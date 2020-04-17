Несмотря на пандемию: Киев и Донбасс начали обмен пленными

На Донбассе начался обмен пленными утром в четверг, 16 апреля. Украине должны передать 19 человек, взамен Киев передаст 18 человек. Процедура проходит в районе КПП у Горловки. При обмене присутствуют представители ОБСЕ, аппарата омбудсмена ДНР, Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, сообщает РИА Новости.

Долгое время переговоры были под вопросом. Процесс обмена осложняется из-за пандемии и мер против коронавируса.

"Осложняет процесс наличие коронавируса. И это приводит к тому, что обмен, вероятно, будет проводиться не в одном месте, а в двух. Поскольку даже между двумя временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей есть внутренняя "антивирусная граница", пересечение между ними невозможно", - прокомментировал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Напомним, что первый обмен пленными между Украиной и Донбассом произошел 29 декабря 2019 года. Тогда Киев передал 124 человека, а ДНР и ЛНР отдали 76 человек.