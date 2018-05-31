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Несмертельный номер
31 мая 2018, 01:09 • 53 • Карикатуры
Резонансное "убийство" журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой украинских спецслужб. В международных организациях осудили действия Киева и потребовали объяснений.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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