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«Несмотря на мутации»: в РФПИ заявили об эффективности «Спутника V» против новой разновидности коронавируса

21 декабря 2020, 22:55  •  63 • В России
Российская вакцина «Спутник V» эффективна против новой разновидности коронавируса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным, приуроченной к подписанию меморандума о сотрудничестве между центром имени Гамалеи и компанией AstraZeneca. В свою очередь, глава центра Александр Гинцбург рассказал о старте совместных клинических испытаний комбинации «Спутника V» и вакцины AstraZeneca, которые должны повысить эффективность препаратов.
 
РИА Новости © Кирилл Брага
 

Вакцина «Спутник V» эффективна против новой разновидности коронавируса. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. 

«Он также эффективен против неё, как и против существующих штаммов, и «Спутник V» уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке», — отметил Дмитриев.

Конференция была приурочена к подписания меморандума о намерениях в области профилактики новой коронавирусной инфекции между Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, компанией AstraZeneca, Российским фондом прямых инвестиций и компанией «Р-Фарм».

В ходе мероприятия глава центра Гамалеи Александр Гинцбург объявил о старте совместных клинических испытаний комбинации «Спутника V» и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Он отметил, что компонент российского препарата, показавшего промежуточную эффективность более чем в 91,4%, может усилить иммунный ответ у вакцинируемых AZD1222, чью среднюю эффективность оценили в 70,4%.

Схожее мнение в разговоре с RT высказал главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

«У нас две главные цели. Первая — дать специалистам из сферы здравоохранения, врачам и медсёстрам возможность использовать любую из двух вакцин как для первой инъекции, так и для второй, чтобы было проще. В противном случае им необходимо знать, какая вакцина использовалась в первый раз. А так применение вакцин значительно упрощается. Вторая цель — по возможности повысить эффективность. Совместив две вакцины, можно достичь ещё большей эффективности за счёт повышения стимуляции иммунной системы», — рассказал он.

  • Паскаль Сорио

Гинцбург также рассказал о ходе испытаний «Спутника V», отметив, что среди 30 тыс. добровольцев из Москвы, получивших вакцину, ни один не заболел COVID-19. Он также рассказал, что совместные испытания вакцин от коронавируса «Спутник V» и компании AstraZeneca начнутся в ближайшее время.

Владимир Путин в ходе видеоконференции поделился наблюдениями о действии «Спутника V» и рассказал о случаях в его окружении.

«Вокруг меня несколько случаев, когда люди в равных условиях сталкиваются с вирусом. Уже провакцинированные — один заболевает, но в легкой форме, а второй не заболевает вообще», — сказал он.

По словам президента, это говорит о том, что вакцина «работает, защищает человека».

Вместе с тем, в РФПИ сообщили, что Белоруссия стала первым зарубежным государством, выдавшим регистрационное удостоверение российской вакцине «Спутник V». Помимо этого, в фонде объявили о начале производства этой вакцины в Казахстане, отметив, что оно было налажено в рекордно короткие сроки.

Позже в эфире телеканала «Россия 1» Кирилл Дмитриев добавил, что «Спутник V» будет эффективен как против «британской» мутации SARS-CoV-2, так и против других мутаций.

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«Это основано на наших дискуссиях с Институтом Гамалеи. Мы видели, что предыдущие модификации, то, что называется S-белок — это, фактически, белок, который кодирует шип коронавируса, — «Спутник» справлялся с ними очень хорошо и качественно. Поэтому предварительный анализ подтверждает, что «Спутник V» будет эффективен и с этой мутацией, и с другими мутациями», — сказал Дмитриев.

В разговоре с RT глава РФПИ обратил внимание, что те, кто критикует российскую вакцину, порой делают это в силу незнания всех фактов. При этом самая «воинствующая» критика, по его словам, бывает обусловлена конкуренцией и геополитическими причинами.

«Также мы слышали критику с вопросами насчёт третьей фазы испытаний. Мы видели, что другие производители вакцин также регистрировали её для экстренного применения ещё до окончания испытаний третьей фазы — точно так же, как и в России. Для препаратов компаний Moderna и Pfizer третья фаза испытаний официально завершается в 2022 и 2023 годах соответственно», — напомнил он.

