Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Поэтому Россия - матушка, а США - какой-то дядя": Эвакуацию американц...
Земля раздорa
"Словно в шахматной партии": В Генштабе Белоруссии предсказали конфлик...
Почему в Россию до сих пор впускают свидомых? (Руслан Осташко)
Главная / В мире

Несмотря на заявления Москвы: Израиль ударил по объектам в Сирии. ПВО отразили атаку

06 февраля 2020, 21:09  •  23 • В мире
Израиль нанёс очередные удары по объектам в Сирии. По данным издания SANA, атака шла с территории Голанских высот, которые сейчас удерживает Израиль. Сирийским ПВО удалось отразить удар. При этом Москва неоднократно призывала израильские власти уважать суверенитет Сирии и прекратить наносить удары по военным объектам страны.
В Дамаске вновь раздаются взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание SANA. По предварительным данным, атака шла с территории Голанских высот, которые занимают израильские военные. SANA пишет, что им даже удалось поразить некоторые цели. При этом официально Армия обороны Израиля не стала комментировать эту информацию. Сообщается, что сирийским ПВО удалось успешно отразить атаку.
До этого Россия неоднократно призывала Израиль прекратить наносить удары и уважать суверенитет Сирии.
Напомним, 15 января израильские самолёты нанесли удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Согласно данным командования вооруженными силами Сирийской Арабской Республики, атака израильских ВВС на военный аэродром Т-4 со стороны граничащего с Иорданией и Ираком района Эт-Танф началась во вторник около 10 часов вечера по местному времени. Атака была отражена сирийскими ПВО, однако четыре ракеты попали на территорию авиабазы. Был нанесен материальный ущерб, размер которого не сообщается.
"Израиль подливает масло в огонь. Он наносит удары как бы в ответ на удары Ирана по базам США в Сирии. Таким образом Израиль пытается затянуть конфликт, причем не только американо-иранский, но и израильско-иранский. Он также ведёт войну против Ирана и всеми средствами намерен её продолжать", - объяснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
06 февраля 2020, 21:09
"Мама сражается с монстром": Заражённая коронавирусом мать растрогала Сеть своими "воздушными объятиями" для дочки
06 февраля 2020, 14:24
Трое погибших и 179 пострадавших: что известно о жёсткой посадке самолёта в Стамбуле
06 февраля 2020, 01:39
"Ответят на любую угрозу": США оснастят две подлодки ядерными боеголовками для "сдерживания России"
06 февраля 2020, 14:39
"Идея об изоляции России неверна": Спецпредставитель Макрона подвёл итоги санкционной политики
06 февраля 2020, 04:39
Ядерный порог: как размещение боеголовок W76-2 на подлодках США может повлиять на систему мировой безопасности
06 февраля 2020, 21:09
Несмотря на заявления Москвы: Израиль ударил по объектам в Сирии. ПВО отразили атаку
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 февраля 2020, 08:09
Били, закопали заживо: Жестокую расправу над 10-летней девочкой раскрыла полиция
06 февраля 2020, 01:39
МН17 сбили не русские. Немецкий детектив знает правду, но боится за свою жизнь
06 февраля 2020, 01:39
"Да ты ведьма!": Пелоси демонстративно разорвала текст речи Трампа, отказав...
06 февраля 2020, 01:39
Крым потерян: США дали Украине отмашку
06 февраля 2020, 08:09
Дайджест СМИ: Чехам рассказали неудобную правду о Путине, а США подготовили новую ата...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2020, 05:54
"Надо выметать": Керченские чиновницы уволились после слов Путина о чиновниках-хамах
06 февраля 2020, 04:54
Кто умрёт от нового коронавируса? Доктор Мясников предупредил, кому нужно быть осторожным
01 февраля 2020, 07:54
"Издеваются": Ополченцы "затролили" украинские СМИ, вывесив на своих позициях флаг Незалежной
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
02 февраля 2020, 03:24
В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым
31 января 2020, 02:39
Вышла на сцену сразу после "химии": Звезда "Голоса" скончалась от рака
03 февраля 2020, 11:54
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.