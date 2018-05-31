|
Несостоявшимся убийцей Аркадия Бабченко оказался участник АТО и бывший монах
31 мая 2018, 23:24 • 81 • В России
Шапито вокруг «убийства» Бабченко продолжает обрастать подробностями. Выяснилось, что несостоявшимся киллером оказался бывший монах Аристарх (в миру - Алексей Цымбалюк), который однажды разочаровался в Церкви, а с началом войны в Донбассе уехал туда воевать на стороне Киева.
Аристарх-Цымбалюк в соцсетях признался, что именно ему заплатили деньги за то, чтобы он ликвидировал антироссийского журналиста. А потом пошел в СБУ. Как днем ранее говорил глава СБУ Василий Грицак, речь шла о сумме в 30 тысяч долларов.
Цымбалюк рассказал, что после того, как СБУ выложило видеозапись получения им аванса, при этом не изменив его голос, он больше не видит смысла «шифроваться».
Подпишитесь на нас
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
29 мая 2018, 14:39
|
28 мая 2018, 01:09
|
30 мая 2018, 12:54
|
31 мая 2018, 05:39
|
27 мая 2018, 20:09
|
27 мая 2018, 23:39
|
28 мая 2018, 17:24