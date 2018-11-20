«Несоразмерно деяниям»: прокуратура и врачи призвали выпустить главврача калининградского роддома из СИЗО

В Калининграде прокуратура обжаловала арест бывшей и.о. главврача роддома Елены Белой. Это сделал и адвокат женщины, который вместе с надзорным ведомством настаивает на смягчении меры пресечения. По версии следствия, Белая дала указание не применять дорогостоящий препарат, в результате чего скончался новорождённый ребёнок. В защиту Белой выступил знаменитый хирург Леонид Рошаль. Также арестованную поддержала врачебная палата региона. Однако в региональном управлении СК отметили, что как минимум двое подчинённых Белой пожаловались на давление с её стороны.

Во вторник прокуратура Центрального района Калининграда обжаловала решение суда об аресте бывшей и.о. главврача роддома №4 Елены Белой (на данный момент замглавврача). Ранее Белую обвинили в превышении должностных полномочий, из-за которого мог умереть новорождённый.

«Прокурор полагает, что такая мера пресечения, как арест, несоразмерна совершенным деяниям и является чрезмерно суровой, и настаивает на домашнем аресте. Апелляционное представление должно быть рассмотрено в течение трёх дней», — сообщили RT в пресс-службе ведомства.

Один из адвокатов замглавврача Евгений Серых сообщил RT, что обжаловал меру пресечения. Он воздержался от каких-либо предметных комментариев по делу. Второй адвокат Инна Юферова отказалась ответить на вопросы RT.

Трагедия в роддоме

По данным следствия, 5 ноября в родильный дом №4 поступила женщина, находящаяся на 23—24 неделе беременности, которая на следующий день родила мальчика весом 700 граммов. Состояние младенца поддерживали при помощи аппарата искусственной вентиляции лёгких и введения медицинского препарата, показанного для поддержания жизнедеятельности — «Куросурфа».

По мнению следователей, Белая дала указание медицинскому персоналу принять все возможные меры для того, чтобы ребенок не выжил, якобы из-за высокой стоимости лекарства и ухудшения статистики смертности младенцев.

В тот же день ребенок умер в роддоме, после чего, по версии следствия, подозреваемая дала указание внести в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть младенца наступила в утробе матери и он родился мёртвым.

В четверг, 15 ноября, и.о. главврача задержали. Позже появилась видеозапись задержания, на которой были кадры, как подозреваемой надевают наручники.

Елена Белая в Центральном районном суде

© Кадр: видео СК РФ

В суде защита заявляла, что у следствия нет ни одного довода о том, что Белая давала указания сотрудникам роддома не применять препараты или предпринимать что-либо для лишения жизни младенца.

«Если её в чём-то и подозревать, то только в служебном подлоге», — заявляли адвокаты.

Обвинения

На заседании суда по избранию меры пресечения подозреваемой следователь пояснил: после того, как ребенок родился, Белая дала указания акушерке не применять препарат «Куросурф», так как он слишком дорогой. Следствие настаивало на аресте подозреваемой, чтобы та не оказывала влияния на следствие и свидетелей.

Кроме того, на слова о том, что женщину необходимо поместить под домашний арест из-за наличия несовершеннолетнего ребенка, следователи отмечали, что, помимо матери, у него есть дедушка и отец. Как выяснил RT, папа ребенка работает вахтовым методом в Саратове.

Сама Елена Белая заявляла, что с ходатайством следователей не согласна.

Адвокаты подозреваемой утверждали, что СМИ «нагнетают общественный резонанс и психоз по поводу данного дела, а Следственный комитет стал заложником этого резонанса, который сам и создал». По словам защитников женщины, суду не предоставили веских доказательств, выдвинутое подозрение ничем не подтверждается, а доводы следствия надуманны.

С позицией адвокатов согласился прокурор, который тоже заявил о надуманности доводов о том, что Белая может оказывать давление на следствие.

В суде высказалась и 27-летняя мать погибшего младенца: «Мы умоляли её спасти ребёнка, но она не дала ему шанса».

