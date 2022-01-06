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Неслыханная вульгарность: Макрон оскорбил граждан Франции обещанием "достать" непривитых
06 января 2022, 18:15 • 170 • Политика
Макрон оскорбил граждан Франции обещанием "достать" всех непривитых. Граждане страны и политики шокированы высказыванием. "Неслыханная вульгарность и насилие", - прокомментировала лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Президент Франции Эммануэль Макрон грубо оскорбил граждан страны, непривитых от коронавирусной инфекции COVID-19. Все политические силы Франции выступили с осуждением главы государства.
В ходе своей речи, посвящённой вакцинации в стране, Макрон пообещал "достать" непривитых от COVID-19 граждан. При этом он использовал глагол "emmerder", который имеет очень грубый, вульгарный оттенок.
По опросу компании Elabe, более 50% французов шокированы этим высказыванием. Политические силы страны также не остались в стороне. Все, от крайне левых до крайне правых, осудили Макрона.
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен охарактеризовала эти слова как "неслыханную вульгарность и насилие". Кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс заявила, что возмущена, поскольку президент не должен делить французов на "хороших" и "плохих". А кандидат-коммунист Фабьен Русселье счёл заявления Макрона "недостойными и безответственными".
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