Несмотря на митинги несогласных: В Харькове проспекту вернули имя Жукова

В Харькове одной из улиц вернули историческое название. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Vgorode, такое решение приняли на городском совете. За изменение названия проголосовали 62 депутата, а против - лишь восемь. До этого проспект носил название в честь Петра Григоренко, теперь же ему вернули имя маршала Георгия Жукова.

Напомним, что проспект переименовали в 2016 году - в соответствии с кампанией по декоммунизации. Тогда ему дали имя Петра Григоренко - военачальника, который защищал депортированные народы. Летом 2019 года горсовет Харькова уже пытался вернуть проспекту имя маршала Жукова, однако тогда этому помещал суд. В апелляции подтвердили, что вернуть имя Жукова проспекту незаконно.

"Правда, в прошлом году депутаты уже принимали такое решение, и две судебные инстанции подтвердили невозможность возвращения проспекта Жукова. Посмотрим, чего стоит решение Горсовета на этот раз", - прокомментировали в Telegram-канале "Зрада чи Перемога".