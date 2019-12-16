Несмешной анекдот

«Триумфатором» парижского саммита канцлер Ангела Меркель провозгласила президента Владимира Путина. Наверное, так и есть: в войне с Украиной, на которую Россия не явилась, она тем не менее одержала победу. Владимира Зеленского принудили принципиально изменить конституцию, «имплементировав» «формулу Штайнмайера». Таким образом, Украина из унитарной страны превращается в федерацию с широкими полномочиями регионов. В Киеве убеждены, что дело идёт к распаду страны. Однако же всё не так однозначно.

О том, насколько хорошо или плохо закончились для нашей страны переговоры в Париже, можно судить по анекдоту с показом сериала «Слуга народа» на канале ТНТ. На прошлой неделе, во вторник, поздно вечером показали его анонс, хотя раньше в программе «Слугу» не заявляли. В среду в прайм-тайм показали три серии сразу. Но тем же вечером сериал больше не анонсировали. Соответственно на этом показ и закончился. Едва ли ТНТ приобретал свои копии у шведов (говорят, через третьих лиц), чтобы положить их на полку. Стало быть, руководству телекомпании могли дать сигнал, что «уже можно». И вроде бы многим показалось, что можно. А оказалось – нельзя. Во Владивостоке сериал стали показывать безо всякой редакции. А показав, «прозрели». В итоге центральная часть страны смотрела «Слугу народа» уже без шутки про Путина и его часы. По сюжету персонаж Зеленского – Голобородько переспрашивает у помощника, предлагающего ему выбрать часы, носит ли Путин Hublot. Сочетание слов на слух (а Голобородько произнёс «хубло»), по всей видимости, кого-то «царапнуло». А потом и привело к снятию сериала. ТНТ очень сильно подставился, сунувшись поперёд батьки в пекло. Смелости и задорных анонсов телеканалу хватило на три политически отцензурированных серии.

Темур Козаев

Порошенко и «очко Овертона»

А вот ещё один маркер. В Мурманске задержали террориста из запрещённого в России «Правого сектора**»*, готовившего теракт у здания местной администрации. Раньше российские правоохранители старательно делали вид, что украинских террористов у нас нет и не может быть. Инцидент с «керченским стрелком» преподносили как эксцесс одиночки, хотя многочисленные свидетели божились, что стрельба велась одновременно с нескольких точек, стало быть, действовала целая группа. Между тем «украинская прокуратура Крыма» по горячим следам объявила, что в теракте участвовали несколько человек, а сам инцидент был «аттентатом» – терактом «украинского подполья». Уклонялись и от беспристрастного рассказа о том, что же всё-таки (и кого) нашли при обысках в украинской библиотеке в Москве. И за что, собственно, директрису отправили за решётку? И при чём здесь украинские экстремисты из того же запрещённого «Правого сектора»? Таким образом, именно после встречи в Париже у нас наконец признали, что на территории России действуют украинские террористы. А при Порошенко такого не было. Вот и думайте: договорились Москва и Киев или как?

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Если о чём-то и договорились Киев, с одной стороны, и Москва с Берлином и Парижем – с другой, так лишь о том, что Пётр Порошенко должен сесть за решётку. Так что недаром пятый президент Украины последний месяц только тем и занимается, что переписывает своё немалое имущество на детей и родственников да обналичивает свои банковские счета в Киеве и отправляет мешки купюр за рубеж на частных самолётах. До следующей встречи в «нормандском формате» Зеленский должен разобраться со своим предшественником и его соратниками, заявил украинский экономист Дмитрий Джангиров, так что времени у Порошенко осталось всего ничего. «Открылось «окно Овертона», у Зеленского есть четыре месяца на разгром Порошенко, – указал эксперт. – И Порошенко чувствует, к чему всё идёт, «очком Овертона» и переписал весь свой аграрный бизнес на сына». Как сообщил юрист Андрей Порт­нов (бывший замглавы президентской администрации времён Януковича), Госбюро расследований Украины возбудило новое уголовное производство против Порошенко по факту совершённой им государственной измены.

