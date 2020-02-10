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«Несмотря на оказываемое давление»: в России уверены в успешном завершении строительства «Северного потока — 2»

10 февраля 2020, 19:09  •  55 • В России
Москва достроит газопровод «Северный поток — 2», несмотря на санкционное давление со стороны США. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин. Он отметил, что прежняя критика Запада в отношении строящейся топливной магистрали потеряла смысл после заключения транзитного соглашения по газу между Москвой и Киевом. В свою очередь, министр энергетики Александр Новак подчеркнул, что газопровод будет достроен «вопреки беспрецедентному заявлению ряда стран». По его словам, это максимально выгодный проект как для России, так и для европейских потребителей. Тем временем сообщается, что из порта Находка вышло российское судно-трубоукладчик, с помощью которого можно достроить «Северный поток — 2».
 
© flot.gazprom.ru
 

В российском МИД вновь подтвердили, что строительство газопровода доведут до конца даже в условиях санкционного давления. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Панкин.

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — цитирует дипломата РИА Новости.

Панкин подчеркнул, что западным государствам пора отказаться от санкционных мер в отношении газопровода, поскольку договорённостям Москвы и Киева по транзиту газа ничто не угрожает.

Как указал дипломат, Евросоюз и США ранее использовали в своей риторике тезисы о необходимости блокировать новые российские газовые проекты ради сохранения украинского транзита. Вместе с тем, полагает Панкин, на фоне компромиссных договорённостей России и Украины аргумент о транзите больше не имеет смысла.

«Россия на деле подтвердила заинтересованность в максимальной диверсификации газоэкспортных маршрутов, что объективно повысило уровень энергобезопасности в Европе. Поэтому дальнейший «санкционный зуд» в этой связи уже пора бы и прекратить», — заключил дипломат.

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак подчеркнул, что газопровод будет достроен, несмотря на сопротивление США.

«Северный поток — 2» — максимально прозрачный, предсказуемый и выгодный проект как для нашей страны, так и для европейских потребителей: Российской Федерации газопровод позволит оптимизировать поставки газа, а странам Северной и Центральной Европы — повысить энергобезопасность, получая топливо напрямую из России, что гарантирует стабильность, весьма конкурентную стоимость и минимальное количество посредников. И вопреки беспрецедентному сопротивлению ряда стран, в первую очередь США, газопровод будет достроен», — отметил Новак. Его слова приводит журнал «Энергетическая политика».

Один из вариантов

Тем временем, по данным портала Vesselfinder, российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может быть использовано для завершения строительства «Северного потока — 2», вышло из порта Находка и направилось в Сингапур.

Сообщается, что «Академик Черский» стоял в порту Находка в октябре 2019 года, а в Сингапур судно должно прибыть 22 февраля.

Отметим, что с 2016 года судно находится в эксплуатационном управлении компании «Газпром флот». Изначально судно было разработано по заказу компании Sea Trucks Group Limited усилиями проектировщиков норвежской фирмы Vik-Sandvik.

После приобретения корабля в мае 2016 года зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что компания «построила судно для ведения трубоукладочных работ и работ на шельфе».

В конце 2019 года министр энергетики Александр Новак называл «Академика Черского» одним из вариантов для окончания строительства трубопровода «Северный поток — 2».

Тогда министр уточнил, что для начала работ «потребуется некоторое время на доподготовку».

  • Reuters
  • © Stine Jacobsen

Напомним, «Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, протянувшиеся от побережья России в Балтийском море до Германии. К настоящему времени проложено более 2300 км газовой магистрали из запланированных 2460 км, что составляет примерно 93%.

В конце декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на новый финансовый год, в состав которого вошли санкции против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

На фоне этих событий швейцарская компания Allseas, которая вела укладку труб «Северного потока — 2», свернула работу, заявив, что не планирует возвращаться к постройке этой магистрали.

При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер в начале января заявил, что у России нет технологических препятствий для завершения строительства «Северного потока — 2».

«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток — 2» будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».

Впоследствии в немецком издании Handelsblatt появилась информация, что США могут ввести дополнительные санкции в том случае, если Россия попытается самостоятельно завершить проект. По данным газеты, ограничительные меры могут затронуть компании, которые будут принимать газ через магистраль.

Как рассказал в беседе с RT председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, в распоряжении России находятся два судна, способных выполнять работы по «Северному потоку — 2»: «Фортуна» и «Академик Черский».

«При этом «Фортуна» не имеет системы динамического позиционирования — это достаточно сложная система, а судно «Академик Черский» такую систему имеет. Поэтому с точки зрения его доработки для возможности укладки этих труб подходит «Академик Черский» больше», — отметил парламентарий.

Как полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, именно «Академик Черский» будет использован для завершения строительства «Северного потока — 2».

«Скорее всего, действительно избран вариант, что мы будем достраивать своими судами и как минимум два наших судна будут участвовать — это, видимо, «Академик Черский», который наиболее технически подходящий для подобных работ, и трубоукладочная баржа «Фортуна», которая уже находится в немецком порту. Она в своё время была в Балтийском море и как раз прокладывала российский участок «Северного потока — 2» в российской акватории», — рассказал Юшков.

По его словам, корабль «Академик Черский» могли направить в Сингапур для технической модернизации, а после этого судно направится к месту постройки «Северного потока — 2», чтобы приступить к работе весной в условиях меньших требований по части безопасности на последних участках газовой магистрали.

«Сейчас там обязательное требование — это система так называемого динамического позиционирования, она есть у «Академика Черского», но её нет у «Фортуны». В спокойные дни, в весенне-летний период, когда меньше штормов, я думаю, основной план — договориться с датчанами, чтобы те снизили требования, чтобы «Фортуна» тоже могла работать, чтобы как можно быстрее достроить это и в конце 2020 года — начале 2021 года ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2», — полагает эксперт.

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В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин также обратил внимание на технические параметры российских кораблей, которые могут заняться завершением работ по «Северному потоку — 2». По его словам, существует несколько путей дальнейшего развития событий.

«Есть вариант — оборудовать «Академика», есть вариант — использовать «Фортуну», которая находится в Балтийском море, и с помощью кораблей, имеющих систему динамического позиционирования, как раз обеспечивать точность прохождения маршрута «Фортуны», — сказал Пикин в беседе с RT.

По его мнению, ключевую роль играют не сроки, а то, что процесс всё же удастся завершить.

«Всё-таки там не такой объём остался — 160 км всего. Поэтому я думаю, что это вопрос времени, причём весьма незначительного времени», — заключил эксперт.

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