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Несколько стран Европы одновременно накрыло "озарение": Маски на улице не снимать
23 октября 2020, 20:45 • 37 • В мире
Удивительное сходство обнаружилось в ужесточении ограничений из-за коронавируса в ряде стран Европы. Почти одновременно Чехию, Болгарию, Боснию и Герцеговину накрыло общее "озарение" - обязательное ношение масок на улице.
В Европе на этой неделе ужесточили коронавирусные ограничения. Примечательно, что в некоторых странах внедрение новых мер было почти единовременным.
Так, в Чехии, Болгарии, а также Боснии и Герцеговине всех граждан обязали носить маски на улице.
Чехам с 21 октября требуется носить маски на улице и во время поездки на личном автотранспорте. Как пояснил министр здравоохранения республики Роман Примула, маска не требуется, если в машине только водитель или с ним члены его семьи. Минимальный штраф за отсутствие маски составляет примерно €4.
В Болгарии ту же меру внедрили через день. Жителей республики обязали везде носить маски с 22 октября. По словам главы Минздрава Болгарии Костадина Ангелова, маски будут обязательными до конца ноября.
Власти Боснии и Герцеговины также с 21 октября сделали ношение масок вне дома обязательным.
Отмечается, что послабление дано лишь маленьким детям и гражданам с ограниченными возможностями.
В Берлине в тех же числах обязали посетителей уличных ярмарок и рынков обязательно носить защитные средства. Кроме того, жителей немецкой столицы, где, напомним, ранее проходила масштабная акция протеста в знак несогласия с антиковидными мерами, призвали к постоянному ношению масок в общественных местах. Нарушение правила влечёт штраф.
Стоит напомнить, что в ВОЗ, рекомендаций которой придерживаются во многих странах, несколько раз менялись советы о целесообразности ношения масок. Сперва в организации заявляли, что медицинские маски необходимы только заболевшим, позднее в ВОЗ заявили о необходимости носить маски тогда, когда сохранение социальной дистанции невозможно.
При этом ещё в январе текущего года Роспотребнадзор рекомендовал носить медицинские маски в транспорте и местах массового скопления людей, но во время пребывания на улице отмечал, что от масок можно отказаться.
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