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Несладко пришлось

21 июня 2018, 20:39  •  111 • Карикатуры

Дональд Трамп во время саммита G7 бросил несколько конфет в сторону Ангелы Меркель. Это произошло после того, как присутствующие на встрече лидеры надавили на президента США, чтобы он подписал коммюнике.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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