Окружение Зеленского гадало, чего ради он потащил с собой в Париж главу МВД Авакова. Сходились во мнении, что Авакова увезли из Киева нарочно, чтобы он, во-первых, сам сообщил своим подручным головорезам из «Национального корпуса», что никакой «зрады» (предательства) в Париже не произошло. А во-вторых, чтобы он, оставаясь в Киеве, не поддался искушению перехватить власть у Зеленского. Такой шанс у Авакова был, ибо его и Билецкого «Нацкорпус» оказался самой представительной силой в рядах протестующих у президентской администрации. И вооружены головорезы Авакова были ничуть не хуже, чем охранявшие здание администрации полицейские. Но оказалось, что с появлением Авакова в Париже всё не так однозначно. Как прояснила киевский юрист Татьяна Монтян, главу МВД Украины на переговоры привезли нарочно «для получения им чёткого сигнала от президента Франции Макрона о том, что «шатать» Зеленского и его «слуг» не следует». Таким образом, для Зеленского итоги парижского саммита более чем очевидны. Во-первых, он получил отмашку от своего высокого покровителя – Макрона (кстати, первым из западных лидеров принявшего Зеленского ещё летом) на расправу с Порошенко. Во-вторых, Авакову, полгода не решавшемуся ни оказать поддержку Зеленскому, ни принять сторону его непримиримых оппонентов в лице Порошенко и компании, чётко указали, кто его новый хозяин. Таким образом, нейтрализована организованная часть украинских националистов, которых Зеленский смертельно боялся, а Аваков курировал и буквально кормил с руки.

В общем, в Париж Зеленский отправлялся этаким «министром без портфеля», политическим карликом, публично оплёванным националистами и прежней властью майданщиков, а в Киев вернулся полноценным президентом Украины. Признанный де-факто равным даже Кремлём, так и не признавшим его де-юре. И нынче смять Зеленского руки коротки что у Порошенко, что у бандеровцев. Но это, пожалуй, единственный позитивный для Зеленского итог поездки во Францию. О поставках газа с Россией президент Украины так и не договорился. Хотя Кремль пошёл на серьёзные уступки. По данным нашей редакции, украинской стороне предложили газовый контракт на 5 лет (хотя официально это предложение не озвучивалось). Киев, правда, рассчитывал не на 5, а на 10. А «Газпром» изначально вообще предлагал продлить контракт на год и не больше. В итоге Зеленский не сказал ни да ни нет. И есть риск, что заманчивое предложение ему могут больше не повторить. Критическую ситуацию с украинским транзитом российского газа в Европу так или иначе разрулят – даром, что ли, Зеленского увещевали в Париже Меркель с Макроном?! Но для Москвы «слуга народа» так и не стал «своим», как, например, Юлия Тимошенко 10 лет назад при подписании газового контракта. И напрасно Зеленский не принимает это обстоятельство в расчёт.

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«Мы так не договаривались!»

И ещё о последствиях парижского саммита – не столь явных, но весьма ощутимых как для Москвы, так и для Киева. Несмотря на то что украинскую тему на самом верху теперь полноценно курирует не Владислав Сурков, а Михаил Бабич, в Париж поехал именно Сурков. И этому имеется объяснение. Дело в том, что для Бабича единственным полноценным переговорщиком с Украиной остаётся Виктор Медведчук – неформальный лидер второй по могуществу фракции в Раде. А вовсе не представители «команды Зе». Но у Зеленского не признают Медведчука главным переговорщиком с Москвой. Накануне парижского саммита киевские силовики показательно провели обыски в офисах «Оппозиционной платформы – За жизнь», тем самым указав, что Медведчук в роли посредника для них неприемлем. Подготовкой к парижскому саммиту у Зеленского занимался его помощник Андрей Ермак, курирующий, по сути, весь внешнеполитический блок и конкурирующий на этой стезе с главой МИДа Пристайко. Ермак, пообщавшись с нынешними кураторами «украинской повестки» в Кремле Козаком и Бабичем, видимо, уяснил для себя, что ловить с ними нечего. Оставался, впрочем, Сурков – не вполне отставленный от решения украинских вопросов, но уже не такой всемогущий, как раньше. Поскольку к «нормандскому формату» помощник президента России имел самое непосредственное отношение, Ермак продолжил тесно общаться с Сурковым. Месяц назад этот секрет Полишинеля стал известен и в Киеве – и «Украинская правда» разразилась «сенсацией»: Ермак ведёт переговоры с Сурковым в рамках «нормандского формата»! Похоже на то, что стороны в итоге как-то договорились. Но, договариваясь о чём-то с киевскими властями, важно не забывать главное – договариваться-то с ними можно и нужно, но вот договориться едва ли возможно. «Украинские партнёры» известны своей привычкой «кидать» даже тех, кто сильнее (и в этом не раз убеждались и в Вашингтоне, и в Москве).

