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Несмертельный номер

31 мая 2018, 01:09  •  53 • Карикатуры

Резонансное "убийство" журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой украинских спецслужб. В международных организациях осудили действия Киева и потребовали объяснений.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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