьеру, но все же оказался британским агентом, вряд ли мог помыслить, что своим коматозным состоянием наделает своей Родине столько бед. Пожалуй, ни один шпион, находящийся в здравом уме и твердой памяти, не способен нанести такого урона. Причем, урон нанесен далеко не только России: эта палка о двух концах, даже если Лондон и его союзники этого еще не поняли.Фактически, «дело Скрипаля» поставило мир на грань очень серьезной конфронтации. О возвращении к холодной войне уже говорится на уровне Генерального секретаря ООН. Автор: Елена Громова

