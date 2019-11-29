Неслучайная оговорка? Британцы "огорчили" украинцев, назвав Крым российским

Украинцы в очередной раз "огорчились" из-за признания Крыма российским. Полуостров посчитало русским британское издание Survival. Скриншот материала и грустный комментарий украинского посольства к нему появились в Telegram-канале "Зрада чи Перемога". Украинцы потребовали "исправить" неправильную информацию.

"Никогда такого не было - и вот опять". Британцы назвали Севастополь российским. "Мы крайне разочарованы последним номером журнала Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь указан как часть России", - цитирует украинское посольство канал.

До этого украинскую сторону "огорчила" крупная международная компания. Американская фирма Apple привела свои сервисы в соответствие с российским законодательством, исправив ошибки в отображении Крыма. Ранее в некоторых из приложений, в том числе в сервисе «Погода», Севастополь, Симферополь и другие города полуострова не были указаны как российские. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, продемонстрировав скриншоты, подтверждающие устранение нарушений. Перед этим он встречался с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.