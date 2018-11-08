«Нескончаемые желания Порошенко»: зачем Киеву поддержка Еврокомиссии в переговорах с МВФ

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Еврокомиссия намерена оказать Украине поддержку при проведении переговоров с МВФ. Этот вопрос обсуждался на встрече украинского лидера с вице-председателем ЕК Валдисом Домбровскисом. Эксперты отмечают, что в МВФ недовольны украинскими властями, поскольку они не выполняют условий, на которых стране была предоставлена финансовая помощь. Аналитики считают, что Порошенко решил заручиться поддержкой ЕК, чтобы получить очередной транш, без которого украинская экономика может прийти в ещё больший упадок.

Президент Украины Пётр Порошенко во время визита в Хельсинки провёл ряд встреч с европейскими политиками. По итогам переговоров с вице-председателем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом он выразил надежду, что ЕК окажет Киеву помощь в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

«С вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом мы проговорили, что в ближайшее время, через несколько недель, будет выделено €500 млн макрофинансовой помощи, будет предоставлена помощь в сотрудничестве с МВФ», — заявил Порошенко.

При этом в своём микроблоге Twitter глава украинского государства написал, что в целом обсуждалась четвёртая программа макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.

Під час зустрічі з Віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом обговорили стан реалізації Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди між Україною та ЄС щодо Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні в обсязі 1 мільярд євро pic.twitter.com/vCgxIsevw3 — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 ноября 2018 г.

«Заложено в бюджете»

В Госдуме отмечают, что кредиты, которые киевское правительство периодически вытягивает из Брюсселя, стали чуть ли не единственным способом пополнения украинского бюджета.

«Желания Порошенко получить помощь нескончаемые. Это единственная возможность выживания страны. Без поддержки они не смогут выплачивать проценты по уже полученным кредитам, это заложено у них в бюджете. Естественно, Порошенко просит и будет просить помощи на Западе, ведь без этого экономика загнётся», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT.

Отметим, что миллиардные кредиты выдаются Киеву небезвозмездно, существует ряд условий для предоставления займа и своя процентная ставка. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что только на обслуживание процентов страна тратит 130 млрд грн. в год ($4,6 млрд).

«Президент Попрошенко»

Старший научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в беседе с RT пояснил, почему Порошенко так важно было озвучить, что он заручился поддержкой Еврокомиссии.

«Все последние четыре года президент — как его иногда называют, «президент Попрошенко» — занимался тем, что выпрашивал на Западе новые деньги. Тем не менее в МВФ есть расчёты, что Украина вполне может продержаться до марта-апреля следующего года на тех деньгах, которые уже есть. МВФ настаивает на своих требованиях и отказывает в выплате очередного транша. В этих обстоятельствах Киеву нужна поддержка с любой стороны», — подчеркнул эксперт.

Президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

© Vasily Fedosenko

Таким образом, Киев пытается мобилизовать все свои международные связи, и Еврокомиссия, по словам политолога, «один из островков надежды». Если ЕК встанет на сторону Киева, это будет большим успехом.

Ещё один приём, которым пользуется Порошенко, — предвыборный шантаж. Как поясняет Олег Неменский, руководители Украины — ставленники Запада, поэтому на президенте страны лежит ответственность за успешность новой власти.

«У Киева есть возможность, можно сказать, шантажировать Запад тем, что если случится какой-то серьёзный кризис или обвал до выборов, это будет для всех представлено как провал самого Запада», — сказал старший научный сотрудник РИСИ, добавив, что экономические проблемы могут повлечь за собой политическую нестабильность и беспорядки.

Недовольство МВФ

Но если на этот раз Еврокомиссия посодействует в решении вопроса о предоставлении очередного займа Украине, это не изменит отношения МВФ к правительству Порошенко. В международном фонде не раз заявляли, что украинские власти не исполняют договорённостей. Об этом рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Помощь ЕК нисколько не уменьшит требования МВФ, потому что там довольно сильно злы на Порошенко за то, что он водил их за нос и не проводил никаких реформ», — подчеркнул эксперт.

Reuters

© Yuri Gripas

Например, по словам эксперта, земля на Украине по-прежнему не приобретается иностранными кампаниями, а только арендуется. Кроме того, для получения следующего транша украинские власти должны провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

Несмотря на серьёзные проблемы в реализации данных задач, глава украинского правительства продолжает играть по этим правилам, потому теперь он оказался в долговой яме и выхода из неё нет, считает Колташов.

«Средства выделяются теперь очень небольшие. Уже не 2014 год, и воровать очень сложно, много украсть трудно. Деньги даются небольшими порциями, зависимость Украины от них за эти годы возросла... Поэтому украинскому руководству приходится принимать все условия и действовать в соответствии с ожиданиями тех, кто их диктует», — заключил аналитик.

Последствия этой ситуации ощущают на себе и простые граждане. Так, премьер-министр страны Владимир Гройсман объявил о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8550 грн. ($303,2) за тысячу кубометров. Он пояснил, что Киев не мог поступить иначе, так как это грозило бы прекращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и дефолтом.

4 ноября в Киев прибыла группа экспертов МВФ для проведения консультаций по проекту бюджета Украины на 2019 год. Это одно из условий предоставления следующего займа.

Напомним, Международный валютный фонд выделит Украине $3,9 млрд в рамках 14-месячной программы финансирования. Новое соглашение «стенд-бай» заменит договорённости в рамках расширенного финансирования, которые были одобрены в марте 2015-го и истекут в марте 2019 года.