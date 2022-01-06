Неслыханная вульгарность: Макрон оскорбил граждан Франции обещанием "достать" непривитых

Макрон оскорбил граждан Франции обещанием "достать" всех непривитых. Граждане страны и политики шокированы высказыванием. "Неслыханная вульгарность и насилие", - прокомментировала лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Президент Франции Эммануэль Макрон грубо оскорбил граждан страны, непривитых от коронавирусной инфекции COVID-19. Все политические силы Франции выступили с осуждением главы государства.

В ходе своей речи, посвящённой вакцинации в стране, Макрон пообещал "достать" непривитых от COVID-19 граждан. При этом он использовал глагол "emmerder", который имеет очень грубый, вульгарный оттенок.

По опросу компании Elabe, более 50% французов шокированы этим высказыванием. Политические силы страны также не остались в стороне. Все, от крайне левых до крайне правых, осудили Макрона.

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен охарактеризовала эти слова как "неслыханную вульгарность и насилие". Кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс заявила, что возмущена, поскольку президент не должен делить французов на "хороших" и "плохих". А кандидат-коммунист Фабьен Русселье счёл заявления Макрона "недостойными и безответственными".