Несостоявшийся соперник Лукашенко выдвинул ультиматум: Персональные санкции для окружения Батьки

Уехавший из Белоруссии экс-претендент на пост президента республики Валерий Цепкало озвучил свой ультиматум действующей власти. По его словам, против Лукашенко и его окружения следует ввести персональные санкции.

Он отмечает, что необходимо также заморозить банковские счета окружения действующего лидера. "Любые финансовые транзакции этих людей будут замораживаться, - приводит его слова "РИА Новости". - Это будет распространяться не только на зарубежную территорию, но и на сделки с карточками внутри Белоруссии".

Несостоявшийся соперник Лукашенко на выборах заявил, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге.

Отметим, что ранее с аналогичными угрозами выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Эстонский лидер намекнула на привлечение некоторых белорусских чиновников к международному суду.

"Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко", - приводит слова Кальюлайд портал ERR.