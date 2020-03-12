«Несмотря на острую ситуацию за пределами РФ»: Мишустин назвал минимальной угрозу распространения коронавируса в России

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, угроза распространения COVID-19 на территории страны сведена к минимуму, несмотря на неблагоприятную ситуацию за рубежом. Вместе с тем в Пекине заявили, что распространение коронавируса в Китае прошло свой пик. Как сообщили в госкомитете КНР по здравоохранению, за последнюю неделю в стране выявили лишь семь случаев заболевания, шесть из которых — ввозные. Кроме того, Пекин назвал «безнравственными и безответственными» обвинения Вашингтона в адрес Китая о неверных начальных действиях по пресечению вспышки коронавируса. При этом США объявили о введении запрета на въезд иностранцев из 26 стран Европы.

В России, несмотря на острую ситуацию за пределами страны, угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 сведена к минимуму. Об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Он также попросил граждан с пониманием отнестись к упреждающим мерам по борьбе с коронавирусом.

«В начале марта мы уже говорили о том, что при разработке федерального бюджета на 2021—2023 годы необходимо учитывать не только прежние риски, но также последствия вспышки коронавирусной инфекции, чтобы мы были готовы к различным вариантам развития», — добавил Мишустин.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможность отмены военного парада на Красной площади 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не рассматривается, подготовка продолжается. Ранее решение об отмене приуроченного к годовщине военного парада в Нур-Султане принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем в Китае заявляют о пройденном пике распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что в целом эпидемическая ситуация находится на относительно низком уровне.

«В настоящее время, за исключением Ухани, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения. За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть — ввозные», — сообщил официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

Вдобавок Пекин призвал Вашингтон «не спихивать» на КНР ответственность за пандемию COVID-19 и не врать об усилиях, прилагаемых китайскими властями и населением для борьбы с инфекцией. По его словам, такая позиция является «безнравственной и безответственной».

«Официальное лицо обвинило Китай в том, что из-за него США и международное сообщество потеряли ценное время для принятия мер. Однако мир уже признал удивительную скорость, находчивость и эффективность тех мер, которые принял Китай», — сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Таким образом он ответил на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о неверных действиях Китая по предотвращению вспышки коронавируса.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в мире приобрела характер пандемии. По данным ВОЗ, во всём мире зафиксировано свыше 124 тыс. подтверждённых случаев заболевания, из них более 80 тыс. в Китае. Число погибших превышает 4,6 тыс.

В этой связи Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что объявление о пандемии является призывом к действию для всех против общей угрозы.

«Вместе мы всё ещё можем изменить ход этой пандемии, но это означает решение проблемы бездействия. Я призываю каждое правительство активизировать свои усилия — сейчас», — сказал он.

Также на russian.rt.com Карта RT: в каких странах зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

Американское эмбарго

В пятницу, 13 марта, власти Соединённых Штатов вводят 30-дневный запрет на въезд из 26 стран Европы (государств Шенгенской зоны), за исключением Великобритании, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, речь идёт об иностранных гражданах, находившихся в странах Шенгенской зоны в последние 14 дней перед прибытием в Америку.

При этом ограничение не коснётся американцев, их ближайших родственников, лиц, имеющих статус постоянного законного проживания, и ряда других категорий, которые пройдут соответствующую проверку.

«Я уверен, продолжая принимать эти жёсткие меры, мы значительно снизим угрозу для наших граждан и в конечном итоге в скором времени победим этот вирус», — сказал Трамп.

Позднее он добавил, что запрет не касается поступающих из Европы товаров.

По словам главы Белого дома, Вашингтон принял «самые агрессивные и всеобъемлющие меры по борьбе с иностранным вирусом в современной истории». Он также подверг критике Европейский союз за то, что Брюссель не предпринял аналогичные меры предосторожности.

Вдобавок Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам пересмотреть поездки за границу из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По последним данным, в Соединённых Штатах зафиксировано более 1,2 тыс. случаев заражения, среди них сотрудник офиса сенатора от Демократической партии Марии Кантуэлл. Жертвами вируса стали 38 человек. К тому же в связи с распространением инфекции приостановлен регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в связи с обнаружением вируса у двух игроков команды «Юта Джаз». Как отмечают американские СМИ, несколько дней назад один из этих спортсменов легкомысленно относился к пандемии и ради шутки трогал все расставленные на послематчевой пресс-конференции микрофоны.

Rudy Gobert a few days ago poking fun at the Coronavirus panic. Today he tested positive for the coronavirus, per @ShamsCharaniapic.twitter.com/lckIRhhK1S — Reese Waters (@reesewaters) March 12, 2020

Также в ночь на 12 марта стало известно, что симптомы COVID-19 выявлены у двукратного обладателя премии «Оскар» за лучшую мужскую роль Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон.

В свою очередь, глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что на континенте принимаются все необходимые меры для сдерживания распространения коронавируса.

«После объявленного Дональдом Трампом запрета на поездки мы сегодня оценим эту ситуацию. Экономических потрясений следует избегать», — написал он в Twitter.

Отметим, что наиболее пострадавшей страной Европы от распространения коронавирусной инфекции COVID-19 является Италия. Там зафиксировано более 12 тыс. подтверждённых случаев заболевания. При этом погибли 827 человек. В качестве мер по борьбе премьер-министр Джузеппе Конте вслед за введением карантина по всей стране и запретом общественных и спортивных мероприятий объявил о временном закрытии всех учреждений торговли, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

На страницу галереи

RT побеседовал с жительницей Рима Ириной Осиповой, которая рассказала о ситуации в городе после введения новых мер безопасности. По её словам, общественный транспорт пока работает, хотя и его работу могут приостановить, это, в частности, предлагает губернатор Ломбардии.

«Магазины открыты, но закрываются рано, и в них часто очереди по вечерам. Люди стоят на улице в надежде попасть внутрь. Вчера я попыталась попасть в один такой магазин, но была большая очередь, и я отказалась от этой идеи. Очереди есть даже в магазинах, которые далеко от центра. В Риме нет проблем с продуктами, но на севере страны был хаос», — добавила она.