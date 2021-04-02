Несносный «Яндекс»: как корейский производитель смартфонов буквально исполнил российский закон

Вступившая в силу 1 апреля норма о предустановке отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты обернулась гневом пользователей Samsung. Приложения «Яндекс», пришедшие вместе с последним обновлением, оказались неудаляемыми. В российской корпорации заявили, что ни при чём, и попросили производителя исправить ситуацию. Однако в Samsung утверждают, что просто выполнили требование законодательства.

Согласно вступившим в силу нормам российского законодательства, на произведённых после 1 апреля 2021-го смартфонах и планшетах, предназначенных для продажи в РФ, должны стоять поисковик «Яндекс» и ряд его приложений, почта Mail.ru, мессенджер ICQ (в просторечии — «Аська»), голосовой ассистент «Маруся», «ВКонтакте», «Одноклассники» и ещё несколько чисто отечественных сервисов, а также «МойОфис Документы». Последний обязателен и для предустановки во всех ноутбуках, независимо от операционной системы. «Умные» телевизоры должны сразу предлагать Первый канал, НТВ, «КиноПоиск» и ещё несколько платформ.

Причём в случае со смартфонами понятие «предустановка» не совсем корректно. iPhone вообще не имеет предустановленных приложений — закачивает пакет при первом включении. Устройства на Android действительно имеют некий предустановленный пакет. Но и они после инициализации тут же предлагают скачать последние обновления системы.

Дисциплинированные корейцы из Samsung подготовили обновление заранее — предложили для скачивания с 29 марта. Сделав его доступным пользователям, которые приобрели новые модели с датой производства до 1 апреля. Однако обновившие систему обнаружили, что им принудительно установились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты». И в этой новой версии удалить их невозможно.

По словам главного редактора портала Mobile-Review.com Эльдара Муртазина, первоначальная редакция закона предполагала автоматическую установку ПО в память устройства. Но тут вспомнили о бюджетных смартфонах с небольшой памятью — в них лишние приложения не поместить. И сейчас закон предписывает просто предлагать пользователю при первичной загрузке дополнительные приложения.

«Но закон подразумевает равную конкуренцию: например, если браузер от Google ставится принудительно на первый рабочий стол, его нельзя удалить, то чем «Яндекс» хуже? Тогда и его нужно принудительно ставить, — озвучил Муртазин существующие противоречия. — Чиновники всё это разъяснять отказались — на запросы брендов не отвечают. Поэтому сейчас каждый производитель гаджета будет ставить приложения, исходя из собственных представлений».

31 марта на скандал отреагировал управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян. «Мы никогда не просим никого из наших партнёров — будь то производители телефонов, или планшетов, или телевизоров — делать наши приложения неудаляемыми. Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей. Мы не подписывали соглашений про это с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается — да, так делать нельзя», — написал он на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что компания обратилась в Samsung и к другим вендорам с просьбой не устанавливать приложения «Яндекса» без возможности их удаления. Позднее Худавердян сообщил, что подтвердили такой подход в Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Meizu и ряде других фирм.

Однако, в Samsung заявили, что просто выполнили требование российского законодательства и просьбы «Яндекса» тут никакого значения не имеют. При этом подчеркнули, что ответственность за исполнение закона несут они, а не «Яндекс».

«Требования вступившего в силу закона — уникальные для российского рынка, у индустрии не было ещё подобного опыта, в процессе подготовки к его исполнению мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме «удаляемых» с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства», — сообщили «Коммерсантъ» в пресс-службе Samsung.

Там отметили, что по закону именно производитель в первую очередь несёт ответственность и обязан предоставить недискриминационные условия использования российских приложений. Производитель сослался именно на норму, обеспечивающую равную конкуренцию — если бразузер Chrome нельзя «снести», то и «Яндекс.Браузер» тоже должен быть неудаляем.