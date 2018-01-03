|
«Несмотря на все запреты»: почему торговля Украины с Россией выросла больше, чем с ЕС
03 января 2018, 14:09 • 250 • Украина
В 2017 году наблюдался рост товарооборота между Украиной и Россией. Об этом говорится в отчёте Национального банка Украины. В процентном соотношении он оказался больше, чем между Киевом и Брюсселем. Так, объём импорта российских товаров увеличился почти до 40%, а экспорт украинских — приблизился к отметке в 12%. При этом власти страны отказываются считать Москву партнёром, объясняя этот рост активностью бизнеса.
Reuters
Итоги прошлого года отразили рост товарооборота между Украиной и Россией. Причём в процентном соотношении он обогнал аналогичные показатели по торговле Украины с Евросоюзом.
Так, по данным Национального банка (НБУ), Украина с января по ноябрь 2017 года увеличила импорт российских товаров на 38,6% (до $6,3 млрд) по сравнению с тем же периодом в 2016 году, сообщает РИА Новости. Экспорт в Россию за те же месяцы возрос на 11,9% (до $3,06 млрд). В целом товарооборот между странами составил $9,36 млрд, увеличившись на 28,6%.
Более сдержанный рост наблюдался у Украины с ЕС. В частности, объём поставляемых страной товаров в Европу в 2017 году увеличился до 32,7% (до $12,8). Импорт евросоюзовской продукции вырос до $16,5 млрд (почти на 24%). Общий товарооборот достиг отметки в $29,3 млрд, повысившись на 27,6% по сравнению с позапрошлым годом.
Эксперты отмечают посредственные показатели на фоне действия зоны свободной торговли с Евросоюзом и торговый преференций для Украины.
Не партнёры
Между тем в Киеве отказываются признавать Россию партнёром. Как заявила ранее замминистра экономики Украины Наталия Микольская, с РФ просто поддерживаются торговые отношения.
«РФ к партнёрам отнести нельзя, она является страной, с которой мы торгуем», — рассказала Микольская в интервью «Европейской правде».
Увеличение же товарооборота между странами она списала на активность бизнес-кругов, которым выгодна торговля в Россией.
«Это можно объяснить следующим образом: страны-соседи, как правило, являются крупнейшими торговыми партнёрами. И увеличение нашего товарооборота с РФ говорит о двух вещах. О том, что как на рынке РФ являются товары, которые нужны в Украине, так и на рынке Украины есть товары, которые нужны в РФ. И бизнес всегда будет покупать то, что ему выгоднее в данный момент, и то, что он может купить по низкой цене с лучшими условиями поставки этого товара», — заявила Микольская.
При этом она посетовала, что из-за разрушения связей с Москвой украинской торговле был нанесён значительный урон. Так, по словам замминистра, страна ежегодно теряет «как минимум $1 млрд экспорта».
Противодействие Киева
Невыгодность нынешних отношений между Россией и Украиной отмечают и эксперты. По их мнению, Евросоюзу никогда не удастся компенсировать потери, которые понесла Украина от ограничения российского рынка.
«Отношения у нас с Россией сегодня не в пользу Украины. Потому что на самом деле мы имеем очень большой дефицит в торговле. Ну а то, что надо наши отношения каким-то образом стабилизировать, реструктурировать и создать новую модель торговых отношений между Россией и Украиной, как между равными странами — такие переговоры надо начать», — рассказал РИА Новости директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин.
Отметим, что в 2015 и 2016 годах в Киеве были подписаны два постановления — об отмене зоны свободной торговли (ЗСТ) с Россией в рамках СНГ и о введении эмбарго на некоторые российские товары. Они же в конце 2017 года были продлены. Отмену ЗТС пролонгировали на год, а эмбарго расширили и продлили до 2019 года.
Замена невозможна
Несмотря на это эксперты уверены, что торговля между российскими и украинскими компаниями будет продолжаться.
Он отметил, что все упования Киева на Европу упираются в квоты, выделенные Брюсселем.
«Ведь товарооборот с Европой — это больше сырьё и продукты питания. А из России идёт технологичная продукция, дизельное топливо, сжиженный газ для транспорта. К тому же между РФ и Украиной идёт взаимный оборот химической продукции», — пояснил эксперт.
Как рассказывал в июле источник RT в Министерстве экономики Украины, крупные европейские компании делают всё, чтобы не допустить на рынок ЕС украинских производителей.
«Крупные иностранные компании надавили на свои правительства и фактически заблокировали возможное увеличение экспорта с Украины в страны ЕС. Мы проводили переговоры на протяжении года, а результат оказался плачевным. Проблема заключается в том, что увеличивать квоты в дальнейшем будет ещё сложнее», — говорил он.
Подпишитесь на нас
250
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
28 декабря 2017, 23:24
|
30 декабря 2017, 22:39
|
30 декабря 2017, 12:54
|
01 января 2018, 15:28
|
01 января 2018, 16:54
|
02 января 2018, 20:24
|
27 декабря 2017, 18:09