Судья постановил, что преступление, в котором обвиняют Елену Белую, относится к категории тяжких, максимальное наказание по нему составляет 10 лет лишения свободы. Из представленных суду материалов следует, что Белая пыталась скрыть следы преступления, у неё есть загранпаспорт, а значит, она может покинуть Россию. Суд арестовал женщину до 14 января 2019 года.

Врачи против ареста

На смягчении меры пресечения для Елены Белой настаивает врачебная палата Калининградской области.

По мнению исполнительного директора организации Николая Иванаева, заключение под стражу — чрезмерно жестокая мера пресечения для врача, который всегда добросовестно выполнял свои обязанности.

По словам Иванаева, со стороны врачебной палаты готовится обращение в Следственный комитет, в прокуратуру и в Национальную медицинскую палату с требованием смягчить меру пресечения Белой.

«Под обращением подписались большинство врачей города Калининграда. Это беспредел какой-то, все меры со стороны врачей были приняты. В каждом коллективе есть неблагоприятные моменты. Всем нравиться нельзя. Как рассказала мне одна из акушерок роддома, Белая — достаточно жёсткий руководитель, но в наше время так и надо», — рассказал Иванаев.

Кроме того, мужчина добавил, что обращение в защиту арестованной подписали около 150 акушеров-гинекологов города, в том числе сослуживцы Белой и ещё 1500 врачей других специализаций.

RT с помощью соцсетей попытался связаться с коллегами арестованной женщины, однако ни один из них не согласился прокомментировать ситуацию.

«Не исключены внутренние разборки»

Иванаев отметил, что проблема уже обсуждалась с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем, который также выступил в поддержку Елены Белой.

«Ребенок родился недоношенным с весом всего 700 грамм у женщины от третьей беременности. Первые две беременности закончились печально. Она приехала в Россию из Узбекистана около года тому назад и жила в Калининграде без прописки. В женскую консультацию не обращалась, страхового полиса не было. Как протекала беременность, где она наблюдалась — неизвестно. Женщина плохо говорит по-русски, поэтому общение было затруднительным. Госпитализирована по скорой помощи. Безводный период около двух суток. Ребенок родился в крайне тяжелом состоянии. Наблюдался реаниматологами», — рассказал он.

По его словам, можно сделать заключение, что в родильном доме сложилась не совсем здоровая атмосфера, «не исключены внутренние разборки».

«Только что объявлен конкурс на должность главного врача родильного дома, на которую претендовала исполняющая обязанности», — рассказал Рошаль.

По его словам, препарат «Куросурф», который якобы пожалели на младенца, находился в роддоме в достаточном количестве. Кроме того, ребенку необходимое лекарство было введено. Повторный приём препарата должны были произвести через 17 часов, но за шесть часов до этого ребенок умер.

Рошаль подчеркнул, что открытые обвинения в СМИ о том, что ребенок умер из-за того, что ему не ввели «Куросурф», являются «ложью и возбуждают народ против медицинских работников».

Позиция следствия

В региональном управлении Следственного комитета RT пояснили, что изначально в правоохранительные органы с заявлением обратилась мать погибшего ребенка. Кроме того, впоследствии к следователям пришли двое подчинённых Елены Белой, которые пожаловались на то, что и.о. главврача оказывала на них давление.

В СК также пояснили, что арест в отношении подозреваемой выбран с той целью, чтобы она не смогла оказывать давление на свидетелей.

На данный момент уголовное дело направлено в отдел расследования особо важных дел. По нему проводится судебно-медицинская экспертиза, экспертиза медицинского оборудования, в том числе аппарата искусственной вентиляции легких , кроме того, проводится работа со свидетелями.

Представитель областного управления Наталья Гацко также напомнила, что Белой предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий по п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ из-за того что дала указания подчинённым подделать историю родов. Ранее в СМИ была предоставлена информация, что помимо этого медика обвиняют в том, что она не разрешала давать младенцу дорогой импортный препарат, ссылаясь на его высокую стоимость.