Андрей ГОЛОВАЧЁВ, писатель и публицист (Украина): – В чём заключался смысл встречи, если все стороны заранее знали, что ни о чём невозможно договориться? Ответ очевидный: нужно было выиграть время. Прямая аналогия с Мюнхенскими соглашениями 1938 года. Да­ладье и Чемберлен понимали, что война неизбежна. Давая добро на аннексию Судетов, оба политика пытались лишь выиграть время, чтобы подготовиться к войне. Даладье, возвратившись в Париж и встретив там ликующие толпы французов, сказал своему сыну: «На­ивные, они не понимают, что война неизбежна, не позднее чем через год». Так и случилось! И Чемберлен в Лондоне провозгласил: «Я принёс вам мир» лишь потому, что Англия не была готова к войне. Но для чего нужно время Меркель, Макрону, Путину и Зеленскому? Меркель – закончить строительство «Северного потока – 2», ведь в Берлине уверены, что война между Россией и Украиной неизбежна, и хотят обезопасить себя от украинского транзита. Для Макрона саммит – попытка отвести внимание от «жёлтых» протестов. Путину нужна пауза, чтобы закончить строительство «СП-2», получить контроль над Белоруссией, нейтрализовать Молдавию и милитаризировать Крым. А цель – блицвой­на с Украиной и образование Новороссии по её итогам. Для Зеленского же выигрыш времени нужен для проведения реформ в ходе подготовки к войне. Цинизм? Конечно! Но вся международная дипломатия построена на цинизме и лицемерии. Таковы правила игры. Через год масштабные боевые действия в Донбассе возобновятся.

Так вот, в Париже у договорившихся как бы сторон что-то определённо пошло не так. То ли в вопросе о передаче границы до выборов, то ли по какой-то иной проблематике – не суть. Но в интервью киевскому издателю Дмитрию Гордону Аваков поведал, как якобы «на саммите Сурков истерил, потеряв лицо». «У господина Суркова, – уверял министр, – сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: «Мы так не договаривались!» Добро бы в Москве не обратили внимания на злобствующего майданщика. Но, увы, обратили. Да ещё и растиражировали усилиями ТАСС. Сурков призвал не верить «фантазиям пьяного Авакова», сообщило агентство, процитировав самого помощника: «Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он даёт характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его – цитирую – «близко не подпустили» к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров «нормандской четвёрки». «Померольчик», по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да ещё к тому же и пьяного». Но к чему тогда столько внимания к персоне «пьяного» министра и к его словам? Определённо Аваков брякнул что-то не то! Но и сказал-то он всего ничего. Что у Суркова «сдали нервы» и он «психанул», что, мол, «так не договаривались». А как договаривались? Нам-то, понятно, о том не расскажут, но понятно же, что как-то «не так»! «Кинули» нашего переговорщика его «украинские партнёры» – могло ли быть иначе? И не по той ли причине от переговоров с Ермаком уклонились Козак и Бабич?

