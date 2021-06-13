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Несогласных наказать: Польша с Венгрией идут по пути России и подвергаются гонениям
13 июня 2021, 14:10 • 123 • Политика
В Польше и Венгрии консерваторы пытаются оградить детей от пропаганды гомосексуализма, из-за чего было запущено расследование ЕС - политики правящих партий подвергаются гонениям.
Правящая партия в Венгрии надеется изменить действующее законодательство, запретив материалы, способные развратить детей. Речь идёт о контенте, пропагандирующем среди подростков гомосексуализм, а также смену пола. Как отмечают авторы Би-Би-Си, в том числе под запрет попадут рекламные объявления и учебные материалы, признанные опасными.
Предложение, как водится, осудили правозащитные организации, отметив, что подобные ограничения введены в России. Однако правящая партия, очевидно, не станет обращать внимания на подобную критику и доведёт задуманное до конца.
В правящей партии "Фидес" добавляют, что изменение законодательства, в первую очередь, направлено на борьбу с педофилией. Из-за подобной борьбы и запрета пропаганды гомосексуализма было запущено расследование ЕС - наказать пытаются как правительство партии "Фидес", так и соседей - польских консерваторов из партии "Право и справедливость", проводящих подобную венгерской политику.
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