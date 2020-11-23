Нескорая помощь: на закупку медтранспорта регионам выделят допсредства

Регионы продолжают страдать из-за нехватки машин скорой помощи, лекарств и медперсонала. Одним увеличением финансирования проблему не решить , потребуется усилить контроль за оперативным исполнением федеральных поручений, заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты, комментируя итоги заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Во время совещания премьер-министр Михаил Мишустин заявил не только о допфинансировании регионов для закупки медтранспорта, но и о расширении списка жизненно важных препаратов и включении в него всех вакцин . Однако эксперты указывают на нехватку даже обычных лекарств из-за нерешенных проблем в сфере маркировки.

Не на своих двоих

Россия продолжает устанавливать рекорды по числу случаев заражения COVID-19. Последние несколько суток ежедневно заболевает порядка 25 тыс. человек. Вместе с коронавирусом регионы накрывает волна проблем в сфере здравоохранения. Однако местные власти зачастую не хотят выносить сор из избы, поэтому предоставляют «благостные отчеты».

Особо остро стоит вопрос с нехваткой машин скорой помощи. Причем не только в труднодоступных местах, но и в больших городах. Люди в соцсетях периодически делятся шокирующими историями, когда решение о госпитализации может занимать несколько суток . На эту и другие проблемы на прошлой неделе обратил внимание президент во время совещания с министрами. Он раскритиковал и тот факт, что, согласно нормативам, результатов теста приходится ждать около двух суток.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Однако в реальности, как, например, рассказали «Известиям» несколько жителей Петербурга, это может затянуться на неделю . Между тем дозвониться до регистратуры поликлиник и больниц почти нереально — на это выделено всего несколько часов в будни. Но прождавшим на телефоне около часа пациентам никто не гарантирует, что их звонок не будет просто сброшен.

Между тем кабмин уже направил 10 млрд рублей регионам, в том числе для максимально оперативной закупки дополнительного транспорта. Сумму планируют увеличивать.

— Сегодня подписано распоряжение правительства, которым выделяется еще почти 204 млн рублей на закупку около 60 машин скорой помощи для Краснодарского края . Предусмотрим средства на такие цели и для других субъектов РФ. Регионы необходимо в полной мере обеспечить санитарным автотранспортом. Министерства уже готовят необходимые решения, — заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, отметив, что ситуация с пандемией в стране остается тяжелой.

Другая проблема — оперативное получение лекарств. Это касается не только медикаментов от коронавируса, но и от хронических заболеваний . Для этого правительство расширит перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) — в него включат все имеющиеся вакцины от COVID-19. Прививка должна быть доступна всем, кто хочет ее сделать, отметил премьер. Кроме того, в 2021 году список пополнится 25 новыми лекарствами, четыре из которых — для высокозатратных нозологий.

Еще один больной вопрос — нехватка оборудования в регионах. Например, премьер напомнил об упрощенной процедуре регистрации высокотехнологичных медизделий, использующихся в хирургии, а также диагностике онкологии. Их можно регистрировать в один этап. Однако насколько сильно такие меры облегчили жизнь больницам, судить пока рано — во всяком случае, жалобы оттуда поступали как в начале пандемии, так и сейчас.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помимо всего прочего, в последнее время члены правительства неоднократно заявляли о критической ситуации с занятностью ковидных больниц. Однако сейчас, по словам министра здравоохранения, наблюдается позитивная динамика — количество свободных коек в среднем по стране находится на уровне 20%. Как пояснил Михаил Мурашко, секрет внезапного роста свободных мест прост — «сегодня регионы научились управлять коечным фондом, в том числе своевременно выписывать пациентов, переводя их на долечивание, а также шире задействуя медицинских работников, в том числе в воскресные дни, чтобы своевременно обеспечивать оборот коек».

Для облегчения ситуации с загрузкой правительство направит около 1,8 млрд рублей на строительство двух медицинских центров в Астраханской области, в каждой из которых будет по 100 коек.

Антипоказатели

Несмотря на увеличение списка ЖНВЛП, эксперты продолжают жаловаться на нехватку лекарств в целом. Как заявил «Известиям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, это связано с несколькими причинами.

— Проблемы с маркировкой и рост заболеваемости спровоцировали панические настроения. Граждане бросились скупать определенные препараты, которые имеют отношение к лечению коронавируса. Из-за роста спроса наблюдается дефектура, — считает эксперт.

В октябре Минпромторг временно перевел систему маркировки лекарств в уведомительный режим. Это, по мнению Николая Беспалова, произошло, потому что фармотрасль была на пороге масштабного кризиса. Решение властей несколько облегчило ситуацию и позволило избежать повального дефицита, но не решило проблему полностью. Компании сталкиваются со сложностями, потому что просто не успевают производить необходимые объемы . Также некоторые партии товаров подвисают, потому что маркировка всё же остается .

Помимо медикаментов, медучреждениям зачастую не хватает свободных рук. Это характерно почти для всех региональных поликлиник и больниц , рассказал «Известиям» член центрального штаба ОНФ, председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук. На помощь приходят добровольцы, однако периодически возникают проблемы с распределением людей и оценкой подготовки. Иногда врачи и медперсонал боятся подпускать их к чему-то более важному, чем ответы на звонки. Палки в колеса вставляют и вузы — зачастую они не идут навстречу студентам, которые хотят безвозмездно помогать нуждающимся, и отказываются составлять для них индивидуальный план . Однако не всё так печально — сейчас волонтерские организации, поддерживающие медиков в борьбе против пандемии, уже есть во всех субъектах.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

На фоне стремительного увеличения числа пациентов с коронавирусом в СМИ начали появляться сообщения о возможном ужесточении ограничительных мер правительством России. Однако эту информацию, как и прежде, опровергли в оперативном штабе.

«Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе. На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется», — сообщили «Известиям» в пресс-службе вице-премьера Татьяны Голиковой.

В парламенте не исключают, что некоторые регионы в скором времени все-таки пойдут на этот шаг. Как пояснил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, наиболее вероятно введение дополнительных ограничений в субъектах с наибольшим приростом заболевших и критической нехваткой коек и медперсонала. При этом как местным, так и федеральным властям следует внимательнее следить за исполнением распоряжений. Чиновники должны четко формулировать проблемы, чтобы быстро получать помощь.