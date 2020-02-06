Несмотря на заявления Москвы: Израиль ударил по объектам в Сирии. ПВО отразили атаку

В Дамаске вновь раздаются взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание SANA. По предварительным данным, атака шла с территории Голанских высот, которые занимают израильские военные. SANA пишет, что им даже удалось поразить некоторые цели. При этом официально Армия обороны Израиля не стала комментировать эту информацию. Сообщается, что сирийским ПВО удалось успешно отразить атаку.

До этого Россия неоднократно призывала Израиль прекратить наносить удары и уважать суверенитет Сирии.

Напомним, 15 января израильские самолёты нанесли удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Согласно данным командования вооруженными силами Сирийской Арабской Республики, атака израильских ВВС на военный аэродром Т-4 со стороны граничащего с Иорданией и Ираком района Эт-Танф началась во вторник около 10 часов вечера по местному времени. Атака была отражена сирийскими ПВО, однако четыре ракеты попали на территорию авиабазы. Был нанесен материальный ущерб, размер которого не сообщается.

"Израиль подливает масло в огонь. Он наносит удары как бы в ответ на удары Ирана по базам США в Сирии. Таким образом Израиль пытается затянуть конфликт, причем не только американо-иранский, но и израильско-иранский. Он также ведёт войну против Ирана и всеми средствами намерен её продолжать", - объяснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.