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Неслучайная оговорка? Британцы "огорчили" украинцев, назвав Крым российским

29 ноября 2019, 16:09  •  42 • В мире
Украинцев снова "обидело" признание Крыма российским. На этот раз оно появилось в британском журнале Survival. Журналисты назвали российским Севастополь. Украинское посольство пожаловалось, что "крайне разочаровано". "Никогда такого не было - и вот опять", - посмеялись в Рунете.
Украинцы в очередной раз "огорчились" из-за признания Крыма российским. Полуостров посчитало русским британское издание Survival. Скриншот материала и грустный комментарий украинского посольства к нему появились в Telegram-канале "Зрада чи Перемога". Украинцы потребовали "исправить" неправильную информацию.
"Никогда такого не было - и вот опять". Британцы назвали Севастополь российским. "Мы крайне разочарованы последним номером журнала Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь указан как часть России", - цитирует украинское посольство канал.
До этого украинскую сторону "огорчила" крупная международная компания. Американская фирма Apple привела свои сервисы в соответствие с российским законодательством, исправив ошибки в отображении Крыма. Ранее в некоторых из приложений, в том числе в сервисе «Погода», Севастополь, Симферополь и другие города полуострова не были указаны как российские. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, продемонстрировав скриншоты, подтверждающие устранение нарушений. Перед этим он встречался с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.

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