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Нескорая помощь: на закупку медтранспорта регионам выделят допсредства
23 ноября 2020, 22:10 • 53 • Политика
Регионы продолжают страдать из-за нехватки машин скорой помощи, лекарств и медперсонала. Одним увеличением финансирования проблему не решить, потребуется усилить контроль за оперативным исполнением федеральных поручений, заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты, комментируя итоги заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Во время совещания премьер-министр Михаил Мишустин заявил не только о допфинансировании регионов для закупки медтранспорта, но и о расширении списка жизненно важных препаратов и включении в него всех вакцин. Однако эксперты указывают на нехватку даже обычных лекарств из-за нерешенных проблем в сфере маркировки.
Не на своих двоих
Россия продолжает устанавливать рекорды по числу случаев заражения COVID-19. Последние несколько суток ежедневно заболевает порядка 25 тыс. человек. Вместе с коронавирусом регионы накрывает волна проблем в сфере здравоохранения. Однако местные власти зачастую не хотят выносить сор из избы, поэтому предоставляют «благостные отчеты».
Особо остро стоит вопрос с нехваткой машин скорой помощи. Причем не только в труднодоступных местах, но и в больших городах. Люди в соцсетях периодически делятся шокирующими историями, когда решение о госпитализации может занимать несколько суток. На эту и другие проблемы на прошлой неделе обратил внимание президент во время совещания с министрами. Он раскритиковал и тот факт, что, согласно нормативам, результатов теста приходится ждать около двух суток.
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Однако в реальности, как, например, рассказали «Известиям» несколько жителей Петербурга, это может затянуться на неделю. Между тем дозвониться до регистратуры поликлиник и больниц почти нереально — на это выделено всего несколько часов в будни. Но прождавшим на телефоне около часа пациентам никто не гарантирует, что их звонок не будет просто сброшен.
Между тем кабмин уже направил 10 млрд рублей регионам, в том числе для максимально оперативной закупки дополнительного транспорта. Сумму планируют увеличивать.
— Сегодня подписано распоряжение правительства, которым выделяется еще почти 204 млн рублей на закупку около 60 машин скорой помощи для Краснодарского края. Предусмотрим средства на такие цели и для других субъектов РФ. Регионы необходимо в полной мере обеспечить санитарным автотранспортом. Министерства уже готовят необходимые решения, — заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, отметив, что ситуация с пандемией в стране остается тяжелой.
Другая проблема — оперативное получение лекарств. Это касается не только медикаментов от коронавируса, но и от хронических заболеваний. Для этого правительство расширит перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) — в него включат все имеющиеся вакцины от COVID-19. Прививка должна быть доступна всем, кто хочет ее сделать, отметил премьер. Кроме того, в 2021 году список пополнится 25 новыми лекарствами, четыре из которых — для высокозатратных нозологий.
Еще один больной вопрос — нехватка оборудования в регионах. Например, премьер напомнил об упрощенной процедуре регистрации высокотехнологичных медизделий, использующихся в хирургии, а также диагностике онкологии. Их можно регистрировать в один этап. Однако насколько сильно такие меры облегчили жизнь больницам, судить пока рано — во всяком случае, жалобы оттуда поступали как в начале пандемии, так и сейчас.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Помимо всего прочего, в последнее время члены правительства неоднократно заявляли о критической ситуации с занятностью ковидных больниц. Однако сейчас, по словам министра здравоохранения, наблюдается позитивная динамика — количество свободных коек в среднем по стране находится на уровне 20%. Как пояснил Михаил Мурашко, секрет внезапного роста свободных мест прост — «сегодня регионы научились управлять коечным фондом, в том числе своевременно выписывать пациентов, переводя их на долечивание, а также шире задействуя медицинских работников, в том числе в воскресные дни, чтобы своевременно обеспечивать оборот коек».
Для облегчения ситуации с загрузкой правительство направит около 1,8 млрд рублей на строительство двух медицинских центров в Астраханской области, в каждой из которых будет по 100 коек.
Антипоказатели
Несмотря на увеличение списка ЖНВЛП, эксперты продолжают жаловаться на нехватку лекарств в целом. Как заявил «Известиям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, это связано с несколькими причинами.
— Проблемы с маркировкой и рост заболеваемости спровоцировали панические настроения. Граждане бросились скупать определенные препараты, которые имеют отношение к лечению коронавируса. Из-за роста спроса наблюдается дефектура, — считает эксперт.
В октябре Минпромторг временно перевел систему маркировки лекарств в уведомительный режим. Это, по мнению Николая Беспалова, произошло, потому что фармотрасль была на пороге масштабного кризиса. Решение властей несколько облегчило ситуацию и позволило избежать повального дефицита, но не решило проблему полностью. Компании сталкиваются со сложностями, потому что просто не успевают производить необходимые объемы. Также некоторые партии товаров подвисают, потому что маркировка всё же остается.
Помимо медикаментов, медучреждениям зачастую не хватает свободных рук. Это характерно почти для всех региональных поликлиник и больниц, рассказал «Известиям» член центрального штаба ОНФ, председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук. На помощь приходят добровольцы, однако периодически возникают проблемы с распределением людей и оценкой подготовки. Иногда врачи и медперсонал боятся подпускать их к чему-то более важному, чем ответы на звонки. Палки в колеса вставляют и вузы — зачастую они не идут навстречу студентам, которые хотят безвозмездно помогать нуждающимся, и отказываются составлять для них индивидуальный план. Однако не всё так печально — сейчас волонтерские организации, поддерживающие медиков в борьбе против пандемии, уже есть во всех субъектах.
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
На фоне стремительного увеличения числа пациентов с коронавирусом в СМИ начали появляться сообщения о возможном ужесточении ограничительных мер правительством России. Однако эту информацию, как и прежде, опровергли в оперативном штабе.
«Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе. На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется», — сообщили «Известиям» в пресс-службе вице-премьера Татьяны Голиковой.
В парламенте не исключают, что некоторые регионы в скором времени все-таки пойдут на этот шаг. Как пояснил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, наиболее вероятно введение дополнительных ограничений в субъектах с наибольшим приростом заболевших и критической нехваткой коек и медперсонала. При этом как местным, так и федеральным властям следует внимательнее следить за исполнением распоряжений. Чиновники должны четко формулировать проблемы, чтобы быстро получать помощь.
Однако никакие ограничения и финансирование не помогут, если россияне не станут более ответственно относиться к предписаниям Роспотребнадзора и правилам личной гигиены, заявила «Известиям» заслуженный врач России, зампред комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. При этом в победе над пандемией ключевую роль должна сыграть массовая вакцинация, на эффективность которой рассчитывают специалисты.
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