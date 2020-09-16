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Несостоявшийся соперник Лукашенко выдвинул ультиматум: Персональные санкции для окружения Батьки

16 сентября 2020, 01:10  •  94 • В мире
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что зарубежные юристы якобы готовят материалы для привлечения Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге. Кроме того, убеждён Цепкало, правильным будет ввести персональные санкции против окружения белорусского лидера.
Уехавший из Белоруссии экс-претендент на пост президента республики Валерий Цепкало озвучил свой ультиматум действующей власти. По его словам, против Лукашенко и его окружения следует ввести персональные санкции.
Он отмечает, что необходимо также заморозить банковские счета окружения действующего лидера. "Любые финансовые транзакции этих людей будут замораживаться, - приводит его слова "РИА Новости". - Это будет распространяться не только на зарубежную территорию, но и на сделки с карточками внутри Белоруссии".
Несостоявшийся соперник Лукашенко на выборах заявил, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге.
Отметим, что ранее с аналогичными угрозами выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Эстонский лидер намекнула на привлечение некоторых белорусских чиновников к международному суду.
"Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко", - приводит слова Кальюлайд портал ERR.

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