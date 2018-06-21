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Несладко пришлось
21 июня 2018, 20:39 • 111 • Карикатуры
Дональд Трамп во время саммита G7 бросил несколько конфет в сторону Ангелы Меркель. Это произошло после того, как присутствующие на встрече лидеры надавили на президента США, чтобы он подписал коммюнике.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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