  • Кирилл Дмитриев
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По словам Дмитриева, партнёрство с AstraZeneca — ещё один факт, который сложно игнорировать. Глава РФПИ подчеркнул, что информационные нападки на разработанный в России препарат «крайне неэтичны и совершенно неуместны». Он также напомнил, что Россия не выступает с критикой других вакцин и не пытается на международном уровне их дискредитировать.

«Люди, совершающие нападки на Россию и её вакцину, понимают, что во многих отношениях потерпели неудачу, поскольку осведомлённость о вакцине «Спутник V» во многих странах составляет около 75%. Реальность такова, что большинство стран мира видят «Спутник V» в качестве одного из решений вопроса вакцинации и определённо поддерживают российский подход, который заключается в научной обоснованности и отсутствии политизированности», — заключил он.

Ситуация с COVID-19 в России

В России за последние сутки было зарегистрировано 29 350 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время от заболевания вылечились 19 705 человек, 493 пациента скончались. 

Наибольшее число новых случаев отмечено в Москве (7797), Санкт-Петербурге (3752) и Московской области (1523).

Согласно данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие 24 часа в Москве было госпитализировано 1585 пациентов с COVID-19.

«На ИВЛ в больницах Москвы находится 487 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, российские медики уже провели более 86,3 млн тестов на выявление COVID-19, из них 437 тыс. исследований — за последние сутки. По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остается около 629,9 тыс. человек.

Общее число выявленных в стране случаев коронавируса достигло 2 877 727, за время пандемии выздоровели 2 295 362 пациента, 51 351 человек умер.

Тем временем в Москве с 21 декабря открылась запись на вакцинацию для новых категорий граждан: сделать прививку теперь смогут работники транспорта, сферы энергетики, промышленности и сотрудники СМИ.

Вакцинироваться препаратом «Спутник V» в столице также могут медицинские работники, педагоги, сотрудники социальных служб, МФЦ, сферы культуры, отрасли торговли и услуг.

В Роспотребнадзоре напомнили, что после прививки от COVID-19 необходимо соблюдать ряд правил и избегать различных стрессов для организма.

«После вакцинации от новой коронавирусной инфекции следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

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Вместе с тем Александр Гинцбург сообщил, что россияне в возрасте старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса после Нового года. В интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия специалист отметил, что исследования на этой возрастной группе близки к завершению.

«Я думаю, что до Нового года заканчиваются сейчас исследования на возрастных группах 60 и больше и сразу после Нового года официально в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V» будет внесено разрешение использовать её от 18 лет и без ограничения возраста», — разъяснил он.

На данный момент, напомнил Гинцбург, прививаться могут люди от 18 до 60 лет.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко высказал мнение, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране должна стабилизироваться весной 2021 года. Министр пояснил, что это во многом будет зависеть от формирования иммунитета у россиян.

«Напрямую всё зависит от скорости формирования популяционного иммунитета. В весенний период мы уже должны заходить со значительно меньшей заболеваемостью, но и со стабилизацией ситуации», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил, что в 2020 году в стране не предполагается проведения массовых гуляний в новогодние праздники. Большинство россиян проведут новогодние каникулы дома, что позволит сдержать распространение инфекции, отметил он.

«Вот я вспоминаю прошлый Новый год, весь Охотный Ряд, начиная от Большого театра и до Пушкина по Тверской, был закрытый, там одновременно находились по меньшей мере сотня тысяч людей это точно. А в этом году все будут больше по домам, пообщаются друг с другом, это укрепит во многом наши семьи и сдержит эпидемический процесс», — рассказал Онищенко РИА Новости.

Днём ранее депутат назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве управляемой и напомнил о необходимости соблюдения принятых ограничительных мер.

«Самое главное, на чём бы я хотел остановиться, — это то, что нам сегодня нужно активно включаться в прививочную кампанию. Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать эпидемический процесс, а уже управлять им», — пояснил академик.

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