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Несмотря на пандемию: Киев и Донбасс начали обмен пленными
17 апреля 2020, 05:10 • 170 • В мире
В Донбассе начался обмен пленными с Киевом. Украинской стороне собираются передать 19 человек, взамен заберут 18. Процесс обмена осложняют пандемия и меры против коронавируса, долгое время переговоры были под вопросом.
На Донбассе начался обмен пленными утром в четверг, 16 апреля. Украине должны передать 19 человек, взамен Киев передаст 18 человек. Процедура проходит в районе КПП у Горловки. При обмене присутствуют представители ОБСЕ, аппарата омбудсмена ДНР, Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, сообщает РИА Новости.
Долгое время переговоры были под вопросом. Процесс обмена осложняется из-за пандемии и мер против коронавируса.
"Осложняет процесс наличие коронавируса. И это приводит к тому, что обмен, вероятно, будет проводиться не в одном месте, а в двух. Поскольку даже между двумя временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей есть внутренняя "антивирусная граница", пересечение между ними невозможно", - прокомментировал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Напомним, что первый обмен пленными между Украиной и Донбассом произошел 29 декабря 2019 года. Тогда Киев передал 124 человека, а ДНР и ЛНР отдали 76 человек.
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