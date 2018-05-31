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Несостоявшимся убийцей Аркадия Бабченко оказался участник АТО и бывший монах

31 мая 2018, 23:24  •  81 • В России

Шапито вокруг «убийства» Бабченко продолжает обрастать подробностями. Выяснилось, что несостоявшимся киллером оказался бывший монах Аристарх (в миру - Алексей Цымбалюк), который однажды разочаровался в Церкви, а с началом войны в Донбассе уехал туда воевать на стороне Киева.

Аристарх-Цымбалюк в соцсетях признался, что именно ему заплатили деньги за то, чтобы он ликвидировал антироссийского журналиста. А потом пошел в СБУ. Как днем ранее говорил глава СБУ Василий Грицак, речь шла о сумме в 30 тысяч долларов.

Цымбалюк рассказал, что после того, как СБУ выложило видеозапись получения им аванса, при этом не изменив его голос, он больше не видит смысла «шифроваться».

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