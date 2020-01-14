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Несмотря на шантаж США: Три европейские страны подтвердили приверженность ядерной сделке с Ираном

14 января 2020, 20:24  •  72 • В мире
Сразу три европейские страны подтвердили приверженность ядерной сделке с Ираном. Несмотря на шантаж США и его выход из ядерной сделки, об этом заявили на днях ФРГ, Франция и Великобритания. Однако европейские политики обеспокоены тем, что правительство Ирана соблюдает не все договорённости.
Франция, Германия и Великобритания подтвердили свою приверженность ядерной сделке с Ираном. Однако европейских политиков беспокоит, что "Тегеран её не соблюдает". При этом представители стран подчёркивали, что Иран не должен иметь своё ядерное оружие. Они также "подтвердили свою неизменную приверженность сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".
Напомним, так называемая ядерная сделка была заключена с Ираном в 2015 году шестёркой стран: Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. Согласно документу, с Тегерана снимали санкции, но он в обмен соглашался на ограничения по своей ядерной программе. Однако, отметим, в мае прошлого года США самовольно в одностороннем порядке покинули договор и заявили о восстановлении санкций против Ирана.
После этого иранские власти заявляли о новом проценте по обогащению урана, вопреки известным пунктам соглашения. Кроме того, Иран сообщил о полученном от США сигнале об "ограниченной операции". Ранее представители властей страны давали европейским странам возможность для определения своих позиций в условиях, когда США в одностороннем порядке вышли из соглашения. В Тегеране подчеркивали: власти страны не позволят США манипулировать и сделают всё возможное для отстаивания собственных интересов.
Ещё в середине 2019 года Дональд Трамп заявлял, что новая ядерная сделка с Тегераном может быть заключена. Причём переговоры будут вестись "с кем угодно - хоть с президентом, хоть с аятоллой". Однако главным является одно условие - "у них никогда не будет ядерного оружия", заявил Трамп.

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