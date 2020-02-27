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Несмотря на митинги несогласных: В Харькове проспекту вернули имя Жукова
27 февраля 2020, 11:39 • 77 • В мире
В Харькове одному из проспектов вернули историческое название. Теперь проспект снова будет называться именем маршала Георгия Жукова. За проголосовали 62 депутата и лишь восемь высказались против. Решение приняли, несмотря на митинги несогласных.
В Харькове одной из улиц вернули историческое название. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Vgorode, такое решение приняли на городском совете. За изменение названия проголосовали 62 депутата, а против - лишь восемь. До этого проспект носил название в честь Петра Григоренко, теперь же ему вернули имя маршала Георгия Жукова.
Напомним, что проспект переименовали в 2016 году - в соответствии с кампанией по декоммунизации. Тогда ему дали имя Петра Григоренко - военачальника, который защищал депортированные народы. Летом 2019 года горсовет Харькова уже пытался вернуть проспекту имя маршала Жукова, однако тогда этому помещал суд. В апелляции подтвердили, что вернуть имя Жукова проспекту незаконно.
"Правда, в прошлом году депутаты уже принимали такое решение, и две судебные инстанции подтвердили невозможность возвращения проспекта Жукова. Посмотрим, чего стоит решение Горсовета на этот раз", - прокомментировали в Telegram-канале "Зрада чи Перемога".
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