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Несогласные друг с другом Туск и Юнкер о Скрипале: Спросите нас об этом в июле

23 марта 2018, 00:39  •  65 • Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии не ответили ни на один вопрос СМИ и сбежали с пресс-конференции в Брюсселе.
Председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не смогли ответить на вопрос по поводу виновности России в деле об отравлении Сергея Скрипаля. Политики пообещали вернуться к этому вопросу позднее и в шутку добавили, что это будет в июле.
Вопрос по поводу причастности России к делу Скрипаля и связанных с этим обвинений со стороны Великобритании был задан самым первым. Однако в ответ Туск и Юнкер смогли только развести руками. Они заявили, что еще не обсуждали данную тему, поэтому смогут ответить на этот вопрос только на будущих пресс-конференциях.
Ответить на другие вопросы журналистов ни Туск, ни Юнкер также не смогли. Прессу интересовала тема экономического противостояния с США, однако главы Евросовета и Еврокомиссии также посоветовали репортерам вернуться к этому вопросу в следующий раз.
По итогу Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер не дали ответа ни на один вопрос журналистов. Главной фразой пресс-конференции стала "Мы вернемся к этому позже". После подобных невразумительных ответов политики спешно покинули зал.

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