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Примечательна и следующая деталь. После того как нелицеприятный инцидент с Сурковым попал, что называется, в публичную плоскость, в заочную полемику включился директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, считающийся приближённым к Суркову. «Аваков врёт, говоря об инциденте на переговорах между Сурковым и Ермаком, – объявил не присутствовавший лично на саммите Чеснаков. – Сурков действительно отказался обсуждать изменения в ранее согласованном сторонами проекте коммюнике. Это касалось абзаца о предоставлении Украиной Донбассу особого статуса на постоянной основе. Украинцы пытались отказаться от этого обязательства. Тогда помощник президента РФ заявил, что российская сторона при­остановит участие в переговорах, если данный пункт будет нарушен. Это был фактически ультиматум. И он сработал». Отставим в сторону прочие объяснения эксперта, но тем не менее отметим ещё одну его фразу: «Ермак врёт и юлит на переговорах не меньше, а даже больше, чем его предшественники». Вот ведь какое, однако, расстройство!

Донбасс – новый украинский Крым

А дальше Зеленскому предстоит закрепить в конституции и «особый статус» Донбасса, причём не на временной основе, а на постоянной, и «формулу Штайнмайера», имплементация которой, по сути, запускает механизм дезинтеграции Украины. «Особый статус», впрочем, палка о двух концах. С одной стороны, Киев, закрепляя самые широкие полномочия Донбасса в основном законе, как бы не может пойти на попятную – как уже было с конституцией Автономной республики Крым. И, таким образом, Донбасс как бы прикрывают от возможной зачистки по мотивам нормандских договорённостей. Крыму тоже много чего обещали до 1995 года, но, низвергнув законно избранного президента Мешкова, в Киеве всё «переиграли», и уже в 1996 году от широчайших полномочий автономии остался пшик. С Донбассом подобное не пройдёт. Но дело-то в том, что своё будущее народные республики связывали отнюдь не с Украиной, а с Россией. И хотя сегодня в Москве убеждают, что протесты 2014 года были вызваны якобы не стремлением Донецка и Луганска сбежать с Украины, а лишь попыткой скорректировать её постмайданный политический курс, все понимают, что на пророссийских устремлениях жителей народных республик, по сути, ставится жирный крест.

Впрочем, всё не так уж печально. По сути, Донбассу предлагается стать этаким Крымом в новой украинской реальности, островом политической нестабильности. Ополченцы в Верховной раде, пересмотр языковых норм в пользу русского, памятники Мотороле и Гиви в Донецке в противовес памятникам Бандере во Львове и в Тернополе, а главное, никакого НАТО на Украине и никаких «европейских» перспектив. Очевидно и то, что вслед за Донбассом широких полномочий потребуют от Киева и другие субъекты, тем паче что в Харькове, Одессе и Запорожье соответствующее местное законодательство было принято ещё в 2015 году. Дело за малым – запустить процесс дезинтеграции. В сериале «Слуга народа» тем всё, кстати, и закончилось – Украина распалась на два десятка незалежных государств.

А сегодня Зеленский воплощает комедийный сценарий в реальность. Закрепить «особый статус» Донбасса Зеленский обязался до нового года.

А вот как выйдет на самом деле, сказать пока сложно. За шесть лет в народных респуб­ликах появилась иная элита, никак не ориентированная на Киев. Даже при всём её неявном соглашательстве полноценная реинтеграция мнится невыполнимой. Зато Донецк и Луганск расширят пределы народных респуб­лик до областных границ, заполучив безо всякой вой­ны подконт­рольные Киеву территории. Расчёт Москвы, очевидно, строится на уверенности в том, что украинский государственный проект так или иначе окажется недолговечным. Судя по свежим заголовкам в американской и британской прессе, основания для такого расчёта имеются самые веские. Ну а досужие камлания, что-де в Донбассе России не забудут того, что она их «бросила»… Забыли же об этом в Крыму! А «слив» Крыма Ельциным был, отметим, намного болезненнее.

Похоже на то, что в Париже хорошо знакомые друг с другом игроки в преферанс, расписав пульку, выиграли в итоге по мелочи, понеся при этом и незначительные потери. Меркель и Макрон почти «вышли в ноль», Путин немного выиграл, а Зеленский немного проиграл. Но расплатиться за всех предстоит не садившемуся играть Донбассу.